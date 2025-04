Land Rover Defender 90 "độ đồ chơi", tiền độ đủ mua Toyota Camry

Phiên bản Land Rover Defender 90 Concept 001 mới này không chỉ mang lại diện mạo mới mẻ, mà còn nâng tầm hiệu năng vận hành và cá tính của chiếc SUV 3 cửa biểu tượng. Thay đổi đáng chú ý nhất trên mẫu xe SUV Land Rover Defender 90 Concept 001 đến từ bộ mâm Hammerhead RS-Forged kích thước 20 inch, một trang bị được cho là khá lớn đối với cấu hình 3 cửa của xe. Tuy nhiên, Chelsea Truck Co. đã kết hợp mâm 20 inch với lốp địa hình cỡ 33 inch để tạo ra sự cân bằng tối ưu giữa khả năng vận hành trên phố và khả năng vượt địa hình. Bên cạnh đó, cụm đèn pha trước cũng được thiết kế lại mang phong cách sắc sảo hơn. Biểu tượng thương hiệu Land Rover ở đầu xe được thay thế bằng logo của Chelsea Truck Co., trong khi tên hãng độ Kahn Design được dập nổi trên nắp ca-pô, nhấn mạnh dấu ấn cá nhân hóa. Ở phía sau, Defender 90 được bổ sung hộp đựng lốp dự phòng mới và bộ khuếch tán gió bằng sợi carbon, tăng thêm vẻ thể thao và khí động học cho xe. Không gian nội thất của Defender 90 Concept 001 tiếp tục mang phong cách cá nhân hóa đậm nét. Hai hãng độ lựa chọn tông màu chủ đạo là đen và xanh lam với đường viền màu Britannia Blue tạo điểm nhấn. Các chi tiết trang trí được hoàn thiện thủ công, thể hiện sự tỉ mỉ đặc trưng của Kahn Design và Chelsea Truck Co. Theo công bố từ Chelsea Truck Co., gói độ Concept 001 có thể được áp dụng cho cả hai biến thể Land Rover Defender 90 và Defender 110. Mức giá tiền độ Land Rover Defender 90 lên Concept 001 khởi điểm cho toàn bộ gói nâng cấp là 25.000 bảng Anh (841,75 triệu đồng), tương đương giá bán một chiếc Toyota Camry mới tại thị trường Mỹ. Video: Đánh giá SUV địa hình Land Rover Defender 90 tại Việt Nam.

