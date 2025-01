Volvo Cars thương hiệu ôtô an toàn, ít gây phiền nhất thập kỷ.

Tiến vào năm 2025, Volvo vẫn là cái tên dẫn đầu trong một tổng hợp nghiên cứu về an toàn tại thị trường Mỹ được thực hiện bởi chuyên trang bảo hiểm ôtô Confused, trên cơ sở dữ liệu của NCAP (New Car Assessment Program). Đây là chương trình đánh giá mức độ an toàn của xe mới dựa trên các bài kiểm tra về va chạm, khả năng chống lật và độ hiệu quả của hệ thống hỗ trợ lái xe tiên tiến (ADAS).

Trên thực tế, các bài thử nghiệm sẽ được tiến hành trên các giả lập tình huống va chạm khác nhau, thử thách một cách toàn diện các tính năng an toàn kể cả khả năng dự báo các tình huống đáng tiếc hoặc khi tài xế xao nhãng trong lúc cầm lái. Hơn nữa, số lượng mẫu xe được thử nghiệm cũng đóng vai trò quan trọng cho sự chính xác của kết quả cuối cùng. Trên thang điểm 5 sao về mức độ an toàn, có 5 thương hiệu cùng đạt điểm số tuyệt đối 100% trong mọi mẫu xe ra mắt trong 10 năm qua tại Mỹ, kể tới Volvo, Subaru, Tesla, Genesis và Polestar. Trong đó, Volvo dẫn đầu với 76/76 mẫu xếp hạng an toàn 5 sao NCAP.

Volvo là thương hiệu “ít làm phiền” người dùng nhất.

Số liệu của Confused cho thấy 2024 là năm có nhiều chiếc xe đạt 5 sao về an toàn nhất được ra mắt trên thị trường, tuy nhiên việc phát triển các tính năng mới cũng có thể dẫn đến nhiều phiền phức cho người sử dụng. Việc khảo sát mức độ hài lòng cũng đem lại những góc nhìn khác trong việc đánh giá về thế nào là một chiếc xe tốt. Dù đạt được những tiêu chuẩn an toàn, nhưng một chiếc xe thường xuyên gặp các sự cố về tính năng, kết cấu, hay hệ thống ADAS hay trục trặc cũng dẫn đến những nguy hiểm tiềm tàng và trải nghiệm không tốt cho người dùng.

Trong tổng cộng 34 thương hiệu xe được nhắc tới trên 833,761 lượt khiếu nại gửi về Cơ quan An toàn giao thông quốc gia Mỹ (NHTSA), Volvo là cái tên ít được nhắc đến nhất với chỉ trung bình 47,2 phàn nàn trên mỗi mẫu xe khảo sát. Chỉ duy nhất thương hiệu Genesis đạt được sự hài lòng tương tự như Volvo từ phía khách hàng, nhưng trên lượng xe khảo sát thấp hơn đáng kể với chỉ 15 mẫu.

Khảo sát này được chia thành 2 giai đoạn, lần lượt từ 2015 - 2019 và 2020 - 2024. Lượng phàn nàn của người tiêu dùng về các hãng xe trong 2 giai đoạn là rất khác biệt. Một số thương hiệu có cải thiện rõ rệt trong giai đoạn thứ hai như Chrysler (từ 21960 xuống 8430 khiếu nại); số khác lại có lượng khiếu nại tăng đột biến như Tesla (từ 1562 lên 16038).

Với Volvo, hai giai đoạn đều có lượng khiếu nại nhất quán, lần lượt là 1717 và 1870 trên tổng số 76 mẫu xe khảo sát. Điều này thể hiện sự nhất quán của Volvo trong quy trình sản xuất, kiểm soát chất lượng và triết lý “Designed Around You” luôn đặt sự tiện nghi và thoải mái của người dùng làm trọng tâm.