Skoda Elroq - SUV điện nhanh nhất sẽ thay thế Karoq tại Việt Nam

Skoda Elroq 2026 mới là mẫu SUV điện đã lần đầu tiên trình làng vào hồi tháng 10/2024. Đây cũng đồng thời là mẫu xe sẽ dần thay thế vị trí của đàn anh Skoda Karoq trên thị trường. Sau nửa năm ra mắt, Skoda Elroq đã được bổ sung phiên bản hiệu suất cao vRS. Đúng với phong cách Skoda Elroq phiên bản vRS, xe được nâng cấp mạnh mẽ về công suất cũng như thiết kế nội và ngoại thất. Là phiên bản cao cấp nhất trong dòng Skoda Elroq, vRS sở hữu công suất tăng thêm 52 mã lực so với các bản tiêu chuẩn nhờ sự kết hợp của 2 mô-tơ điện. Tổng công suất của xe đạt 340 mã lực, kết hợp với hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian, giúp Skoda Elroq vRS tăng tốc từ 0-100 km/h chỉ trong 5,4 giây, nhanh hơn 1,2 giây so với phiên bản thường. Bên cạnh đó, Skoda cũng trang bị 2 chế độ giả lập âm thanh động cơ cho Elroq vRS, bao gồm Sport và Futuristic. Chưa hết, Skoda Elroq vRS còn sử dụng pin 84 kWh, mang đến phạm vi hoạt động 550 km theo tiêu chuẩn WLTP. So với Skoda Elroq 85 đã ra mắt trước đó, phạm vi hoạt động của xe giảm 32 km dù dùng chung pin. Bù lại, Elroq vRS là mẫu xe sạc nhanh nhất của Skoda cho đến thời điểm hiện tại. Với bộ sạc nhanh DC 185 kW, thời gian nạp pin từ 10% lên 80% chỉ rơi vào khoảng 26 phút. Thời gian sạc pin từ 0% lên 100% bằng bộ sạc chậm AC 11 kW là 8 giờ. Ngoài hệ truyền động mạnh mẽ, Skoda Elroq vRS còn được trang bị khung gầm thể thao cứng hơn, hệ thống treo hạ thấp 15 mm phía trước và 10 mm phía sau. Hệ thống lái cũng được tinh chỉnh theo hướng thể thao và phanh trước với cùm phanh 2 piston giúp cải thiện hiệu suất. Về thiết kế, Skoda Elroq vRS giữ nguyên phần lớn đường nét của bản tiêu chuẩn. Tất nhiên, xe cũng đã được bổ sung nhiều chi tiết nổi bật như màu sơn xanh Mamba Green đặc trưng. Thêm vào đó là lưới tản nhiệt tích hợp đèn, cản trước tinh chỉnh với những chi tiết sơn cùng màu thân xe, hốc gió tổ ong, logo vRS ở chắn bùn cùng logo Skoda và giá nóc sơn đen. Phiên bản hiệu suất cao này còn được trang bị đèn pha LED Matrix, bộ mâm hợp kim 20 inch tiêu chuẩn hoặc 21 inch tùy chọn với thiết kế riêng, cản sau sơn đen toàn bộ, đi kèm dải phản quang kéo dài, và kính sau tối màu. Nội thất của Skoda Elroq vRS nổi bật với các chi tiết trang trí màu xanh lá, cùng chất liệu Alcantara trên mặt táp-lô, ghế ngồi, cụm điều khiển trung tâm, bệ tì tay và nhiều vị trí khác. Bảng đồng hồ kỹ thuật số 5 inch và màn hình thông tin giải trí 13 inch đều có đồ họa riêng cho bản vRS. Màn hình hiển thị thông tin kính lái HUD với công nghệ thực tế ảo là trang bị tùy chọn của xe. Một số trang bị đáng chú ý khác của bản vRS gồm có ghế trước chỉnh điện/sưởi/massage, đèn viền trang trí nội thất, 4 cổng sạc nhanh USB Type C, sạc không dây và hệ thống âm thanh 12 loa công suất 675 W tùy chọn. Dự kiến, mức giá xe Skoda Elroq vRS 2026 sẽ được công bố sau khi ra mắt thị trường toàn cầu vào mùa hè năm nay. Video: Skoda Elroq - SUV điện nhanh nhất sẽ thay thế Karoq

