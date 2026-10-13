Hà Nội cảnh báo nguy cơ ùn tắc và mất an toàn trên Vành đai 3

Trước áp lực giao thông ngày càng lớn, lực lượng chức năng khuyến cáo người dân tuân thủ quy tắc lưu thông để hạn chế nguy cơ va chạm và ùn tắc dây chuyền.

Phòng Cảnh sát giao thông (Công an TP Hà Nội) đưa ra khuyến cáo về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên đường Vành đai 3 trên cao và các cây cầu trọng điểm của Thủ đô, trong bối cảnh lưu lượng phương tiện thường xuyên vượt xa năng lực thiết kế.

Theo cơ quan chức năng, đoạn Vành đai 3 trên cao từ cầu Thanh Trì đến cầu Thăng Long là trục giao thông huyết mạch, kết nối khu vực phía Nam, phía Đông với phía Bắc và phía Tây thành phố. Tuyến đường được thiết kế với hai làn xe chạy mỗi chiều cùng làn dừng xe khẩn cấp.

Tuy nhiên, lưu lượng thực tế hiện thường xuyên đạt khoảng 100.000–120.000 lượt xe/ngày đêm, cao gấp 6–8 lần mức thiết kế ban đầu. Áp lực này khiến tình trạng ùn ứ thường xuất hiện tại các nút giao, nhánh lên xuống và những đoạn có mật độ phương tiện cao, đặc biệt trong giờ cao điểm.

Đáng lo ngại, chỉ một vụ va chạm hoặc phương tiện di chuyển bất thường cũng có thể khiến dòng xe phía sau bị ảnh hưởng, kéo theo ùn tắc trên diện rộng.

Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội cho biết, bên cạnh áp lực về lưu lượng, một số hành vi của người lái xe cũng làm gia tăng nguy cơ mất an toàn, như di chuyển chậm kéo dài ở làn trái, chuyển làn thiếu quan sát, không giữ khoảng cách hoặc phanh gấp khi đường đông. Trên tuyến đường có tốc độ lưu thông cao, những thao tác đột ngột có thể khiến các phương tiện phía sau không kịp xử lý.

Nguy cơ tương tự cũng xuất hiện tại các cây cầu có mật độ giao thông lớn như Thanh Trì, Vĩnh Tuy và Nhật Tân. Sự chênh lệch tốc độ giữa các phương tiện, kết hợp với việc chuyển làn đột ngột hoặc phanh gấp, có thể dẫn đến va chạm và gây ùn tắc kéo dài.

Để hạn chế rủi ro, lực lượng chức năng khuyến cáo người điều khiển phương tiện chủ động theo dõi tình hình giao thông, lựa chọn thời gian và lộ trình phù hợp, nhất là vào các khung giờ cao điểm. Khi lưu thông, lái xe cần chấp hành biển báo, vạch kẻ đường, quy định về tốc độ và làn đường; đồng thời duy trì khoảng cách an toàn, quan sát kỹ và bật tín hiệu trước khi chuyển làn.

Người điều khiển phương tiện cũng cần tránh chuyển làn liên tiếp, phanh gấp hoặc di chuyển chậm kéo dài ở làn trái gây cản trở dòng xe. Làn dừng xe khẩn cấp không được sử dụng tùy tiện, bởi việc chiếm dụng làn này có thể cản trở lực lượng chức năng tiếp cận và xử lý sự cố.

Đối với xe tải và phương tiện kích thước lớn, lái xe cần chọn làn phù hợp, duy trì tốc độ ổn định và chỉ chuyển làn khi bảo đảm an toàn. Nếu xảy ra sự cố hoặc ùn tắc, người điều khiển phương tiện cần bình tĩnh, tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng, không tự ý dừng đỗ hoặc quay đầu gây cản trở giao thông.

Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội nhấn mạnh, việc nâng cao ý thức chấp hành quy định và chủ động nhường đường, giữ khoảng cách an toàn là những yếu tố quan trọng giúp hạn chế tai nạn, ngăn ùn tắc dây chuyền và bảo đảm giao thông thông suốt trên các tuyến đường huyết mạch của Thủ đô.