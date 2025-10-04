Hà Nội

Phát hiện kinh ngạc hàng trăm bình rượu trong ngôi mộ cổ 5.000 năm

Kho tri thức

Hàng trăm bình rượu cổ được niêm phong tìm thấy trong ngôi mộ bí ẩn ở Abydos, Ai Cập gây ngạc nhiên các chuyên gia.

Thiên Đăng
Khi đang khai quật tại khu di chỉ khảo cổ Um Al-Qaab ở Abydos thuộc Tỉnh Sohag, Ai Cập, các chuyên gia đến từ Hội Đồng Cổ Vật Tối Cao Ai Cập đã bất ngờ phát hiện ra nhiều vật thể lạ. Ảnh: @Hội Đồng Cổ Vật Tối Cao Ai Cập.
Đó là hàng trăm bình rượu và đồ tùy táng ước tính có niên đại khoảng 5.000 năm tuổi. Ảnh: @Hội Đồng Cổ Vật Tối Cao Ai Cập.
Chúng được bảo quản tốt trong một ngôi mộ cổ thuộc về một người phụ nữ bí ẩn được gọi là Meret-Neith. Ảnh: @Hội Đồng Cổ Vật Tối Cao Ai Cập.
Một số bình rượu lớn được khai quật có nắp đậy còn nguyên vẹn. Những chiếc bình được bảo quản tốt mang đến cái nhìn độc đáo về quá khứ, hé lộ những tập tục ẩm thực và văn hóa của một thời đại mà Meret-Neith đã từng sinh sống. Ảnh: @Hội Đồng Cổ Vật Tối Cao Ai Cập.
Các dòng chữ khắc cổ đại cho thấy, Meret-Neith từng phụ trách các cơ quan chính quyền trung ương, chẳng hạn như kho bạc, điều này củng cố giả thuyết rằng bà đóng một vai trò quan trọng trong lịch sử Vương triều thứ nhất của Ai Cập cổ đại. Ảnh: @Hội Đồng Cổ Vật Tối Cao Ai Cập.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Mở” xác ướp 3.000 năm của Pharaoh Ai Cập: Dung mạo thật "gây sốc" và những bí mật động trời. Nguồn video: @VGT TV - Đời Sống.
Thiên Đăng
(Theo ancientpages)
#bình rượu #ngôi mộ #chôn cất #lăng mộ #phụ nữ #rượu

