Hương Giang gợi cảm hơn sau 7 năm lập kỳ tích ở Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế

Hương Giang thăng hạng nhan sắc, ăn mặc gợi cảm trong một sự kiện của Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2025.

Thu Cúc (tổng hợp)
Hương Giang (thứ hai bên trái) đang ở Thái Lan tham gia các sự kiện của cuộc thi Miss International Queen - Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2025. Ảnh: Miss International Queen.
Hương Giang (thứ hai bên trái) đang ở Thái Lan tham gia các sự kiện của cuộc thi Miss International Queen - Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2025. Ảnh: Miss International Queen.
Hương Giang khoe vóc dáng gợi cảm với trang phục cắt xẻ táo bạo. Ảnh: FB Hương Giang.
Hương Giang khoe vóc dáng gợi cảm với trang phục cắt xẻ táo bạo. Ảnh: FB Hương Giang.
Thiết kế xẻ ngực sâu giúp Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018 tôn lên vòng một căng đầy. Ảnh: FB Hương Giang.
Thiết kế xẻ ngực sâu giúp Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018 tôn lên vòng một căng đầy. Ảnh: FB Hương Giang.
7 năm trước, Hương Giang lập kỳ tích khi đoạt vương miện Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế. Ảnh: Miss International Queen.
7 năm trước, Hương Giang lập kỳ tích khi đoạt vương miện Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế. Ảnh: Miss International Queen.
Sau cuộc thi nhan sắc, nữ ca sĩ sinh năm 1991 thăng hạng nhan sắc. Ảnh: FB Hương Giang.
Sau cuộc thi nhan sắc, nữ ca sĩ sinh năm 1991 thăng hạng nhan sắc. Ảnh: FB Hương Giang.
Hương Giang trẻ trung, sành điệu khi xuống phố. Ảnh: FB Hương Giang.
Hương Giang trẻ trung, sành điệu khi xuống phố. Ảnh: FB Hương Giang.
Nữ ca sĩ sinh năm 1991 có phong cách thời trang đa dạng, tinh tế. Ảnh: FB Hương Giang.
Nữ ca sĩ sinh năm 1991 có phong cách thời trang đa dạng, tinh tế. Ảnh: FB Hương Giang.
Hương Giang được xem là phú bà sau nhiều năm hoạt động trong showbiz. Ngoài ca hát, cô còn đóng phim, dự sự kiện, làm đại sứ thương hiệu, kinh doanh. Ảnh: FB Hương Giang.
Hương Giang được xem là phú bà sau nhiều năm hoạt động trong showbiz. Ngoài ca hát, cô còn đóng phim, dự sự kiện, làm đại sứ thương hiệu, kinh doanh. Ảnh: FB Hương Giang.
Trong showbiz, Hương Giang có mối quan hệ thân thiết với Hồ Ngọc Hà. Ảnh: FB Hương Giang.
Trong showbiz, Hương Giang có mối quan hệ thân thiết với Hồ Ngọc Hà. Ảnh: FB Hương Giang.
Chia sẻ trên Tiền Phong vào tháng 52025, Hương Giang, hiện tại cô tận hưởng cuộc sống chậm và sâu hơn. Nữ ca sĩ không còn cảm thấy cần thiết phải xuất hiện quá nhiều trước ống kính hay đám đông. Ảnh: FB Hương Giang.
Chia sẻ trên Tiền Phong vào tháng 52025, Hương Giang, hiện tại cô tận hưởng cuộc sống chậm và sâu hơn. Nữ ca sĩ không còn cảm thấy cần thiết phải xuất hiện quá nhiều trước ống kính hay đám đông. Ảnh: FB Hương Giang.
Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018 thường từ chối lời diện váy cưới. Cô chia sẻ trên Vietnamnet: "Tôi có chút khó khăn khi mặc chiếc váy cưới trong cuộc đời nên muốn giữ khoảnh khắc đặc biệt đó cho riêng mình". Ảnh: FB Hương Giang.
Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018 thường từ chối lời diện váy cưới. Cô chia sẻ trên Vietnamnet: "Tôi có chút khó khăn khi mặc chiếc váy cưới trong cuộc đời nên muốn giữ khoảnh khắc đặc biệt đó cho riêng mình". Ảnh: FB Hương Giang.
