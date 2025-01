Video: Hyundai Accent 2024 giá từ 439 triệu có đáng mua?

Theo số liệu được công bố bởi VAMA (Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam) và Hyundai Thành Công, khách Việt đã mua tổng cộng 12.021 xe sedan hạng C trong năm 2024, giảm 22,18% so với doanh số năm 2023 (15.499 xe) và giảm tới hơn 60% so với kết quả 29.918 xe của năm 2022. Ngoài KIA K3 ghi nhận tăng trưởng nhẹ, đà giảm doanh số diễn ra ở tất cả các mẫu xe còn lại của nhóm.

Mazda 3 tiếp tục là mẫu xe sở hữu doanh số tốt nhất nhóm với 6.718 chiếc bán ra, giảm tới 26% theo năm. Đối thủ nặng ký KIA K3 đã có năm tăng trưởng tốt, tăng hơn 12% so với kỳ kinh doanh năm 2023. Dẫu vậy, với 3.603 xe mở bán thành công, K3 chưa thể "lật kèo" trở lại ngôi vương phân khúc sedan cỡ C tại Việt Nam.

Doanh số sedan cỡ C tại Việt Nam giảm mạnh trong năm 2024.

Mazda 3 và KIA K3 vẫn là bộ đôi chủ lực doanh số trong phân khúc khi tiếp tục mở rộng thị phần từ 64% trong năm 2023 lên khoảng 70% ở năm 2024. Khoảng 30% thị phần còn lại được chia cho các xe nằm tốp dưới, gồm Hyundai Elantra, Toyota Altis, Honda Civic với doanh số trong năm đạt 1.845, 1.128 và 486 (xe), đều giảm theo năm.

Trong đó, với mức giảm nhẹ nhất, giảm 7,7% Honda Civic đã không còn án ngữ tại vị trí chốt bảng doanh số nhóm. Thay vào đó là Honda Civic khi lượng xe bán ra giảm tới 66% theo năm. Hyundai Elantra duy trì vị trí thứ 3 bảng xếp hạng với mức giảm gần 36%.

Sự yếu thế của Elantra, Civic và Altis nằm ở giá thành. Cả 3 mẫu xe trên đều khó cạnh tranh với Mazda 3 và KIA K3 về giá bán và phiên bản. Mazda 3 và KIA K3 có lợi thế lắp ráp trong nước, do đó bên cạnh chính sách kích cầu từ đơn vị bán hàng còn được hưởng 3 tháng giảm 50% lệ phí trước bạ theo Nghị định 109 của Chính phủ.

Elantra cũng có lợi thế về lắp ráp trong nước song giá bán mẫu xe Hàn ngang với xe Nhật Mazda 3 (cùng khởi điểm từ 579 triệu đồng). Trong khi người Việt vẫn có thiên hướng chuộng xe Nhật hơn.