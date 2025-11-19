Ông Hà Quang Trung làm Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu

Ông Hà Quang Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu, được bầu giữ chức vụ này với 39/40 phiếu tán thành, đạt 97,5% số đại biểu có mặt.

Ngày 19/11, HĐND tỉnh Lai Châu khoá XV, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 33 (kỳ họp chuyên đề) bầu Chủ tịch UBND tỉnh và Trưởng ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh.

Tân Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu phát biểu tại kỳ họp.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Lai Châu đã biểu quyết miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lê Văn Lương (trước đó đã được Ban Bí thư điều động chỉ định giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên); giới thiệu ông Hà Quang Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy để HĐND tỉnh bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu.

Theo đó với 39/40 phiếu bầu, đạt 97,5%, ông Hà Quang Trung đã trúng cử chức Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu, nhiệm kỳ 2021-2026. Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Hà Quang Trung - tân Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu cảm ơn HĐND tỉnh đã tín nhiệm bầu ông giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh. Đây vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm.

Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu hứa sẽ khắc phục mọi khó khăn, tập trung lãnh đạo vận hành chính quyền địa phương hai cấp thông suốt và hiệu quả, cùng tập thể lãnh đạo UBND tỉnh điều hành và thực hiện hiệu quả các Nghị quyết của Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030 và các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng.

Ông Hà Quang Trung sinh ngày 27/10/1976, quê quán tỉnh Hưng Yên. Ngày vào Đảng: 1/6/2005; ngày chính thức 1/6/2006. Trình độ chuyên môn: Đại học, ngành Tài chính - Tín dụng; Thạc sĩ Kinh doanh và quản lý.

Ông Hà Quang Trung trưởng thành từ cơ sở, đã trải qua nhiều vị trí công tác quan trọng như Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Điện Biên; Phó Giám đốc, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Điện Biên; Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Điện Biên Phủ; Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Điện Biên; Phó Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên.

Từ 14/11/2025, ông Hà Quang Trung được điều động, chỉ định giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu.

Cũng tại kỳ họp, HĐND tỉnh Lai Châu cũng đã bầu ông Dương Quốc Hoàn, Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh giữ chức Trưởng ban Kinh tế và Ngân sách.