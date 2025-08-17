Omoda & Jaecoo Việt Nam đồng hành cùng “Ngày hội bình yên”.

Đồng hành cùng “Ngày hội bình yên”, Omoda & Jaecoo Việt Nam đã có nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm trân trọng những đóng góp của lực lượng Công an Nhân dân.

Video: Trải nghiệm mẫu xe SUV Jeacoo J7 PHEV tại Việt Nam.

80 năm qua, lực lượng Công an nhân dân Việt Nam đã đồng hành cùng dân tộc, viết nên những trang sử hào hùng trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự xã hội. Cùng với Cách mạng Tháng Tám lịch sử – sự kiện mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do – đó là những cột mốc không thể phai mờ, đặt nền móng cho một Việt Nam hòa bình, phát triển như hôm nay.

Trong suốt hành trình ấy, biết bao thế hệ chiến sĩ đã hy sinh thầm lặng, cống hiến trọn vẹn tuổi xuân để Tổ quốc được bình yên. Mỗi chiến công, mỗi câu chuyện đều khắc sâu trong tâm trí người Việt như biểu tượng của lòng trung thành, quả cảm và tình yêu nước nồng nàn.

Tri ân – và tiếp bước trên hành trình bảo vệ bình yên

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân và Cách mạng Tháng Tám, Omoda & Jaecoo Việt Nam cùng Tập đoàn Geleximco và Ngân hàng An Bình (ABBANK) bày tỏ sự tri ân sâu sắc đến lực lượng Công an nhân dân – những người đang ngày đêm canh giữ bình yên cho Tổ quốc.

Với tôn chỉ “Đến Việt Nam – Vì Việt Nam”, luôn đặt an toàn và trách nhiệm xã hội lên hàng đầu, Omoda & Jaecoo Việt Nam tin rằng phát triển bền vững chỉ có thể được xây dựng trên nền tảng của một xã hội ổn định, an toàn và thịnh vượng. Chính vì vậy, bên cạnh hoạt động kinh doanh, thương hiệu luôn chủ động tham gia nhiều chương trình cộng đồng để lan tỏa thông điệp an toàn giao thông, bảo vệ môi trường và sẻ chia với những người yếu thế.

Cam kết vì một Việt Nam an toàn, phát triển

Omoda & Jaecoo không chỉ mang đến những sản phẩm ôtô đạt tiêu chuẩn an toàn quốc tế, mà còn là người bạn đồng hành đáng tin cậy trên mỗi chặng đường. Các công nghệ tiên tiến như hệ thống hỗ trợ lái thông minh, cảnh báo va chạm, camera toàn cảnh 540 độ… được tích hợp nhằm bảo vệ tối đa cho người lái và hành khách – như một “lá chắn bình yên” trên mọi hành trình.

Không dừng lại ở đó, Omoda & Jaecoo còn đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất hiện đại tại Việt Nam, chuyển giao công nghệ tiên tiến và tạo công ăn việc làm cho hàng nghìn lao động trong nước. Đây là bước đi chiến lược không chỉ góp phần phát triển ngành công nghiệp ôtô Việt Nam mà còn thúc đẩy nền kinh tế, nâng cao đời sống người dân, đưa đất nước ngày càng đi lên.

Sự đồng hành của Omoda & Jaecoo vì thế không chỉ dừng lại ở việc cung cấp phương tiện di chuyển hiện đại, mà còn là sự sẻ chia với những giá trị cốt lõi của dân tộc: hòa bình, đoàn kết và phát triển bền vững.

Kết nối di sản – hướng tới tương lai

80 năm là một chặng đường đáng tự hào, và đó cũng là nguồn cảm hứng để Omoda & Jaecoo tiếp tục chung nhịp bước cùng đất nước. Hướng về tương lai, thương hiệu sẽ không ngừng đầu tư, mở rộng mạng lưới, nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ, góp phần xây dựng một Việt Nam an toàn, hiện đại – nơi mỗi hành trình đều được khởi đầu bằng sự bình yên.

Omoda & Jaecoo Việt Nam – Trân trọng quá khứ, đồng hành hiện tại, kiến tạo tương lai.