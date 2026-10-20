Người phụ nữ dắt chó đi dạo hoảng loạn bỏ chạy khi bị 4 con lợn lòi áp sát

Một người phụ nữ bất ngờ chạm trán bốn con lợn lòi trong công viên, sự việc được ghi lại bằng video và nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội.

Theo truyền thông địa phương, vụ việc xảy ra tại Công viên Agua, thuộc thành phố Guadalupe, bang Nuevo León. Thời điểm đó, một người phụ nữ đang dắt chó đi dạo thì bất ngờ bắt gặp hai con lợn lòi tiến lại gần. Không lâu sau, hai con khác cũng xuất hiện, khiến tình huống trở nên căng thẳng.

Video: Quadratín México / Facebook

Đoạn video ghi lại cảnh người phụ nữ vừa chạy vừa liên tục kêu cứu khi những con vật tiến sát đến cô và chú chó. Trước tình huống bất ngờ, cô nhanh chóng tìm cách rời khỏi khu vực để tìm sự giúp đỡ. Hiện chưa có thông tin xác nhận người phụ nữ hoặc chú chó có bị thương hay không. Diễn biến đầy đủ của vụ việc cũng chưa được làm rõ.

Theo các thông tin được đăng tải, lợn lòi vốn thường xuất hiện tại khu vực gần Công viên Gran Parque Río La Silla, thuộc Guadalupe. Thời gian gần đây, lượng mưa gia tăng khiến mực nước và dòng chảy trên sông thay đổi, được cho là một trong những yếu tố khiến các loài động vật có vú này xuất hiện nhiều hơn tại khu vực.

Lợn lòi, còn được gọi là peccary, là động vật có nguồn gốc từ châu Mỹ, thuộc họ Tayassuidae. Dù có ngoại hình tương tự lợn rừng, chúng thuộc một họ sinh học khác với lợn rừng thuộc họ Suidae.

Sự việc là lời nhắc nhở người dân cần thận trọng khi đi dạo tại những khu vực gần môi trường sống của động vật hoang dã. Nếu bắt gặp lợn lòi, người dân nên giữ khoảng cách, tránh tiếp cận hoặc kích động chúng, đồng thời bình tĩnh tìm cách di chuyển đến nơi an toàn.