Tối 17/10, chương trình phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026

Chương trình phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026; gặp mặt, biểu dương tổ chức, cá nhân nhiều đóng góp an sinh xã hội diễn ra lúc 20h tối 17/10.

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2026 và hưởng ứng phong trào “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Chương trình phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026 và gặp mặt, biểu dương các tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác an sinh xã hội giai đoạn 2024 - 2026 với chủ đề “Đại đoàn kết - Lan tỏa tình dân tộc, nghĩa đồng bào”.

Chương trình diễn ra lúc 20h00 ngày 17/10/2026, tại Nhà hát Hồ Gươm, thành phố Hà Nội.

Tại chương trình sẽ tôn vinh 225 doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có đóng góp thiết thực, nổi bật trên các lĩnh vực ủng hộ, hỗ trợ Nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, chăm lo người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, yếu thế, hoạt động đền ơn đáp nghĩa, các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ cộng đồng… giai đoạn từ đầu năm 2024 đến hết tháng 9/2026.

Trong 225 tổ chức và cá nhân được tôn vinh có 39 tập đoàn, tổng công ty nhà nước ở Trung ương và địa phương; 23 ngân hàng, tổ chức tín dụng ở Trung ương; 26 tập đoàn, doanh nghiệp cổ phần, doanh nghiệp tư nhân; 30 đơn vị là các doanh nghiệp vừa và nhỏ; 9 doanh nghiệp FDI, doanh nghiệp nước ngoài; 21 tổ chức, cá nhân tôn giáo ở Trung ương, địa phương; 16 câu lạc bộ, đội, nhóm hoạt động từ thiện xã hội; 6 cá nhân tiêu biểu văn nghệ sĩ, vận động viên; 40 cá nhân doanh nhân, nhà hảo tâm; 5 bệnh viện tư nhân; 3 cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài; 7 tổ chức quốc tế.

Nhìn lại giai đoạn 2024 - 2026, công tác an sinh xã hội được triển khai trong bối cảnh đặc biệt, khi thiên tai, bão lũ diễn biến bất thường, liên tiếp gây thiệt hại lớn về người, tài sản và sinh kế.

Tính đến hết tháng 9/2026, thiên tai, bão lũ đã làm hơn 1.070 người chết và mất tích, thiệt hại ước tính trên 200 nghìn tỷ đồng. Riêng năm 2025, thiên tai gây hậu quả khốc liệt hiếm có, cao kỷ lục trong nhiều năm. Bão chồng bão, lũ chồng lũ, khiến 484 người chết và mất tích, thiệt hại hơn 104.700 tỷ đồng. Riêng các đợt bão lũ cuối năm 2025 tại miền Trung đã làm 1.597 căn nhà bị sập, cuốn trôi và 34.759 căn nhà bị hư hỏng nặng.

Bối cảnh đó đặt ra yêu cầu công tác an sinh xã hội phải được triển khai nhanh, khẩn cấp, kịp thời, vừa bảo đảm những nhu cầu thiết yếu trước mắt, vừa hỗ trợ người dân khôi phục nhà ở, sản xuất và ổn định cuộc sống lâu dài.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các cuộc vận động do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động và MTTQ các cấp triển khai, truyền thống tương thân tương ái tiếp tục được phát huy mạnh mẽ khi hàng nghìn doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, nhân dân trong nước và đồng bào ở nước ngoài đã đóng góp kinh phí, hàng hóa, vật liệu, ngày công để giúp đỡ những gia đình khó khăn.

Sự chung tay của các tổ chức, cá nhân, từ công tác cứu trợ khẩn cấp đến hỗ trợ nhà ở, sinh kế, chăm lo Tết và tri ân người có công đã tạo thêm nguồn lực quan trọng, góp phần đáp ứng yêu cầu chăm lo Nhân dân trong giai đoạn có nhiều biến động.

Đối với hoạt động chăm lo người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn: Năm 2024, MTTQ các cấp vận động Quỹ “Vì người nghèo” và các chương trình an sinh xã hội trên 7.305 tỷ đồng, gồm trên 2.335 tỷ đồng vào Quỹ và trên 4.970 tỷ đồng hỗ trợ trực tiếp tại địa phương. Cùng với ngân sách nhà nước và sự trợ giúp của cộng đồng, MTTQ các cấp phối hợp xây mới, sửa chữa 53.646 căn nhà Đại đoàn kết; hỗ trợ trên 1,86 triệu lượt người khám, chữa bệnh; 313.696 lượt học sinh, sinh viên học tập; 172.201 lượt người phát triển sản xuất.

Chăm lo Tết cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn được duy trì hằng năm. Dịp Tết Ất Tỵ năm 2025, MTTQ các cấp trích hơn 371 tỷ đồng tặng 663.507 suất quà; Tết Bính Ngọ năm 2026 trích hơn 565 tỷ đồng tặng hơn 730.000 suất quà. Các hoạt động góp phần giúp người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn đón Tết đầm ấm.

Chương trình Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025 là hoạt động nổi bật theo sự chỉ đạo của Chính phủ, huy động sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.

Theo kết quả công bố tại hội nghị tổng kết ngày 26/8/2025, cả nước đã hỗ trợ xây mới, sửa chữa 334.234 căn nhà; huy động trên 24,7 nghìn tỷ đồng, trong đó nguồn đóng góp của người dân và nguồn lực xã hội hóa gần 12,3 nghìn tỷ đồng; huy động hơn 2,7 triệu ngày công với hơn 454 nghìn lượt người tham gia. Kết quả chung của chương trình có sự đóng góp của MTTQ các cấp, các tổ chức thành viên, chính quyền, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp và nhân dân. MTTQ các cấp sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” làm đầu mối tiếp nhận nguồn kinh phí hỗ trợ; phối hợp với chính quyền và các đơn vị tài trợ tổ chức thực hiện, đồng thời vận động thêm nguyên vật liệu, ngày công của cộng đồng. Cùng với vận động nguồn lực, hệ thống MTTQ Việt Nam đã triển khai giám sát góp phần bảo đảm hỗ trợ đúng đối tượng, sử dụng kinh phí đúng mục đích.

Sau bão Yagi năm 2024, công tác vận động cứu trợ đã nhận được sự hưởng ứng rộng rãi của nhân dân trong nước, đồng bào ở nước ngoài, các tổ chức và doanh nghiệp. Ủy ban MTTQ các cấp tiếp nhận trên 5.303 tỷ đồng. Đợt vận động cứu trợ thiên tai năm 2025, đến ngày 31/01/2026, MTTQ các cấp vận động trên 4.150 tỷ đồng. Riêng Ban Vận động cứu trợ Trung ương, từ ngày 02/10/2025 đến ngày 31/01/2026 tiếp nhận 1.458,326 tỷ đồng; hơn 1,4 triệu người dân và hơn 17 nghìn tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp tham gia ủng hộ qua các kênh tiếp nhận của Trung ương.

Trong Chiến dịch “Quang Trung” cuối năm 2025, Trung ương MTTQ Việt Nam phân bổ trên 280 tỷ đồng cho 08 tỉnh, thành phố tham gia xây mới, sửa chữa nhà; phối hợp Quỹ Thiện Tâm triển khai hỗ trợ người dân tại 23 tỉnh, thành phố với tổng kinh phí gần 1.000 tỷ đồng. Theo kết quả tổng kết chiến dịch ngày 16/01/2026, cả hệ thống chính trị và các lực lượng đã hoàn thành sửa chữa 34.759 nhà, xây lại 1.597 nhà tại miền Trung.

Tham gia hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc người có công: Dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 2024, MTTQ các cấp tổ chức gặp mặt, tri ân, tặng quà hơn 20.000 chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch. Các hoạt động thể hiện lòng biết ơn đối với những người đã đóng góp, hy sinh cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, đồng thời góp phần chăm lo đời sống của người có công và gia đình.

Tháng 7/2026, Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” Trung ương đã kêu gọi đóng góp ủng hộ tổng kinh phí 470 tỷ đồng. Sự tham gia của các đơn vị góp phần huy động thêm nguồn lực xã hội để chăm lo người có công với cách mạng. Cùng với đó, các tổ chức thành viên phát huy thế mạnh, mạng lưới đoàn viên, hội viên để hỗ trợ những nhóm dân cư có nhu cầu khác nhau.

Tại chương trình, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026 với mong muốn tiếp tục kêu gọi, vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và kiều bào ở nước ngoài chung tay ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và các chương trình an sinh xã hội, góp phần động viên, cổ vũ người nghèo, các đối tượng khó khăn, yếu thế trong xã hội nỗ lực vươn lên thoát nghèo bền vững, cải thiện đời sống.

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam thông báo các tài khoản tiếp nhận ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” Trung ương: