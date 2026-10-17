Ngay tại chương trình, đã có 30 tổ chức đăng ký ủng hộ với số tiền 366 tỷ 915 triệu đồng với mong muốn giúp người nghèo vượt qua khó khăn, thoát nghèo bền vững.

Tối 17/10, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Chương trình phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026 và gặp mặt, biểu dương các tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác an sinh xã hội giai đoạn 2024 - 2026 với chủ đề “Đại đoàn kết - Lan tỏa tình dân tộc, nghĩa đồng bào”.

Các đại biểu tham dự Chương trình

Bà Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam dự và phát biểu tại chương trình.

Tham dự chương trình có ông Phạm Gia Túc - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; bà Nguyễn Thị Hồng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; bà Nguyễn Thị Doan, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Đặc biệt, chương trình có mặt của 225 đại diện tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác an sinh xã hội được biểu dương, vinh danh.

Đại biểu tham dự chương trình

Trong 225 tổ chức và cá nhân được tôn vinh có 39 tập đoàn, tổng công ty nhà nước ở Trung ương và địa phương; 23 ngân hàng, tổ chức tín dụng ở Trung ương; 26 tập đoàn, doanh nghiệp cổ phần, doanh nghiệp tư nhân; 30 đơn vị là các doanh nghiệp vừa và nhỏ; 9 doanh nghiệp FDI, doanh nghiệp nước ngoài; 21 tổ chức, cá nhân tôn giáo ở Trung ương, địa phương; 16 câu lạc bộ, đội, nhóm hoạt động từ thiện xã hội; 6 cá nhân tiêu biểu văn nghệ sĩ, vận động viên; 40 cá nhân doanh nhân, nhà hảo tâm; 5 bệnh viện tư nhân; 3 cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài; 7 tổ chức quốc tế.

Các đại biểu tham dự chương trình.

Những năm qua, hàng nghìn doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, nhân dân trong nước và đồng bào ở nước ngoài đã đóng góp kinh phí, hàng hóa, vật liệu, ngày công để giúp đỡ những gia đình khó khăn.

Tại chương trình, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026 với mong muốn tiếp tục kêu gọi, vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và kiều bào ở nước ngoài chung tay ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và các chương trình an sinh xã hội, góp phần động viên, cổ vũ người nghèo, các đối tượng khó khăn, yếu thế trong xã hội nỗ lực vươn lên thoát nghèo bền vững, cải thiện đời sống.

Bà Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu tại chương trình.

Nhấn mạnh tới việc tôn vinh 225 tập thể, cá nhân tiêu biểu, gồm đại diện doanh nghiệp, tổ chức xã hội, xã hội – nghề nghiệp, các tổ chức tôn giáo, các văn nghệ sĩ, kiều bào và bạn bè quốc tế tại chương trình, Chủ tịch Bùi Thị Minh Hoài cho rằng, đằng sau 225 tấm gương ấy là nghĩa tình của hàng triệu đồng bào trong và ngoài nước. Đó là giọt mồ hôi, công sức trực tiếp của hàng trăm ngàn lượt cán bộ, chiến sĩ và nhân dân cả nước; là tấm lòng của những cụ già trích tiền dưỡng già, của những em nhỏ mổ heo đất ủng hộ bạn vùng lũ; là ngày lương, phần thu nhập của công nhân viên chức, cán bộ chiến sĩ, người lao động; là sự tận tụy thầm lặng của các đội, nhóm từ thiện…

“Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Nhân dân xin ghi nhận và tri ân sâu sắc tất cả những nghĩa cử cao đẹp, ý nghĩa ấy. Mỗi đóng góp, dù lớn hay nhỏ đều rất đáng quý, rất đáng trân trọng. Việc biểu dương hôm nay không chỉ là sự ghi nhận, tri ân những đóng góp quý báu trong thời gian qua, mà còn nhằm lan tỏa những nghĩa cử cao đẹp, khơi dậy mạnh mẽ hơn nữa tinh thần sẻ chia và ý thức vì cộng đồng trong toàn xã hội.”, Chủ tịch Bùi Thị Minh Hoài khẳng định.

Cũng theo Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài, đất nước ta đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới. Cùng với mục tiêu phát triển kinh tế nhanh và bền vững, Đảng và Nhà nước luôn đặc biệt quan tâm chăm lo đời sống Nhân dân, bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội, nhất là đối với người nghèo và những người yếu thế, để không ai bị bỏ lại phía sau.

“Chăm lo người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn không chỉ là trách nhiệm của Đảng, Nhà nước và cả hệ thống chính trị, mà còn là tình cảm, trách nhiệm của mỗi người dân, mỗi tổ chức, mỗi doanh nghiệp đối với cộng đồng. Sự chung tay ấy góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo thêm sức mạnh để đất nước ta phát triển bền vững.”, Chủ tịch Bùi Thị Minh Hoài nêu rõ.

Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, chăm lo tốt hơn cho người nghèo và những người có hoàn cảnh khó khăn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài đề nghị các cấp, các ngành, MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, huy động sự chung tay của toàn xã hội trong công tác giảm nghèo và bảo đảm an sinh xã hội; không chỉ hỗ trợ những khó khăn trước mắt mà còn chú trọng tạo việc làm, sinh kế, giúp người nghèo có điều kiện vươn lên, thoát nghèo bền vững. Đồng thời, đổi mới phương thức vận động, quản lý và sử dụng hiệu quả, công khai, minh bạch các nguồn lực đóng góp, bảo đảm sự hỗ trợ đến đúng đối tượng, đúng những người thực sự cần giúp đỡ.

Nhân Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026, thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Bùi Thị Minh Hoài tha thiết kêu gọi các cơ quan, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, đồng bào trong nước và đồng bào ta ở nước ngoài: tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, bằng những việc làm thiết thực, phù hợp với điều kiện, khả năng của mình, cùng chung tay chăm lo, giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn; tích cực hưởng ứng, đóng góp cho Quỹ “Vì người nghèo” các cấp và các chương trình an sinh xã hội do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vận động.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài cũng mong muốn các tổ chức, cá nhân được biểu dương hôm nay sẽ là những hạt nhân tiếp tục đồng hành, chia sẻ, kết nối sự tham gia của toàn xã hội. Mỗi hành động trợ giúp, dù là nhỏ nhất; mỗi căn nhà Đại đoàn kết được dựng lên; mỗi suất học bổng được trao đi; mỗi sinh kế được trao tay... đều sẽ là những ngọn lửa ấm áp, thắp sáng niềm tin, giúp người nghèo tự tin vươn lên, vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

“Tôi tin tưởng sâu sắc rằng, với tinh thần "Đại đoàn kết - Lan tỏa tình dân tộc, Nghĩa đồng bào", chúng ta nhất định sẽ cùng nhau chăm lo tốt hơn cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, để mọi người dân đều có cơ hội vươn lên và không ai bị bỏ lại phía sau trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.”, Chủ tịch Bùi Thị Minh Hoài bày tỏ.

Từ sự tin tưởng của Chủ tịch Bùi Thị Minh Hoài và hưởng ứng thư kêu gọi ủng hộ, giúp đỡ người nghèo, tại chương trình đã có 30 tổ chức đăng ký ủng hộ với số tiền 366 tỷ 915 triệu đồng với mong muốn giúp người nghèo vượt qua khó khăn, thoát nghèo bền vững.

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam thông báo tài khoản ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”: