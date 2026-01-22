Hà Nội

Misthy gây chú ý với màu tóc cực chất, thần thái khác lạ khiến fan trầm trồ

Cộng đồng trẻ

Misthy gây chú ý với màu tóc cực chất, thần thái khác lạ khiến fan trầm trồ

Xuất hiện trong bộ ảnh mới mang tông màu trầm và không khí điện ảnh, Misthy nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý khi “lột xác” với màu tóc sáng cá tính.

Thiên Anh
Mới đây, Misthy khiến mạng xã hội xôn xao khi chia sẻ loạt hình ảnh được thực hiện trong không gian mưa đêm, ánh sáng tương phản mạnh.
Điểm nhấn dễ nhận thấy nhất chính là mái tóc sáng màu – gam bạch kim pha khói – mang lại cảm giác vừa nổi loạn vừa thời thượng của Misthy.
Khác với hình ảnh năng động, tươi tắn thường thấy, Misthy trong bộ ảnh này toát lên vẻ trầm lắng, có phần lạnh lùng nhưng đầy cuốn hút.
Không cần trang phục cầu kỳ, nữ streamer lựa chọn thiết kế váy trễ vai tối giản, ôm sát cơ thể, làm nổi bật làn da trắng và đường nét gương mặt sắc sảo.
Kiểu trang điểm nhấn vào đôi mắt và bờ môi căng mọng càng giúp tổng thể của Misthy trở nên hài hòa, mang hơi hướng high-fashion.
Nhiều khán giả nhận xét, màu tóc mới không chỉ giúp Misthy “đổi gió” hình ảnh mà còn cho thấy sự linh hoạt trong phong cách, sẵn sàng thử nghiệm những concept táo bạo hơn.
Misthy, tên thật là Lê Thy Ngọc (sinh năm 1995), là một trong những nữ streamer, YouTuber và game thủ nổi tiếng hàng đầu Việt Nam. Cô bắt đầu được biết đến rộng rãi qua tựa game Liên Minh Huyền Thoại và nhanh chóng ghi dấu ấn nhờ lối nói chuyện duyên dáng, gần gũi.
Trong giai đoạn phát triển mạnh của cộng đồng streamer, Misthy là thành viên chủ chốt của Creatory – nhóm sáng tạo nội dung từng sở hữu sức ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội.
Không dừng lại ở livestream game, Misthy còn mở rộng hướng đi với các vlog đời sống, ẩm thực, thử thách giải trí và tham gia nhiều chương trình truyền hình thực tế.
Sự đa dạng trong nội dung giúp Misthy tiếp cận nhiều nhóm khán giả khác nhau, từ người yêu game đến những khán giả quan tâm lifestyle. Trên các nền tảng như Facebook, YouTube hay TikTok, nữ streamer đều sở hữu lượng người theo dõi “khủng”, duy trì sức nóng ổn định suốt nhiều năm.
