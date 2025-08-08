Hà Nội

Nữ giám đốc chi 200 triệu biến nhà thuê thành không gian sống đẹp mê ly

Bất động sản

Với bàn trà cổ điển, tranh treo tường kiểu mới, và nội thất gỗ tinh tế, căn nhà của nữ giám đốc toát lên vẻ đẹp thanh lịch, đầy nghệ thuật. 

Hoàng Minh (theo Sohu)
Một nữ giám đốc sáng tạo tại Chiết Giang (Trung Quốc) khiến cộng đồng mạng trầm trồ khi khoe căn nhà thuê 100m2, trị giá 3.000 USD/tháng (gần 80 triệu đồng). Ảnh: Sohu
Là nhà thuê song nữ giám đốc còn chi thêm 200 triệu đồng để trang trí cải tạo theo phong cách Đông phương hiện đại, biến không gian sống thành một kiệt tác nghệ thuật. Ảnh: Sohu
Phòng khách với sofa màu trắng, tường sơn màu be ấm áp kết hợp sàn gạch ánh xà cừ nhạt. Ảnh: Sohu
Ban công đặt chiếc bàn tròn nhỏ, thảm tròn nhạt màu, và đèn chùm kiểu Đông phương tạo sự hài hòa, khiến khu vực này trở thành góc lý tưởng để thưởng trà, đọc sách. Ảnh: Sohu
Một bên ban công, nữ chủ nhân đặt máy giặt lồng ngang nhưng được khéo léo che chắn bởi tấm bình phong cổ điển, kết hợp với cây xanh. Ảnh: Sohu
Phòng ngủ chính tiếp tục mạch phong cách Đông phương với thiết kế tối giản nhưng cuốn hút. Ảnh: Sohu
Tường be, trần trắng, không chi tiết nào thừa thãi. Ảnh: Sohu
Nội thất gỗ đồng màu được chọn lọc kỹ lưỡng, từ giường, tủ, đến bàn nhỏ, tạo nên sự hài hòa. Ảnh: Sohu
Phòng ngủ phụ là nơi phong cách phương Đông bùng nổ. Mọi chi tiết, từ nội thất gỗ, phụ kiện nhỏ, đến đèn bàn, đều được kết hợp hoàn hảo. Ảnh: Sohu
Không gian phòng ngủ như một bức tranh sống động, vừa sang trọng vừa khiến tâm hồn thư thái. Ảnh: Sohu &gt;&gt;&gt; Mời độc giả xem video: Nhà 25m2 - cơ hội cho nhiều người. Nguồn: VTV24
#nội thất gỗ cao cấp #thiết kế nội thất Đông phương #biến nhà thuê thành không gian nghệ thuật #cải tạo nhà đẹp #phong cách Đông phương hiện đại #trang trí nội thất sang trọng

