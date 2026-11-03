Nữ tài xế VF3 chèn ép, tông ngã phụ nữ mang bầu ở Lào Cai

Công an phường Lào Cai đã mời nữ tài xế điều khiển ô tô VF3 làm việc để xác minh vụ việc tông ngã một phụ nữ mang bầu xảy ra trên địa bàn.

Video: Hà Nội 24h / Facebook

Sáng 3/11, lãnh đạo UBND phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai xác nhận lực lượng công an đang xác minh vụ nữ tài xế điều khiển ô tô VF3 có hành vi chèn ép, tông ngã một phụ nữ đi xe máy.

Theo lãnh đạo địa phương, ngay sau khi nắm bắt thông tin, Công an phường Lào Cai đã vào cuộc xác minh, đồng thời mời những người liên quan đến trụ sở để làm rõ diễn biến sự việc.

Nữ tài xế điều khiển ô tô VF3 cùng những người có liên quan đã được mời lên làm việc. Nguyên nhân vụ việc hiện vẫn đang được cơ quan công an tiếp tục xác minh.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một ô tô con liên tục áp sát, chèn ép người phụ nữ điều khiển xe máy trên đường. Theo hình ảnh được chia sẻ, chiếc ô tô nhiều lần di chuyển sát xe máy, khiến người phụ nữ phải đưa phương tiện lên khu vực vỉa hè để tránh va chạm. Sau đó, hai bên xảy ra lời qua tiếng lại.

Khi người phụ nữ tiếp tục điều khiển xe máy di chuyển trên vỉa hè, nữ tài xế ô tô bất ngờ lái xe đuổi theo, tông vào phía sau khiến nạn nhân ngã xuống đường.

Sau cú va chạm, người phụ nữ đứng dậy, tiến đến chiếc ô tô và kéo cửa bên ghế phụ. Một nam thanh niên ngồi trong xe bước xuống, có biểu hiện định hành hung người phụ nữ.

Tiếp đó, nữ tài xế cũng rời khỏi ô tô, tiến đến xô đẩy người điều khiển xe máy. Căng thẳng chỉ được giải tỏa khi một người đàn ông có mặt tại hiện trường chạy tới can ngăn. Sau đó, nữ tài xế lên xe và rời khỏi khu vực.

Theo thông tin từ chính quyền địa phương, vụ việc xảy ra ngày 1/11. Hiện Công an phường Lào Cai đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân, hành vi của những người liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.