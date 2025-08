Phật dạy 3 kiểu người phúc lộc bạc bẽo, càng sống càng nghèo

Tuy nhiên, trong các bài giảng dân gian hoặc phân tích Phật giáo ứng dụng, thường có đề cập đến 3 loại người dễ sống nghèo khổ, phúc lộc kém viên mãn như sau:

Trên thực tế, gốc rễ của nỗi đau trong cuộc sống là do bạn chưa gieo trồng được vận may, có câu nói “Có phúc thì không cần bận rộn, có phúc thì cũng không cần phải chạy trốn”. Người có phúc thường dễ dàng đạt được những gì họ muốn, trong khi những người kém may mắn thường cả đời vất vả và nghèo khó.

Nhưng đừng sợ, có một loại bất hạnh gọi là sám hối, "Tất cả nghiệp ác đã tạo trong quá khứ đều do tham, sân, si vô thủy mà tạo thành; nếu con người thành tâm sám hối, sửa lỗi làm lành, làm lành tích đức, thì số mệnh có thể đảo ngược nhờ tạo được thiện nghiệp. “Tốt xấu không có con đường nào, tự con người kêu gọi; thiện ác theo nhau như hình với bóng”, điều công bằng nhất trên đời chính là nhân quả. 3 kiểu người sau có cuộc sống nghèo khó, vận số không tốt, hãy xem bạn có ở đó không?

1. Người “tham lam”

Đừng tham lam, đừng muốn tất cả, bạn không thể có được những gì không thuộc về mình. Phúc đức ở đời là có hạn, được thứ không nên có, thường sẽ mất đi thứ không nên mất. Có câu: Được chưa chắc đã là phúc, mất chưa chắc đã là tai họa, mỗi người một bến đò, mỗi người một bến thuyền trở về, vạn vật đều là số mệnh, không thể tha thứ.

Trên đời này những thứ thực sự thuộc về bạn đều có thể đạt được mà không cần tốn nhiều công sức, nếu bạn tốn rất nhiều công sức mới có được một thứ, thì những thứ đó chưa chắc đã thuộc về bạn. Con người có thể có ham muốn và tham vọng, nhưng hãy nhớ rằng mọi thứ đừng đi quá xa, mọi thứ sẽ đảo ngược khi mọi thứ trở nên cực đoan, và ham muốn quá nặng, và rắc rối sẽ tự nhiên ập đến. Ở đời phải học thuận theo số phận, học cách bằng lòng, làm việc có nhân, thuận theo số phận để có kết quả, đừng ép buộc. “Nếu bạn không có gì phải lo lắng, đó sẽ là một thời gian tốt đẹp trên thế giới”. Chỉ bằng cách tránh xa tham lam và bớt ham muốn, chúng ta mới có thể sống hạnh phúc mãi mãi.

2. Những người mê tín "ngu ngốc"

Chúng ta tin Phật, không phải mê tín tin vào thần thông của Phật, cố đi đường tắt, mà tin nhân quả, để nhận thức căn bản cuộc đời và đảo ngược vận mệnh. Số phận con người không nằm trong tay chư Phật Bồ tát, không phải chư vị cầu trời cúng Phật để ảnh hưởng chư Phật chư Bồ tát, miếng bánh từ trên trời rơi xuống, đó là mộng.

“Phật không độ người, chỉ người độ mình”. Chư Phật, chư Bồ tát chỉ dìu dắt chúng sanh đến con đường giải thoát, còn tu hành thì tùy nơi mình. Số phận nằm trong tay bạn, chư Phật Bồ Tát không thể thay đổi nhân quả và nghiệp chướng của cá nhân bạn. Con người có thể không có văn hóa, nhưng không thể thiếu trí tuệ và lòng nhân ái. Nếu căn lành chưa đủ, chúng ta phải đi sâu vào kinh điển và tinh tấn hoàn thiện pháp thân và đời sống trí huệ.

3. Những người "ghen tị"

Ganh tị là tội ác lớn nhất trong bản chất con người, là một tâm trạng bệnh hoạn luôn không nhìn thấy điều tốt đẹp ở người khác. Đó là một sự ngu dốt và ngu xuẩn lớn, đặc biệt là để đạt được sự cân bằng tâm lý của bản thân bằng cách làm tổn hại đến phước lành của người khác. Phước lành thuộc về người khác thì không thể lấy đi, nếu làm tổn thương người khác thì cuối cùng chỉ làm tổn thương chính mình mà thôi.

Đố kỵ và ganh ghét là vô ích, chúng ta nên nỗ lực tu tạo phước đức cho chính mình. Trong cuộc sống, bạn phải biết cách vui mừng, khen ngợi người khác khi họ vui mừng, và hạnh phúc, để bạn cũng có thể thu hút phước lành và may mắn bằng năng lượng tương tự. Nhưng vu khống và không thể làm tổn thương người khác, nó chỉ có thể hủy hoại chính bạn. Không có mục đích tốt, sẽ không có phần thưởng tốt.

Hoan hỷ công đức của đại chúng, nguyện đại chúng đừng làm điều ác, tu tập các điều thiện, tinh tấn tu tập giới, định, tuệ và đoạn trừ tham sân si. Sáu giờ kiết tường Nam Mô A Di Đà Phật.