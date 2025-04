Video: Trải nghiệm Subaru Outback tại Việt Nam.

Nhằm tri ân các khách hàng đã luôn yêu quý và đồng hành cùng Subaru Việt Nam trong suốt 15 năm qua, MIV dành chương trình ưu đãi và quà tặng hấp dẫn cho toàn bộ khách hàng đang sở hữu xe cũng như khách hàng mua xe mới trong tháng 4/2025 này.

Bà Lê Thanh Hải - Tổng Giám đốc Subaru Việt Nam.

Cụ thể, Subaru Việt Nam mang đến cho các khách hàng mua xe mới cơ hội trúng 15 phần quà bốc thăm may mắn. Khi mua xe Subaru trong tháng 4 này, khách hàng sẽ có cơ hội trúng 1 trong 15 giải thưởng hấp dẫn, với tổng giá trị lên đến 150 triệu đồng, trong đó có 1 giải Nhất là 1 chuyến du lịch Nhật Bản 5 ngày 4 đêm dành cho 2 người.

Bên cạnh đó, Subaru còn mang đến gói ưu đãi dịch vụ hấp dẫn, bao gồm dịch vụ kiểm tra xe tổng quát miễn phí và các ưu đãi dịch vụ đến 30% dành cho tất cả khách hàng.

Subaru Việt Nam đánh dấu 15 năm kiến tạo hành trình an toàn.