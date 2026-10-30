Người đàn ông suýt mất mạng sau khi bị chó nhà hàng xóm cắn vào cổ

Một người đàn ông bị chó của hàng xóm bất ngờ tấn công khi đang đi dạo. Các bác sĩ cho biết vết cắn chỉ cần sâu thêm 1mm có thể đe dọa tính mạng nạn nhân.

Farzad Housseinpour, 42 tuổi, sống tại Netherton, Huddersfield, West Yorkshire, Anh, đang dắt chó của mình đi dạo thì bất ngờ bị một con chó thuộc giống Cane Corso của hàng xóm lao vào tấn công.

Video: @Lauren Wilkin

Người đàn ông từng làm công việc bảo vệ cố gắng đẩy con chó ra khỏi người. Tuy nhiên, anh bị cắn vào cổ và chảy nhiều máu. Cảnh sát được gọi đến hiện trường, sau đó nạn nhân nhanh chóng được đưa tới bệnh viện cấp cứu.

Tại bệnh viện, các bác sĩ tiến hành kiểm tra, chụp CT để đánh giá mức độ tổn thương. Farzad được tiêm vaccine phòng bệnh dại, sử dụng kháng sinh penicillin và khâu vết thương ở cổ.

Theo lời kể của nạn nhân, các bác sĩ cho biết vết cắn chỉ cần sâu thêm khoảng 1 mm có thể chạm tới một động mạch lớn, gây nguy hiểm đến tính mạng.

Không chỉ Farzad, một người phụ nữ sống gần đó cũng được cho là đã bị con chó có hành vi hung dữ tấn công. Đoạn video do một người hàng xóm ghi lại cho thấy con vật tiếp tục có biểu hiện đe dọa người xung quanh.

Dù chủ con chó đã xin lỗi và đồng ý thực hiện biện pháp đeo rọ mõm cho vật nuôi, Farzad vẫn rơi vào trạng thái sợ hãi, không dám trở về nhà như trước.

Chia sẻ về sự việc, người đàn ông cho biết vụ tấn công khiến anh bị ảnh hưởng nặng nề về tinh thần. Anh thường xuyên nghĩ lại những gì đã xảy ra, cảm thấy bất an và đang phải sử dụng thuốc an thần.

Cảnh sát West Yorkshire xác nhận cuộc điều tra đã kết thúc sau khi chủ sở hữu con chó đồng ý thực hiện các biện pháp kiểm soát vật nuôi. Vụ việc một lần nữa cho thấy nguy cơ từ những con chó không được kiểm soát chặt chẽ tại khu dân cư. Chủ nuôi cần bảo đảm vật nuôi được quản lý an toàn, sử dụng dây dắt và rọ mõm khi cần thiết, đồng thời không để chó tiếp cận hoặc tấn công người khác.