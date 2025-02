Honda Việt Nam ra mắt loạt môtô phân khối lớn cho năm 2025

Video: Khoảnh khắc cực chất của dàn xế tại Honda Biker Rally 2025

Ngày 22/2/2025, Honda Việt Nam (HVN) đã giới thiệu các mẫu xe môtô phân khối lớn Honda thế hệ 2025 với những cái tên mới, nhiều sự nâng cấp thú vị trong sự kiện tầm cỡ dành riêng cho cộng đồng chơi xe phân khối lớn “Honda Biker Rally Sơn La”.

1000 Hornet SP mới – Thống lĩnh đường phố

Về thiết kế, Honda CB1000 Hornet SP tại Việt Nam là một "chú ong bắp cày" đích thực với phong cách streetfighter kết hợp cùng màu đen nhám kim loại, đậm chất thể thao. Cặp đèn pha LED mang lại cái nhìn sắc xảo, trong khi bình xăng hình cánh xòe đặc trưng của dòng Hornet tạo nên dáng vẻ mạnh mẽ, cơ bắp.

Ngoài ra, khung xe thép được sơn đen tinh tế mang đến vẻ ngoài thanh thoát, nổi bật các đường nét của xe cùng độ cứng xoắn cao giúp chiếc xe trở nên linh hoạt hơn bao giờ hết. Thiết kế khung này mang đến cảm giác lái ổn định, chính xác, từ những khúc cua hẹp cho đến những pha tăng tốc mạnh mẽ trên những cung đường thẳng.

Điểm nổi bật của Honda CB1000 Hornet SP là hệ thống treo và phanh đỉnh cao. Với phuộc Showa SFF-BP 41mm USD và giảm xóc Öhlins TTX36, xe đảm bảo sự ổn định tuyệt đối trên mọi địa hình. Đặc biệt, với ngàm phanh trước Brembo Stylema bốn pít-tông kết hợp đĩa phanh nổi 310mm, CB1000 Hornet SP mang lại khả năng giảm tốc nhanh chóng và an toàn, cho bạn cảm giác tự tin và kiểm soát tuyệt đối khi vào cua hoặc dừng lại gấp.

Xe được trang bị khối động cơ bốn xi-lanh, 1000cc, được kế thừa từ CBR1000RR Fireblade. Khối động cơ này sở hữu 212 mã lực với công suất tối đa đạt 14.500 vòng/phút và mô men xoắn cực đại đạt 113Nm với công suất đặt 12.500 vòng/phút.

Bên cạnh đó, Honda còn “nâng cấp” hệ thống động cơ này với hệ thống Throttle By Wire (TBW), cho phép người lái tùy chỉnh ba chế độ lái mặc định cùng hai chế độ người dùng riêng biệt. Bạn sẽ có thể chuyển từ chế độ Rain nhẹ nhàng đến chế độ Sport mạnh mẽ chỉ với một nút bấm, dễ dàng kiểm soát sức mạnh của chiếc xe dù trong bất kỳ điều kiện nào.

Tính năng Emergency Stop Signal (ESS) cũng sẽ giúp bạn an toàn hơn trong trường hợp cần dừng gấp.

Honda CL500

Lần đầu tiên được ra mắt tại thị trường Việt Nam, Honda CL500 là một mẫu xe mang đậm tinh thần retro thời trang, được lấy cảm hứng từ các mẫu CL nguyên bản của thập niên 60 và 70. Chiếc CL500 không chỉ đậm chất nguyên sơ với nhiều chi tiết mang giá trị lịch sử lâu đời mà còn kết hợp những công nghệ và thiết kế hiện đại.

Điểm nổi bật của Honda CL500 là động cơ 471cc hai xi-lanh song song, làm mát bằng chất lỏng, có khả năng sản sinh công suất lên đến 34kW và mô-men xoắn 43.4 Nm, mang đến khả năng tăng tốc mượt mà và mạnh mẽ trên mọi cung đường.

Xe được trang bị hệ thống phun xăng điện tử PGM-FI và bộ cảm biến OBD2-2 mới. Đặc biệt, xe còn được trang bị hộp số 6 cấp với ly hợp hỗ trợ/slipper, giúp việc vận hành trở nên nhẹ nhàng và chính xác hơn, đồng thời giảm thiểu mỏi tay khi lái lâu.

Khung gầm của CL500 là một điểm nhấn với thiết kế khung ống dạng lưới, kết hợp với bộ giảm xóc hành trình dài gồm phuộc 41mm phía trước và giảm xóc sau có thể điều chỉnh, giúp xe dễ dàng xử lý được cả những địa hình gồ ghề lẫn các con đường phố.

Bộ bánh xe 19 inch phía trước và 17 inch phía sau với lốp Dunlop đặc biệt mang lại khả năng bám đường tuyệt vời, đồng thời giúp xe ổn định khi di chuyển trên những địa hình đa dạng. Hệ thống phanh đĩa đôi với ABS tối ưu cho cả đường phố và off-road cũng là một yếu tố quan trọng giúp CL500 mang lại an toàn cho người lái.

Được ra mắt với hai màu Đen và Nâu đen, CL500 nổi bật với thiết kế mang đậm phong cách scrambler cổ điển nhưng cũng không kém phần hiện đại.

Chiếc xe trang bị bình xăng tròn, ống xả cao đôi với bảo vệ nhiệt bằng thép không gỉ cùng các chi tiết tinh tế như miếng đệm trên bình xăng và phuộc cao su tạo nên một diện mạo cực kỳ quyến rũ. Đặc biệt, màu sơn của xe được phối hợp với các chi tiết động cơ và khung gầm đen, tạo ra một sự tương phản nổi bật.

Chiều cao yên xe chỉ 790mm, mang đến sự phù hợp hoàn hảo với vóc dáng của người Việt. Ngoài ra, thiết kế yên xe còn cho phép điều chỉnh độ cao, tạo sự linh hoạt và dễ dàng phù hợp với sở thích cũng như cơ thể của từng chủ sở hữu.

CL500 cũng được trang bị công nghệ hiện đại như Emergency Stop Signal (ESS), giúp cảnh báo các phương tiện phía sau khi người lái thực hiện phanh gấp, nâng cao độ an toàn cho người lái trong mọi tình huống.

REBEL 500

Vẫn giữ vững phong cách "bobber" đặc trưng, Rebel 500 phiên bản 2025 với động cơ 471cc song song, vận hành mượt mà với mô-men xoắn mạnh mẽ ở dải vòng tua thấp, dễ dàng di chuyển trong phố. Phiên bản mới cải tiến hệ thống điện tử, cùng với bộ lọc khí mới và cảm biến OBD2-2 giúp xe vận hành mạnh mẽ và thân thiện với môi trường.

Honda cũng cải tiến về sự thoải mái khi lái xe: yên xe mới làm từ bọt xốp urethane mềm mại, tay lái được tối ưu giúp tư thế lái tự nhiên hơn. Màn hình LCD âm bản nhỏ gọn được đặt trong mặt đồng hồ đường kính 100mm siêu mỏng, giờ đây có độ sáng cao, dễ đọc dưới ánh sáng mạnh. Các chi tiết như đèn pha LED, đèn hậu và đèn báo rẽ tạo nên vẻ ngoài hiện đại, phù hợp với phong cách của dòng cruiser.

Honda REBEL 500 phiên bản 2025 có ba tùy chọn màu sắc mới đầy ấn tượng. Màu Đen huyền bí toát lên vẻ mạnh mẽ và hiện đại, phù hợp với những ai yêu thích sự tối giản. Màu Xám thanh lịch tạo nên một sự kết hợp hoàn hảo giữa sự sang trọng và năng động, mang đến cảm giác tinh tế nhưng cũng đầy cuốn hút. Màu Trắng mới xuất hiện mang lại vẻ đẹp cổ điển và nổi bật. Sự kết hợp giữa màu sắc này với các chi tiết kim loại sáng bóng tạo nên một tổng thể hài hòa và hiện đại, đồng thời giữ được nét cổ điển đặc trưng của dòng Rebel. Màu Trắng này không chỉ làm nổi bật vẻ đẹp của chiếc xe mà còn thể hiện phong cách lịch lãm của người sở hữu.

XL750 Transalp

XL750 Transalp là mẫu xe địa hình đa dụng mới mang đến sự kết hợp hoàn hảo giữa công nghệ hiện đại và hiệu suất mạnh mẽ, một người bạn đồng hành lý tưởng cho những tay lái đam mê khám phá mọi nẻo đường, từ những cung phố tấp nập cho đến những hành trình xa xôi.

Đặc biệt, phiên bản mới 2025 của Transalp sở hữu một diện mạo ấn tượng với phần đầu xe được thiết kế lại hoàn toàn. Đèn pha LED projector đôi mạnh mẽ mang đến vẻ ngoài hiện đại và khác biệt, trong khi màn hình Durabio™ được cải tiến tạo nên nét tinh tế, bền bỉ.

Xe sở hữu khung thép kết cấu kim cương kết hợp với phuộc hành trình ngược Showa 43mm và giảm xóc sau, giúp giảm trọng lượng xe và tối ưu hóa khả năng di chuyển trên địa hình gồ ghề, mang đến trải nghiệm lái mượt mà và ổn định.

Với động cơ xi lanh đôi song song tám van dung tích 755cc, Honda Transalp +có góc đánh lửa 270 độ và công nghệ nạp khí xoáy (Vortex), giúp xe phản ứng nhanh nhạy và mạnh mẽ với từng cú vặn ga, mang đến sự hứng thú khi vận hành. Xe còn được trang bị bốn chế độ lái mặc định: Thể thao (SPORT), Tiêu chuẩn (STANDARD), Đường ướt (RAIN) và Đường sỏi (GRAVEL), cùng một chế độ tự chọn (USER), giúp tối ưu trải nghiệm lái trong mọi điều kiện thời tiết và địa hình.

Bên cạnh đó, Transalp còn mang lại tiện ích tối ưu với màn hình TFT 5-inch, hiển thị 04 chế độ giúp người lái dễ dàng theo dõi các thông tin. Xe còn tích hợp USB loại C ở yên sau, cùng các hệ thống an toàn như kiểm soát lực kéo HSTC, kiểm soát nhấc đầu (Wheelie Control), kiểm soát lực phanh động cơ (Engine Brake) và hệ thống phanh ABS 2 kênh có tùy chọn ngắt ABS ở bánh sau, mang đến sự an tâm tối đa cho người lái trong mọi tình huống.

Africa Twin và Africa Twin Adventure Sports

Trong lần ra mắt này, HVN cũng mang đến chiếc Africa Twin bản Tiêu chuẩn và phiên bản Adventure Sports (phiên bản thể thao đường trường) với hai màu Đỏ đen và Trắng. Mẫu xe hứa hẹn sẽ là một trải nghiệm đặc biệt với mô-men xoắn trung bình mạnh mẽ mang đến khả năng vượt xe vượt trội. Bánh trước 19inch với lốp 110/80-19, chiều cao yên xe thấp hơn và hệ thống treo điện tử Showa-EERA™ kết hợp để mang lại khả năng xử lý trên đường tuyệt vời. Và để tận dụng tối đa bình xăng 24.8L, bộ quây và kính chắn gió mới mang đến trải nghiệm lái xe thăng hoa cho những ngày dài lộng gió trên yên xe.

Tính thực tiễn của Africa Twin được cải thiện nhờ việc trang bị lốp không săm, giúp sửa chữa dễ dàng hơn khi gặp sự cố trên đường, cùng với kính chắn gió lớn hơn, có thể điều chỉnh 5 mức. Màn hình cảm ứng 6.5 inch, điều khiển trực quan các chế độ lái đa dạng cùng chức năng kết nối Bluetooth, tương thích Apple CarPlay® và Android Auto®, giúp bạn dễ dàng điều hướng, thực hiện nhiều tính năng tiện dụng ngay trên xe.

Mặc dù vẫn tiếp tục được chia sẻ khung và động cơ với Africa Twin, tuy nhiên phiên bản Africa Twin Adventure Sports 2025 được thiết kế với vai trò riêng biệt: mang lại cho người lái khả năng vận hành đường dài trên những cung đường xuyên lục địa, và tăng tính thực dụng trong cả điều kiện ON lẫn OFF-ROAD.

Mức giá bán lẻ đề xuất môtô phân khối lớn Honda Việt Nam.

Các mẫu xe phân khối lớn thế hệ 2025 mới sẽ chính thức được bán ra thị trường dự kiến trong tháng 3/2025 tại hệ thống Cửa hàng xe Phân khối lớn Honda DreamWing.