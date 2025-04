Ford Everest Sport 2025 đặc biệt ra mắt Việt Nam, gần 1,2 tỷ

So với Everest Sport tiêu chuẩn, mẫu xe SUV Ford Everest Sport bản đặc biệt vừa ra mắt thị trường Việt Nam gây ấn tượng mạnh mẽ với gói trang bị ngoại thất màu đen thể thao: logo EVEREST trên nắp capo. Xe được trang bị vành thể thao 20 inch mới kết hợp điểm nhấn màu đen và đỏ cá tính thu hút ánh nhìn đi kèm lốp 255/55 R20 quen thuộc. Nóc xe và cánh gió màu đen mờ tạo điểm nhấn thể thao và thêm phần cứng cáp. Mẫu xe SUV Ford Everest Sport 2025 bản đặc biệt được trang bị động cơ dầu 2.0L Turbo, sản sinh công suất 170 mã lực và mô-men xoắn 405 Nm, đi kèm hộp số tự động 6 cấp. Hệ dẫn động cầu sau kết hợp 4 chế độ lái thông minh (Normal, Eco, Slippery, Tow/Haul) giúp xe linh hoạt trên mọi cung đường – từ thành phố, đường trơn trượt cho đến khi kéo tải. Xe sở hữu danh sách công nghệ an toàn đáng chú ý, bao gồm: 7 túi khí trước, bên hông, rèm, và đầu gối người lái, cảm biến trước/sau hỗ trợ đỗ xe, camera lùi, ABS, EBD, phanh tay điện tử, và hệ thống cân bằng điện tử (ESP), hỗ trợ khởi hành ngang dốc… Tất cả nhằm mang đến trải nghiệm lái an toàn, tự tin và thoải mái cho cả người lái và hành khách. Không gian nội thất thể hiện cá tính với ghế ngồi bọc da màu đen thể thao, ghế trước chỉnh điện 8 hướng, điều hòa tự động 2 vùng độc lập kèm hệ thống cửa gió hàng ghế sau. Các tiện ích và hệ thống giải trí, kết nối hiện đại vẫn tiếp tục được duy trì trên phiên bản mới nhằm giữ nguyên những trải nghiệm mượt mà đang được khách hàng ưa chuộng. Cụ thể, xe Everest Sport bản đặc biệt vẫn được trang bị đầy đủ màn hình cảm ứng màu 10.1 inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay® & Android Auto™ không dây, bluetooth và hệ thống SYNC® 4A, kết nối FordPass Connect, 4 cổng USB, cùng hệ thống âm thanh 8 loa. Phiên bản mới được cải thiện những đặc tính vốn đã vượt trội của Everest - để khách hàng có thể cảm thấy an tâm và thoải mái khi điều khiển chiếc xe của mình trên những cung đường off-road hoặc đô thị. Bên cạnh đó, Ford không chỉ chú trọng vào chất lượng sản phẩm mà còn tiên phong kết nối và nâng cao trải nghiệm sở hữu cho khách hàng thông qua chiến lược Ford+. Hàng loạt các sáng kiến đã được triển khai như ứng dụng FordPass, đặt lịch dịch vụ trực tuyến, tư vấn sản phẩm trực tiếp và video hướng dẫn sử dụng xe. Các dịch vụ tại đại lý cũng được nâng cấp với giao nhận xe tận nơi, mượn xe trong thời gian bảo dưỡng và bảo dưỡng nhanh 60 phút. Ford Everest Sport bản Đặc biệt được giới thiệu với màu Trắng Tuyết. Ngoài ra Everest Sport còn có phiên bản tiêu chuẩn với màu ngoại thất Đen. Các màu sắc đều mang đến vẻ đẹp hiện đại thể hiện tinh thần của những chủ nhân yêu thích sự khác biệt. Dù xuất hiện giữa phố thị hay trên những cung đường khám phá, chiếc xe vẫn giữ được cá tính riêng biệt và phong thái tự tin. Giá xe Ford Everest Sport bản đặc biệt này hiện có mức bán lẻ khuyến nghị là 1,199 tỷ đồng, phù hợp với những khách hàng đang tìm kiếm một mẫu xe vừa đa dụng, vừa thể hiện phong cách sống đậm chất riêng. Video: Ford Everest Sport bản đặc biệt 2025 vừa ra mắt Việt Nam

