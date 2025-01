Zeekr X đạt giải ôtô điện Trung Quốc an toàn tại Euro NCAP.

Ngoài ra, Zeekr X giành giải Best in Class cho xe thuần điện an toàn nhất năm 2024, vượt qua những mẫu xe khác như Audi Q6 e-tron, Porsche Macan.

Dù các hãng xe Trung Quốc khá nổi bật trong năm qua nhưng ở hạng mục xe an toàn chung cuộc (tính cả xe động cơ đốt trong) thì Mercedes-Benz E-Class chính là mẫu xe xuất sắc được vinh danh khi đạt điểm an toàn cao nhất ở cả 4 hạng mục của Euro NCAP.

Ở phân khúc SUV cỡ lớn, Mazda CX-80 đã vượt qua Audi Q6 e-tron để được vinh danh trong năm 2024.

Volkswagen Passat và Skoda Superb cùng dẫn đầu.

Ở phân khúc xe gia đình cỡ lớn, Volkswagen Passat và Skoda Superb cùng dẫn đầu. Cả hai mẫu xe này đều được xây dựng trên cùng một nền tảng và thuộc tập đoàn Volkswagen.

Ở phân khúc bán tải, lần đầu tiên Euro NCAP thử nghiệm mẫu xe Trung Quốc Maxus eTerron 9. Dù không được xếp hạng xuất sắc nhất phân khúc, độ an toàn của mẫu xe này đã được Euro NCAP đánh giá cao.