Ngắm Mercedes-Benz G-Class Stronger Than the 1980s đặc biệt

Đặt tên "dài ngoằng" cho các mẫu xe như GT63S E Performance 4-Door Coupé hay CLA350 4Matic with EQ Technology đã trở thành "đặc sản" của thương hiệu Mercedes-Benz. Ví dụ mới nhất cho điều này chính là phiên bản giới hạn của "vua địa hình" G-Class là Mercedes-Benz G-Class Stronger Than the 1980s đặc biệt. Cụ thể, tên đầy đủ của phiên bản xe SUV Mercedes-Benz G-Class Stronger Than the 1980s (tạm dịch: "Mạnh mẽ hơn cả những năm 1980"). Đúng vậy, bạn không nhìn nhầm đâu. Cái tên “dài dòng văn tự” này có thể khiến người ta nản lòng, nhưng thực tế thì xe lại rất ấn tượng. Về cơ bản, đây là phiên bản sản xuất với số lượng giới hạn hơn của chiếc Mercedes-Benz G-Class thứ 500.000 xuất xưởng vào năm 2023. Nhu cầu dành cho phiên bản 4×4 đậm chất hoài cổ này cao đến mức thương hiệu ngôi sao 3 cánh quyết định sản xuất thêm 460 chiếc giống hệt như vậy. Đúng như tên gọi và số lượng sản xuất, phiên bản đặc biệt này nhằm tôn vinh chiếc G-Class dân dụng nguyên bản được giới thiệu từ năm 1979, đặc biệt là 280GE dùng động cơ 6 xi-lanh thẳng hàng. Đây đồng thời cũng là mẫu xe trụ cột của dòng G-Class trong những năm 1980. Giống như G-Class thế hệ W460, phiên bản đặc biệt này sở hữu hàng loạt chi tiết ngoại thất màu đen nhám như lưới tản nhiệt, viền đèn pha, cản trước/sau, ốp cua lốp và ốp gương chiếu hậu. Bên cạnh đó, xe còn được trang bị một số phụ kiện từ gói Professional Line Exterior của G-Class tiêu chuẩn, bao gồm lưới bảo vệ đèn pha, tấm chắn bùn và lốp địa hình đi kèm bộ mâm hợp kim 18 inch với thiết kế 5 chấu cổ điển. Giá nóc và thang leo chuyên dụng là trang bị tùy chọn của xe. Những điểm nhấn độc đáo khác của Mercedes-Benz G-Class Stronger Than the 1980s bao gồm đèn xi-nhan màu cam, vỏ đèn pha màu tối, logo ngôi sao xanh với vòng nguyệt quế cổ điển trên nắp ca-pô, logo Mercedes-Benz màu bạc kiểu cũ ở phía sau và vỏ lốp dự phòng bằng vinyl màu đen đơn giản. Vì đây là sản phẩm của bộ phận Mercedes-Benz Manufaktur chuyên về xe cá nhân hóa nên người mua sẽ nhận được gói logo đặc biệt. Gói Manufaktur này bao gồm nút bấm màu đen có dập chữ "G" trên tay nắm cửa và đèn chiếu dòng chữ “G - Stronger Than Time” xuống mặt đất. Xe có hai tùy chọn màu sơn đặc biệt gồm xanh Agave Green giống chiếc G-Class thứ 500.000 và be Colorado beige. Để tạo kết nối giữa G-Class Stronger Than the 1980s và G-Class W460, hãng Mercedes-Benz đã sử dụng họa tiết vải caro xám nhạt cho khu vực trung tâm của ghế bọc da màu đen. Tay nắm trước mặt ghế hành khách phía trước được khắc dòng chữ “Stronger Than The 1980s” trên viền gỗ. Thêm vào đó là số thứ tự của xuất xưởng được khắc ở cụm điều khiển trung tâm. Cuối cùng, Mercedes-Benz in nổi hình ảnh dãy núi Schöckl trên bệ cửa tích hợp đèn và logo “Schöckl Proved” độc đáo sơn cùng màu với thân xe. Đây là nơi thử nghiệm huyền thoại của dòng xe G-Class. Vô lăng bọc da Nappa, cửa sổ trời và hệ thống âm thanh vòm Burmester 3D là trang bị tiêu chuẩn của xe. Mercedes-Benz G-Class Stronger Than the 1980s có sẵn 2 tùy chọn động cơ 6 xi-lanh thẳng hàng, tăng áp, dung tích 3.0L của G-Class tiêu chuẩn. Trong đó, bản G450d cho công suất tối đa 367 mã lực và mô-men xoắn cực đại 750 Nm nên có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong 5,8 giây. Con số tương ứng của bản G500 là 449 mã lực và 560 Nm, cho phép xe đạt 100 km/h từ vị trí đứng yên trong 5,4 giây. Cả hai phiên bản đều được trang bị công nghệ mild hybrid 48 V, bổ sung 20 mã lực và 200 Nm. Cuối cùng là hộp số tự động 9 cấp 9G-Tronic, hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian, hộp số phụ với chế độ cầu chậm và ba khóa vi sai cơ khí (giữa, trước, sau). Đáng tiếc là giá xe Mercedes-Benz G-Class Stronger Than the 1980s hiện chưa được công bố. Video: Vén màn Mercedes-Benz G-Class Stronger Than the 1980s.

