Những đối thủ mạnh của Hương Giang Idol ở Miss Universe 2025

Giải trí

Hương Giang Idol sẽ phải "dè chừng" đại diện Thái Lan, Chile ...ở Miss Universe 2025 - Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2025.

Thu Cúc (tổng hợp)
Hương Giang Idol sẽ có mặt ở Thái Lan tham gia Miss Universe 2025 - Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2025. Hiện tại, cô có nhiều đối thủ đáng gờm. Ảnh: FB Hương Giang.
Một trong những đối thủ đáng gờm của Inna Moll - Hoa hậu Hoàn vũ Chile 2025. Chuyên trang sắc đẹp Missosology cho rằng Inna sẽ đăng quang bởi cô có nét đẹp như búp bê, giống đương kim Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới Victoria Theilvig. Ảnh: Instagram Inna.
Đối thủ của Hương Giang sở hữu đôi mắt xanh như pha lê, làn da hoàn hảo. Inna còn tự tin, duyên dáng. Theo Znews, Hoa hậu Hoàn vũ Chile 2025 làm người mẫu từ năm 15 tuổi. Ảnh: Instagram Inna.
19 tuổi, Inna rời Chile để phát triển sự nghiệp ở các quốc gia khác: Mỹ, Mexico, Costa Rica và Nam Phi. Ảnh: Instagram Inna.
Maria Ahtisa Manalo mang 4 dòng máu: Philippines, Thụy Điển, Phần Lan và Tây Ban Nha. Tháng 5/2025, cô đoạt vương miện Hoa hậu Hoàn vũ Philippines. Ảnh: FB Maria Ahtisa Manalo.
Theo ABS-CBN News, Maria từng giành danh hiệu Á hậu 2 cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Philippines 2024. Đại diện Philippines tại Miss Cosmo 2024, cô vào top 10 chung cuộc. Ảnh: FB Maria Ahtisa Manalo.
Đối thủ của Hương Giang từng giành danh hiệu Hoa hậu Quốc tế Philippines 2018. Khi tham gia cuộc thi Hoa hậu Quốc tế 2018, cô đoạt á hậu 1.Ảnh: FB Maria Ahtisa Manalo.
Veena Praveenar Singh đăng quang Miss Universe Thailand 2025- Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 2025. Cô mang hai dòng máu: Ấn Độ và Thái Lan. Ảnh: Miss Universe Thailand.
Veena từng đoạt á hậu cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan các năm 2018, 2020 và 2023. Missosology dự đoán đại diện Thái Lan sẽ làm nên chuyện ở Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2025. Ảnh: Miss Universe Thailand.
Theo Tiền Phong, Olivia Yace giành quyền đại diện Bờ Biển Ngà ở Hoa hậu Hoàn vũ 2025. Trước đó, cô giành giải Á hậu 2 tại Miss World 2021- Hoa hậu Thế giới 2021. Ảnh: FB Olivia Yace.
Missosology dự đoán đại diện Bờ Biển Ngà sẽ làm nên chuyện ở Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2025. Ảnh: FB Olivia Yace.
#Hương Giang Idol #Hoa hậu Hương Giang #Hương Giang #đối thủ của Hương Giang #Miss Universe 2025 #Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2025.

