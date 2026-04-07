Nhà ở xã hội 3.000 tỷ ở Phú Thọ hiện đại ra sao?

Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ đã chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu nhà ở xã hội độc lập cao tầng Thụy Vân với tổng vốn dự kiến hơn 3.006 tỷ đồng.

Thông tin được nêu tại cuộc họp chiều 6/4 do Phó Chủ tịch Phú Thọ UBND tỉnh Vũ Việt Văn chủ trì, nghe báo cáo về quản lý nhà ở xã hội và cải tạo chung cư cũ trên địa bàn.

Theo thông tin tại hội nghị, dự án Khu nhà ở xã hội độc lập cao tầng Thụy Vân có quy mô khoảng 3,76 ha, gồm 3 tòa chung cư cao 21 tầng (có tầng hầm), trong đó 2 tòa nhà ở xã hội và 1 tòa nhà ở thương mại.

Tổng số khoảng 2.030 căn hộ, gồm 1.570 căn nhà ở xã hội và 460 căn thương mại, đáp ứng chỗ ở cho khoảng 8.100 người. Dự án dự kiến khởi công từ quý III/2026, hoàn thành xây thô vào cuối năm 2028 và hoàn thiện toàn bộ vào quý II/2029.

Kết quả thẩm định cho thấy dự án phù hợp với chương trình phát triển nhà ở của tỉnh; nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu về năng lực tài chính với vốn chủ sở hữu gần 800 tỷ đồng, cùng cam kết tín dụng hơn 2.200 tỷ đồng từ ngân hàng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ yêu cầu các đơn vị liên quan đẩy nhanh hoàn thiện thủ tục, bảo đảm tiến độ khởi công, đồng thời chú trọng chất lượng công trình và hạ tầng đồng bộ, đáp ứng nhu cầu ở thực.

Cũng tại cuộc họp, Sở Xây dựng cũng báo cáo kế hoạch triển khai phát triển nhà ở xã hội theo chỉ đạo của Trung ương, đặt mục tiêu đến năm 2030 cơ bản giải quyết nhu cầu nhà ở xã hội, không còn nhà ở đơn sơ, hoàn thành các chỉ tiêu theo đề án xây dựng ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội.

Cùng với đó, tỉnh sẽ đẩy mạnh quy hoạch quỹ đất, cải cách thủ tục hành chính, xây dựng cơ chế ưu đãi và huy động nguồn lực xã hội hóa để phát triển nhà ở xã hội.

Về chung cư cũ, toàn tỉnh hiện có 88 khu nhà tập thể xây dựng từ những năm 1970-1980, phần lớn đã xuống cấp. Trong số 17 công trình đã kiểm định, có 12 công trình thuộc diện cấp C, D cần cải tạo, xây dựng lại; số còn lại cần bảo trì. Lãnh đạo tỉnh yêu cầu tiếp tục rà soát, phân loại và có phương án xử lý phù hợp, bảo đảm an toàn cho người dân.

