Mercedes-Benz S450L hơn 5 tỷ của ca sĩ Duy Mạnh "bỗng dưng bốc cháy"

Sáng 16/2, Duy Mạnh bất ngờ chia sẻ thông tin xe ôtô của anh gặp sự cố - cụ thể là chiếc Mercedes S450 của Duy Mạnh bốc cháy tại bãi đỗ xe chung cư. Nam ca sĩ cho biết anh đang đi diễn tại Đà Nẵng thì được người nhà gọi thông báo xe bất ngờ tự bốc cháy. Duy Mạnh đã chi sẻ lại sự cố chiếc xe Mercedes-Benz S450 hơn 5 tỷ bốc cháy khiến anh một phen “hú hồn”. Anh cho biết mình đang đi diễn thì nhận được tin người nhà báo lại. Hiện tại vẫn chưa tìm được nguyên nhân vì sao xe hơi lại xảy ra điều bất thường nhưng may mắn là bảo vệ và cư dân chung cư đã phát kịp thời và nhanh chóng dập tắt đám cháy. Duy Mạnh kể: “Tối nay đi hát Show ở Đà Nẵng. Xe đỗ garage ở chung cư nhà. Tự nhiên bị bốc cháy. May quá có hàng xóm phát hiện nên dập lửa kịp thời. Đúng là phúc tổ bảy mươi đời. Chứ nó mà cháy lan rộng ra bãi xe và lan rộng ra toà nhà rồi ảnh hưởng đến sức khoẻ dân cư toà nhà thì chết dở". Ngoài ra anh gửi lời cám ơn hàng xóm, cám ơn ban quản lý toà nhà và công an kịp thời đến xác minh sự việc. "Tài sản dù có thiệt hại nhưng vẫn giữ được sự an toàn và sức khoẻ cho tất cả. Đó là sự may mắn. Một lần nữa cám ơn những người bạn và những người hàng xóm đã hỗ trợ", Duy Mạnh cho hay. Duy Mạnh còn gửi lời cảm ơn tới những người đã hỗ trợ xử lý nhanh chóng sự cố này: “Cháy lan rộng ra bãi xe và lan rộng ra toà nhà rồi ảnh hưởng đến sức khoẻ dân cư toà nhà thì chết dở. Một lần nữa xin gửi lời cảm ơn hàng xóm, ban quản lý toà nhà và các chú công an đã kịp thời xác minh sự việc. Tài sản dù có thiệt hại nhưng vẫn giữ được sự an toàn và sức khoẻ cho tất cả. Đó là sự may mắn”. Duy Mạnh tham gia showbiz từ năm 1998, anh bắt đầu nổi tiếng từ ca khúc Giây phút chia xa. Nam ca sĩ ghi dấu ấn với khán giả qua hàng loạt những ca khúc Kiếp Đỏ Đen, Ta Đâu Có Say, Biết Tìm Đâu,… Dù hiện tại không còn hoạt động nhiều như trước những Duy Mạnh vẫn nhận được sự quan tâm của khán giả. Duy Mạnh từng chia sẻ gia đình, âm nhạc và những điều giản dị trong cuộc sống là điều anh muốn hướng đến và dành hết thời gian để làm nhất. Nam ca sĩ không muốn ồn ào, không tạo scandal để khiến tên tuổi mình hot trở lại, hay gây chú ý mà chỉ đơn giản muốn sống với đam mê sáng tác âm nhạc.Duy Mạnh tậu Mercedes-Benz S450 Luxury vào tháng 9/2020, sau 4 năm chuyển vào TP.HCM sinh sống. Thời điểm đó, S450 Luxury có giá 4,969 tỷ đồng, sau khi hoàn tất thủ tục lăn bánh tổng chi phí rơi vào khoảng 5,5 tỷ đồng. Hiện tại, giá của Mercedes-Benz S450 Luxury thế hệ mới là 5,559 tỷ đồng và để lăn bánh ở TP.HCM sẽ hết tổng cộng hơn 6,1 tỷ đồng. Video: Xe sang Mercedes-Benz S450 Luxury của Duy Mạnh bị cháy.

