Chính trị

Ông Vũ Đại Thắng làm Chủ tịch UBND TP Hà Nội

Ông Vũ Đại Thắng, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội vừa được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Hà Nội, nhiệm kỳ 2021-2026.

Thiên Tuấn

Chiều 28/11, với 100% đại biểu có mặt tán thành, HĐND TP Hà Nội đã bầu ông Vũ Đại Thắng, Phó Bí thư Thành ủy, giữ chức Chủ tịch UBND TP Hà Nội, nhiệm kỳ 2021-2026.

Trước khi bầu ông Thắng làm tân Chủ tịch Hà Nội, HĐND TP Hà Nội đã miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND TP Hà Nội, nhiệm kỳ 2021-2026 với ông Nguyễn Đức Trung.

anh-chup-man-hinh-2025-11-28-luc-143559.png

Trước đó, Bộ Chính trị đã điều động, phân công, chỉ định ông Vũ Đại Thắng tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Vũ Đại Thắng 50 tuổi, quê Hà Nội, trình độ thạc sĩ Quan hệ quốc tế (Đại học Waseda, Nhật Bản), cử nhân Kinh tế đối ngoại và cử nhân Luật. Ông là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa 12, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13.

Tân Phó bí thư Thành ủy Hà Nội từng giữ chức Vụ trưởng Quản lý các khu kinh tế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam giai đoạn 2010-2015. Tháng 3/2018, ông được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Kế hoạch và Đầu tư.

Từ tháng 8/2020 đến 10/2024, ông Vũ Đại Thắng giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình và tái đắc cử nhiệm kỳ mới. Đến tháng 10/2024, Bộ Chính trị điều động, chỉ định ông làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh nhiệm kỳ 2020-2025.

