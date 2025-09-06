Nhân dân đã làm nên nền tảng của toàn bộ sự kiện A80

Theo Thứ trưởng Lê Hải Bình, Đảng, Nhà nước đã rất tinh tế khi sắp xếp 79 khối diễu binh, diễu hành còn khối 80 chính là Nhân dân. Nhân dân đã làm nên nền tảng của toàn bộ sự kiện này.

Chiều 6/9, tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 8/2025, Thứ trưởng Thường trực Bộ VHTT&DL Lê Hải Bình cho biết, đến lúc này chúng ta vẫn còn sống trong những âm hưởng của những ngày Tết Độc lập, âm hưởng của lễ diễu binh, diễu hành và nhiều hoạt động khác của đất nước ta, Nhân dân ta kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Ảnh: Chính phủ.

79 khối diễu binh, diễu hành còn khối 80 chính là Nhân dân

"Từ góc độ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, chúng tôi thấy kết quả rất tốt đẹp của những ngày vừa qua là công sức của rất nhiều lực lượng, của các ban bộ, ngành Trung ương và địa phương, công sức của cả Nhân dân dưới sự lãnh đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm.

Đặc biệt thường xuyên là Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và những sự kiện lịch sử của dân tộc mà Trưởng Ban Chỉ đạo là đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo là đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa", ông Lê Hải Bình chia sẻ.

Theo lãnh đạo Bộ VHTT&DL, trong những ngày vừa rồi, người dân có nói vui rất hay, đó là: Đảng, Nhà nước đã rất tinh tế khi sắp xếp 79 khối diễu binh, diễu hành còn khối 80 chính là Nhân dân. Nhân dân đã làm nên nền tảng của toàn bộ sự kiện này.

Thế giới cũng rất quan tâm bởi những hoạt động của chúng ta rất đặc biệt. Lực lượng tham gia diễu binh đã nói lên sức mạnh của lực lượng vũ trang chúng ta gồm quân đội nhân dân, công an nhân dân và hình ảnh đẹp nhất là hình ảnh đi trong vòng tay của Nhân dân.

Thế giới cũng ngạc nhiên tò mò là nhân dân ta ra đường rất đông, chờ xem các lực lượng và chia sẻ với nhau rất nhiều điều khó thấy ở nơi nào khác trên thế giới. Và trật tự an ninh, an toàn xã hội của đất nước, của Thủ đô Hà Nội trong bối cảnh đó cũng rất đẹp. Báo chí và nhiều phóng viên nước ngoài rất ngạc nhiên.

Toàn bộ ý nghĩa của những ngày đó, đặc biệt là vai trò của Nhân dân, đã được đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh trong bài diễn văn dịp Lễ kỷ niệm tại Quảng trường Ba Đình lịch sử. Bài diễn văn rất ngắn gọn, nhưng trong đó có 17 lần nhắc đến Nhân dân, 13 lần nhắc đến Dân tộc, 10 lần nói đến Độc lập và 9 lần nói đến Tổ quốc. Đặc biệt chúng ta nhớ một câu trong bài diễn văn rất ngắn gọn và xúc tích của đồng chí Tổng Bí thư. Đó là: Sức mạnh thuộc về Nhân dân, từ Nhân dân và vì Nhân dân.

Chưa bao giờ hình ảnh đất nước Việt Nam được lan tỏa đẹp như vậy

Bên cạnh đó, chúng ta còn có Triển lãm "80 năm hành trình độc lập tự do hạnh phúc". Tính đến ngày 5/9 đã có gần 5 triệu lượt người đến tham quan và Triển lãm vẫn đang tiếp tục đón khách.

Ý nghĩa đầu tiên của những hoạt động đó là sự khẳng định con đường 80 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng, của Bác Hồ mà nhân dân chúng ta đi là con đường đúng đắn, đi qua những cuộc kháng chiến để giành độc lập, tự do, thống nhất đất nước. Cho đến ngày hôm nay, chúng ta xây dựng được cơ đồ này, xây dựng đất nước Việt Nam hòa bình, khiến nhiều nước khác phải nhìn vào, phải ngạc nhiên. Đó là con đường đúng đắn.

Ý nghĩa thứ hai là niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, niềm tin vào con đường đi tới trước và niềm tin vào sức mạnh của nhân dân ta, sức mạnh đại đoàn kết của dân tộc ta, bao gồm cả sức mạnh cứng đến và sức mạnh mềm, sức mạnh nội sinh của dân tộc.

Ý nghĩa thứ ba đọng lại trong đó là sự tri ân. Sự tri ân đối với tiền nhân như trong bài diễn văn của đồng chí Tổng Bí thư có nói đến: Chúng ta tri ân các bậc tiên tổ đã gây dựng đất nước. Chúng ta cũng tri ân những người đã hy sinh xương máu trong chặng đường 80 năm qua, hy sinh tuổi thanh xuân và mồ hôi nước mắt của mỗi người đã dựng xây nên đất nước của chúng ta ngày hôm nay. Sự tri ân này vừa là truyền thống của nhân dân ta, vừa là tình yêu đối với đất nước.

Ý nghĩa thứ tư là niềm tự hào. Chúng ta càng yêu nước bao nhiêu thì càng tham gia vào các sự kiện, càng xem các sự kiện và lại càng thấy yêu nước, thấy tự hào hơn. Tự hào về đất nước mình, tự hào về Nhân dân mình, tự hào về quân đội nhân dân, công an nhân dân và tự hào cả về những nét đẹp văn hóa của Nhân dân ta.

Cũng trong những ngày qua, chúng ta tự hào với chủ trương lớn của Đảng, của Nhà nước, của Chính phủ khi tặng quà cho mỗi người dân Việt Nam dịp này. Chúng ta cũng tự hào về những cử chỉ trên đường của người dân với nhau. Chỉ cần có ai bắt nhịp hô "như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng" là tất cả người dân cùng hát vang. Đấy là nét đẹp văn hóa của người dân Việt Nam, thể hiện lòng yêu nước của người Việt Nam.

Ý nghĩa thứ năm là dấy lên một khát vọng vươn mình, khát vọng phát triển hơn nữa, khát vọng để xứng đáng với công sức của các bậc tiền nhân, với ước nguyện của Bác Hồ và xứng đáng với thế hệ trẻ.

Đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm có nói rằng, những đứa trẻ sinh ra vào thời điểm này, đến năm 2045 sẽ là chủ nhân của đất nước. Vì vậy, chúng ta cùng nhau xây dựng và đắp xây đất nước Việt Nam cho thế hệ trẻ.

Ý nghĩa thứ sáu là thông điệp gửi tới quốc tế về một đất nước Việt Nam hòa bình, độc lập, hữu nghị, thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa. Từ đó, đóng góp vào hòa bình, ổn định, phát triển của khu vực và trên thế giới.

Theo thống kê của Bộ, thời gian vừa rồi, có tới 15.844 tin bài về các sự kiện này, chúng ta đã tạo nên một làn sóng rất đẹp với các hashtag là Rạng rỡ Việt Nam, Tự hào Việt Nam, Proud of Việt Nam. Chúng ta đã có gần 600.000 video clip ngắn được chia sẻ với 20 triệu like, 2 triệu share và đặc biệt là 1 tỷ view.

Chưa bao giờ những hình ảnh về đất nước Việt Nam được lan tỏa trong khuôn khổ đất nước cũng như trên trường quốc tế đẹp như vậy.