Omoda & Jaecoo Việt Nam công bố chiến lược di chuyển 2026

Tại Việt Nam, chiến lược di chuyển 2026 của Omoda & Jaecoo được cụ thể hóa thông qua định hướng phát triển xe năng lượng mới (NEV), đặc biệt là hybrid.

Thảo Nguyễn
Video: Trải nghiệm mẫu xe SUV Jaecoo J7 flaship tại Việt Nam.

Trong bối cảnh ngành công nghiệp ôtô toàn cầu bước vào giai đoạn tái cấu trúc sâu rộng, cạnh tranh không còn xoay quanh thông số kỹ thuật hay hiệu suất động cơ, mà chuyển sang năng lực xây dựng hệ sinh thái, khả năng tuân thủ chuẩn mực toàn cầu và mức độ thích ứng với thị trường địa phương. Trên nền tảng đó, Omoda & Jaecoo chính thức công bố chiến lược di chuyển 2026, xác lập lộ trình phát triển dài hạn với trọng tâm là công nghệ thông minh, toàn cầu hóa gắn với bản địa hóa và tăng trưởng bền vững.

3-4735.jpg
Omoda & Jaecoo được đánh giá là một trong những thương hiệu ôtô tăng trưởng nhanh nhất, phản ánh hiệu quả của chiến lược tiếp cận thị trường dựa trên tuân thủ và bản địa hóa.

Chiến lược này được đưa ra trong bối cảnh Omoda & Jaecoo đang ghi nhận đà tăng trưởng mạnh mẽ trên phạm vi toàn cầu. Đến năm 2025, thương hiệu đã hiện diện tại 64 thị trường trên khắp châu Âu, châu Á, Trung Đông, châu Phi, Mỹ Latinh và châu Đại Dương. Đặc biệt tại châu Âu – một trong những khu vực có tiêu chuẩn pháp lý, môi trường và cạnh tranh khắt khe nhất – Omoda & Jaecoo được đánh giá là một trong những thương hiệu ôtô tăng trưởng nhanh nhất, phản ánh hiệu quả của chiến lược tiếp cận thị trường dựa trên tuân thủ và bản địa hóa.

Công nghệ thông minh gắn với hiệu quả sử dụng

Một điểm then chốt trong chiến lược 2026 là cách tiếp cận công nghệ theo hướng thực tiễn và hiệu quả. Thay vì chạy đua tính năng, Omoda & Jaecoo tập trung phát triển các giải pháp giúp giảm gánh nặng vận hành, nâng cao an toàn và tối ưu chi phí sử dụng – những yếu tố ngày càng được người tiêu dùng toàn cầu coi trọng.

5-9518.jpg
Thay vì chạy đua tính năng, Omoda & Jaecoo tập trung phát triển các giải pháp giúp giảm gánh nặng vận hành, nâng cao an toàn và tối ưu chi phí sử dụng.

Trong môi trường đô thị có mật độ giao thông cao, các mẫu xe thế hệ mới được trang bị hệ thống hỗ trợ đỗ xe tự động (APA), hỗ trợ đỗ xe từ xa (RPA) cùng gói ADAS toàn diện, giúp tăng hiệu quả sử dụng phương tiện và giảm rủi ro va chạm. Ở phân khúc hybrid, các mẫu xe như O5 SHS-H được phát triển nhằm mang lại trải nghiệm vận hành mượt mà như xe điện nhưng vẫn duy trì mức tiêu thụ nhiên liệu thấp trong dài hạn.

Bên cạnh đó, danh mục sản phẩm của Omoda & Jaecoo tiếp tục mở rộng sang các nhu cầu chuyên biệt. J5 EV hướng đến nhóm khách hàng gia đình với nhu cầu di chuyển có thú cưng trong khi J8 SHS-P đáp ứng nhu cầu khám phá và di chuyển đường dài với không gian rộng rãi, vật liệu cao cấp và hệ thống quan sát địa hình toàn cảnh 540°.

Nền tảng toàn cầu từ Tập đoàn Chery

Chiến lược toàn cầu của Omoda & Jaecoo được hậu thuẫn bởi năng lực vận hành của công ty mẹ Chery Group. Năm 2025, Chery xếp hạng 233 trong Fortune Global 500, ghi nhận tốc độ thăng hạng nhanh nhất trong số các hãng xe toàn cầu. Đồng thời, tập đoàn này cũng duy trì vị thế nhà xuất khẩu xe số 1 Trung Quốc trong 23 năm liên tiếp, phản ánh năng lực cạnh tranh bền bỉ trên thị trường quốc tế.

4-7992.jpg
Danh mục sản phẩm của Omoda & Jaecoo mở rộng sang các nhu cầu chuyên biệt.

Không chỉ mở rộng quy mô, Chery còn là một trong những tập đoàn tiên phong đạt các chứng nhận cao về an ninh dữ liệu và quản lý quyền riêng tư theo chuẩn quốc tế. Đây được xem là nền tảng quan trọng giúp Omoda & Jaecoo đáp ứng các yêu cầu pháp lý ngày càng khắt khe, đặc biệt tại châu Âu – nơi thương hiệu triển khai hệ thống máy chủ nội địa và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về bảo vệ dữ liệu.

Song song đó, việc đầu tư vào sản xuất bản địa và chuỗi cung ứng khu vực giúp doanh nghiệp rút ngắn thời gian đưa sản phẩm ra thị trường, giảm chi phí logistics và hạn chế tác động từ biến động thương mại toàn cầu.

Chiến lược “Đến Việt Nam – Vì Việt Nam”

Tại Việt Nam, chiến lược di chuyển 2026 của Omoda & Jaecoo được cụ thể hóa thông qua định hướng phát triển xe năng lượng mới (NEV), đặc biệt là hybrid – giải pháp được xem là phù hợp với điều kiện hạ tầng và thói quen sử dụng hiện nay. Thương hiệu theo đuổi chiến lược “Đến Việt Nam – Vì Việt Nam”, tập trung đưa các công nghệ mới nhất, sản phẩm toàn cầu về thị trường trong nước, áp dụng chính sách bảo hành cao nhất thị trường lên đến 10 năm hoặc 1 triệu km, đồng thời từng bước nâng cao tỷ lệ nội địa hóa. Hiện nhà máy sản xuất của Omoda & Jaecoo Việt Nam đã được khởi công vào tháng 10/2025, dự kiến đi vào hoạt động trong năm 2026.

1-2446.jpg
Tại Việt Nam, chiến lược di chuyển 2026 của Omoda & Jaecoo được cụ thể hóa thông qua định hướng phát triển xe năng lượng mới (NEV), đặc biệt là hybrid.

Việt Nam được xác định là thị trường trọng điểm trong khu vực Đông Nam Á, không chỉ ở vai trò tiêu thụ mà còn là mắt xích quan trọng trong chiến lược dài hạn về sản xuất, chuỗi cung ứng và phát triển bền vững. Việc kết hợp giữa danh mục xe hybrid – NEV, mở rộng mạng lưới phân phối và định hướng nội địa hóa được kỳ vọng sẽ giúp Omoda & Jaecoo xây dựng vị thế ổn định, lâu dài tại thị trường Việt Nam.

Omoda & Jaecoo Việt Nam và chiến lược điện hóa linh hoạt, công nghệ dẫn dắt.
