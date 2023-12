Loạt ôtô Toyota dính bê bối an toàn, nhiều xe đang bán ở Việt Nam

Video: Daihatsu bị phát hiện đã gian lận trong các bài kiểm tra an toàn ở hầu hết mọi mẫu xe mà hãng đang sản xuất.

Ngày 20/12/2023 vừa qua, thương hiệu con Daihatsu của tập đoàn Toyota công bố sẽ ngừng vận chuyển toàn bộ các mẫu xe của mình khỏi nhà máy sau một cuộc điều tra về bê bối gian lận an toàn. Trong cuộc điều tra này, có tổng cộng 64 mẫu xe, gần 2/3 trong số đó mang thương hiệu Toyota, bị phát hiện có vấn đề bất thường.

Cụ thể, các mẫu ôtô Toyota gian lận an toàn trong đợt kiểm tra mở rộng của Daihatsu bao gồm xe dành cho thị trường Đông Nam Á như Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Malaysia và Campuchia. Bên cạnh đó là các mẫu xe ở Trung và Nam Mỹ như Mexico, Ecuador, Peru, Chile, Bolivia hay Uruguay. Các mẫu ôtô của Toyota bị tố gian lận an toàn trong đợt kiểm tra mở rộng của Daihatsu chủ yếu bao gồm xe dành cho thị trường Đông Nam Á. Cụ thể hơn, các mẫu xe Toyota dính bê bối gian lận an toàn mở rộng của Daihatsu bao gồm: Toyota Wigo/Agya bán ở Ecuador, Uruguay và Campuchia Toyota Rush bán ở Ecuador, Malaysia Toyota Avanza bán ở Việt Nam, Indonesia, Mexico, Campuchia, Thái Lan, Peru, Bolivia Toyota Veloz bán ở Indonesia, Malaysia, Campuchia, Mexico, Thái Lan Toyota Raize bán ở Ecuador, Mexico Toyota Yaris/Vios bán ở Mexico, Malaysia Toyota Yaris Cross bán ở Campuchia, Chile, Uruguay Các mẫu ôtô bị ảnh hưởng trong vụ bê bối gian lận an toàn mở rộng của Daihatsu hiện đang bán tại thị trường Đông Nam Á như Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Malaysia và Campuchia.

Một hội đồng độc lập đã tiến hành điều tra Daihatsu sau khi thương hiệu này tiết lộ gian lận trong thử nghiệm va chạm bên sườn đối với 88.000 chiếc ô tô cỡ nhỏ vào hồi tháng 4 năm nay. Phần lớn những chiếc xe có liên quan đều mang thương hiệu Toyota. Tuy nhiên, cuộc điều tra gần đây nhất cho thấy quy mô của vụ bê bối này lớn hơn nhiều so với nhận định ban đầu và có thể làm hoen ố danh tiếng của cả Daihatsu lẫn Toyota về mặt chất lượng và an toàn.

Daihatsu là thương hiệu con chuyên sản xuất xe cỡ nhỏ của tập đoàn Toyota. Đây cũng là thương hiệu chịu trách nhiệm sản xuất các mẫu xe kei car vốn rất phổ biến tại Nhật Bản. Do đó, bê bối của Daihatsu còn liên quan đến một số mẫu xe mang thương hiệu Mazda và Subaru. Nguyên nhân là bởi Mazda và Subaru hiện đang bán một số mẫu xe kei car được đổi tên từ xe Daihatsu. Ngoài ra, bê bối này còn ảnh hưởng đến các mẫu xe Toyota và Daihatsu đang bán ở thị trường ngoài Nhật Bản.

Toyota cho biết cần phải có những cải cách cơ bản để hồi sinh Daihatsu cũng như xem xét lại hoạt động chứng nhận sau bê bối này. "Đây sẽ là một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng không thể hoàn thành trong một sớm một chiều”, đại diện Toyota khẳng định. “Nhiệm vụ này không chỉ yêu cầu xem xét lại hoạt động quản lý và kinh doanh mà còn phải đánh giá lại cả tổ chức lẫn cơ cấu".

Tờ Asahi của Nhật Bản cho biết Daihatsu bị phát hiện đã gian lận trong các bài kiểm tra an toàn của hầu hết mọi mẫu xe mà hãng hiện đang sản xuất và một số mẫu xe từng sản xuất trước đây. Sau khi bê bối bị đưa ra ánh sáng vào hồi tháng 4 năm nay, 2 dòng xe Toyota Raize Hybrid và Daihatsu Rocky Hybrid đã bị ngừng bán ở thị trường Nhật Bản.

Theo dữ liệu của Toyota, Daihatsu đã sản xuất 1,1 triệu chiếc ôtô trong 10 tháng đầu năm 2023, gần 40% trong số đó bán ở nước ngoài. Thương hiệu này đã bán được khoảng 660.000 xe trên toàn thế giới trong thời gian đó và chiếm 7% doanh số bán hàng của Toyota.

Vụ việc của Daihatsu là bê bối an toàn mới nhất ảnh hưởng đến tập đoàn Toyota trong nhiều năm qua. Vào năm 2010, Chủ tịch Toyota, ông Akio Toyoda, khi đó là Giám đốc điều hành, đã buộc phải điều trần trước Quốc hội Hoa Kỳ do cuộc khủng hoảng an toàn liên quan đến lỗi chân ga.