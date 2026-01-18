Người lấn chiếm vỉa hè hết cơ hội đối phó cảnh sát giao thông

Dùng xe máy buôn bán trên vỉa hè, thành cầu rồi bỏ chạy khi bị truy quét. Tuy nhiên “chiêu” này đã không còn tác dụng khi lực lượng CSGT kiên quyết xử lý.

Trọn ngày 18/1, dù là ngày Chủ nhật, nhưng Đội CSGT Rạch Chiếc (Phòng CSGT – PC08, Công an TP HCM) và Công an phường Tam Bình, Công an phường Linh Xuân (TP HCM) vẫn phối hợp kiểm tra, xử lý hàng chục trường hợp người dân lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để buôn bán và xe khách vi phạm trong quá trình tham gia giao thông.

Lực lượng CSGT Rạch Chiếc, Công an địa phương ở TP HCM phối hợp xử lý nhiều trường hợp lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, thành cầu để buôn bán gây cản trở giao thông.

Trung tá Nguyễn Hoàng Tâm, đội trưởng Đội CSGT Rạch Chiếc cho biết, hàng loạt trường hợp người bán hàng rong dùng chiêu đối phó bằng cách sử dụng xe máy để hàng hoá đậu trên vỉa hè, lòng đường, thậm chí trên thành cầu rồi sẵn sàng tháo chạy khi phát hiện lực lượng kiểm tra.

Người buôn bán lấn chiếm vỉa hè sẵn sàng lên xe tháo chạy khi bị lực lượng kiểm tra, xử lý...

Công an đã dùng biện pháp nghiệp vụ ngăn chặn, người vi phạm phải ký biên bản xử phạt.

Tuy nhiên, bằng biện pháp nghiệp vụ, CSGT và Công an phường đã cô lập hoàn toàn, buộc những người vi phạm phải ký biên bản xử phạt.

Hàng chục tài xế xe khách bị lập biên bản với các lỗi vi phạm.

Bên cạnh đó, lực lượng CSGT Rạch Chiếc cũng tiến hành kiểm tra, xử lý tình dạng “xe dù, bến cóc” trên tuyến quốc lộ 1. Nhiều tài xế xe khách đã bị lập biên bản xử lý hành vi: Không quét thẻ nhận dạng khi điều khiển xe; sử dụng điện thoại khi lái xe; dừng, đỗ đón trả khách sai quy định; để hàng hoá trong khoang hành khách…