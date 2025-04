Cận cảnh Subaru Solterra 2026 "anh em song sinh" của Toyota bZ4X

Subaru Solterra 2026 mới - mẫu xe song sinh của Toyota bZ4X - vừa được bổ sung phiên bản nâng cấp tại thị trường Mỹ. Mẫu xe điện này đã được giới thiệu tại Triển lãm Ô tô Quốc tế New York (NYIAS) 2025 với diện mạo mới cùng cải tiến về hiệu suất và phạm vi hoạt động. Bên ngoài, SUV điện Subaru Solterra 2026 sở hữu phần đầu xe mới với thiết kế mượt mà hơn. Phần viền đen giả lưới tản nhiệt trên đầu xe của phiên bản cũ đã bị loại bỏ. Trong khi đó, cụm đèn pha chính được tách rời khỏi dải đèn LED ban ngày 6 phần. Đây là đặc điểm nhận dạng của các mẫu xe Subaru đời mới, tương tự Outback và Trailseeker. Ngoài ra, mẫu ô tô điện này còn có logo phía trước tích hợp đèn và logo phía sau bị thay bằng tem chữ nổi "Subaru". Viền nhựa xung quanh hốc bánh nay đã được sơn cùng màu thân xe. Tuỳ theo phiên bản, xe sẽ dùng mâm 18 inch hoặc 20 inch. Bên trong khoang lái, màn hình thông tin giải trí đã được nâng cấp lên 14 inch trong khi cụm điều khiển trung tâm có thêm 2 đế sạc không dây. Hộc chứa đồ có nắp đậy ở cụm điều khiển trung tâm đã biến mất. Cần số và các nút điều khiển xung quanh cũng đã được thay đổi vị trí. Ở phiên bản mới, Subaru Solterra vẫn sử dụng hệ dẫn động 4 bánh với 2 mô-tơ điện, tạo sự khác biệt với người anh em Toyota bZ4X. Công suất của Solterra bản tiêu chuẩn đã tăng từ 215 mã lực lên 233 mã lực. Ngoài ra, hãng Subaru còn bổ sung phiên bản XT mới mạnh mẽ hơn cho dòng xe điện này. Solterra XT có công suất tối đa 338 mã lực nên có thể tăng tốc từ 0-96 km/h trong thời gian chưa đến 5 giây. Cả hai phiên bản của Subaru Solterra 2026 đều sử dụng cụm pin có dung lượng lớn hơn, đạt 74,7 kWh, giúp tăng phạm vi hoạt động lên đến 459 km, vượt trội so với phiên bản cũ (357–365 km). Không chỉ tăng dung lượng, pin mới của xe còn hỗ trợ sạc nhanh hơn với công suất đầu vào DC tối đa là 150 kW. Subaru cho biết xe có thể sạc từ 10% lên 80% chỉ trong khoảng 35 phút. Bên cạnh đó, Solterra còn được trang bị cổng sạc chuẩn NACS, cho phép sử dụng tại hơn 15.000 trạm sạc nhanh Tesla Supercharger trên toàn Bắc Mỹ. Đây là chuẩn sạc mà nhiều hãng xe khác cũng đang áp dụng. Chưa hết, Subaru Solterra 2026 còn sở hữu khoảng sáng gầm 210 mm cùng hệ thống X-Mode với hai chế độ Snow/Dirt (tuyết/bùn) và Deep Snow/Mud (tuyết sâu/bùn lầy), tích hợp hệ thống điều khiển lực kéo cũng như hệ thống hỗ trợ xuống dốc. Subaru cũng cải tiến hệ thống treo và trợ lực lái điện để nâng cao khả năng điều khiển cũng như phản hồi vô lăng. Tất cả các phiên bản của Subaru Solterra mới đều được trang bị gói công nghệ an toàn EyeSight tiêu chuẩn, bao gồm hệ thống phanh tự động trước va chạm Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía trước, cảnh báo điểm mù, cảnh báo lệch làn, camera 360 độ, hỗ trợ dừng khẩn cấp, hỗ trợ di chuyển khi ùn tắc, hỗ trợ chuyển làn, kiểm soát hành trình thích ứng nâng cao,... Giá bán và thông số kỹ thuật chi tiết của Subaru Solterra 2026 chạy điện phiên bản mới này sẽ được công bố vào cuối năm nay. Video: Xem chi tiết Subaru Solterra 2026 chạy điện mới.

