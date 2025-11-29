Hà Nội

Nhan sắc hiện tại của 'mỹ nhân ngư' từng nổi đình đám 3 năm trước

Cộng đồng trẻ

Nhan sắc hiện tại của 'mỹ nhân ngư' từng nổi đình đám 3 năm trước

Từng nổi lên nhờ một đoạn video cosplay mỹ nhân ngư, Lỗ Hiểu Hy hiện tại được nhận xét ngày càng thăng hạng về nhan sắc.

Trầm Phương
Khoảng 3 năm trước, mạng xã hội châu Á từng "dậy sóng" vì hình ảnh một cô gái trẻ hóa thân thành mỹ nhân ngư chuyên nghiệp. Đó chính là Lỗ Hiểu Hy, người được biết đến là một thợ lặn tự do kiêm người mẫu cosplay.
Lỗ Hiểu Hy nổi tiếng không chỉ vì tài năng lặn lội dưới nước cùng nhan sắc xinh đẹp, mà còn nhờ một sự cố dở khóc dở cười.
Cụ thể, trong một lần biểu diễn ở công viên hải dương, cô bị chụp trúng khoảnh khắc qua lớp kính bể cá cùng góc sáng bất lợi, khiến gương mặt cô trông tái nhợt và méo mó, bị cư dân mạng gọi là "nữ quỷ".
Hot girl này sau đó đã phải tự đăng tải ảnh và video đời thực để chứng minh nhan sắc thật sự của mình.
Sau 3 năm, Lỗ Hiểu Hy hiện tại được nhận xét không chỉ giữ vững phong độ mà còn ngày càng "thăng hạng" về nhan sắc và phong cách.
Những bức ảnh về Lỗ Hiểu Hy trong vai mỹ nhân ngư luôn thể hiện sự chuyên nghiệp và vẻ đẹp cuốn hút.
Cô không ngại ngần khoe trọn vóc dáng mảnh mai, khỏe khoắn cùng những chiếc đuôi cá sặc sỡ (như đuôi cá màu tím xanh hoặc cam đỏ rực rỡ) khi bơi lượn giữa đàn cá.
Dù phải đối mặt với nhiều khó khăn khi lặn tự do như chuột rút, va chạm hay dây bikini bị tuột, cô vẫn luôn dành đam mê lớn cho bộ môn này. Nhan sắc của cô dưới làn nước trong xanh càng thêm lung linh và huyền ảo.
Trên trang cá nhân, Hiểu Hy ngoài việc đăng tải những khoảnh khắc đang làm việc, thì cô nàng cũng thường xuyên chia sẻ loạt khoảnh khắc trong cuộc sống như đi du lịch.
Bên cạnh đó, hot girl này nhiều lần khiến fan xuýt xoa với các màn cosplay độc đáo, đặc biệt là tạo hình cổ trang được nhận xét vô cùng phù hợp với thần thái và khí chất của cô nàng.
#Lỗ Hiểu Hy #mỹ nhân ngư #cosplay #nhan sắc #mỹ nhân ngư nổi tiếng #hot girl nổi tiếng từ sự cố

