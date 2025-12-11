Ninh Bình sắp đấu 70 lô đất, khởi điểm 10 triệu đồng/m2

Tỉnh Ninh Bình chuẩn bị đưa 70 lô đất ở tại khu tái định cư tập trung xã Xuân Trường ra tổ chức đấu giá, khởi điểm thấp nhất từ 10 triệu đồng/m2.

Ngày 11/12, thông tin từ Công ty đấu giá hợp danh Xuân Trường cho biết, đơn vị vừa ra thông báo đấu giá 70 lô đất ở tại khu tái định cư tập trung xã Xuân Trường, tỉnh Ninh Bình.

Theo đó, các lô đất có diện tích từ 83 - 148 m2, với giá khởi điểm 10 - 12 triệu đồng/m2.

Thời gian, địa điểm bán và thu nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá từ 8h ngày 8/12 đến 17h ngày 19/12 (giờ hành chính) tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Xuân Trường; từ 8h ngày 11/12 đến 17h ngày 19/12 tại trụ sở UBND xã Xuân Trường.

Ảnh minh hoạ.

Khách hàng nộp tiền đặt trước trong thời hạn từ 8h ngày 8/12 đến 17h ngày 19/12 vào tài khoản ngân hàng của Công ty Đấu giá Hợp danh Xuân Trường.

Hình thức, phương thức đấu giá, trả giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại phiên đấu giá theo phương thức trả giá lên.

Phiên đấu giá được tổ chức vào 7h30 ngày 24/12, tại Nhà văn hoá Xuân Hoà, xã Xuân Trường, tỉnh Ninh Bình.

