Phạt 40 triệu với cá nhân buôn bán pháo hoa nổ trái phép tại Phú Thọ

Lực lượng Quản lý thị trường Phú Thọ vừa xử phạt 40 triệu đồng đối với một cá nhân tại phường Thanh Miếu về hành vi buôn bán 3,3 kg pháo hoa nổ trái phép.

Ngày 26/1, thông tin từ Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Phú Thọ cho biết, Đội Quản lý thị trường số 1 vừa lập biên bản vi phạm và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với một cá nhân về hành vi buôn bán hàng cấm là pháo hoa nổ.

Lực lượng chức năng làm việc với người vi phạm.

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia, UBND tỉnh, Ban chỉ đạo 389 tỉnh và Sở Công Thương tỉnh Phú Thọ, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Phú Thọ đã tăng cường công tác quản lý thị trường, kiểm soát, giá cả, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, giữ vững an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Ngày 22/1, Đội Quản lý thị trường số 1, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Phú Thọ phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Phú Thọ tiến hành kiểm tra, phát hiện ông Nguyễn Thanh Thảo (SN 1974, trú tại phường Thanh Miếu, tỉnh Phú Thọ có hành vi buôn bán hàng cấm là pháo hoa nổ.

Đội Quản lý thị trường số 1 đã lập biên bản vi phạm, ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Thanh Thảo về hành vi buôn bán hàng cấm là pháo hoa nổ (3,3 kg pháo nổ) số tiền 40.000.000 đồng, đồng thời áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định của pháp luật.

Trong thời gian tới, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Phú Thọ tăng cường kiểm tra, kiểm soát tại tuyến giao thông huyết mạch, kho bãi, điểm tập kết hàng hóa, các siêu thị, chợ đầu mối, tập trung vào các nhóm mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.