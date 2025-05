Ngón tay trẻ 6 tuổi sưng tím vì vòng khóa cửa

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), tỷ lệ trẻ em béo phì đang tăng gấp đôi hoặc gấp ba so với những thập kỷ trước. Béo phì để lại những hệ lụy nghiêm trọng, kéo dài suốt đời nếu không được can thiệp kịp thời và đúng cách.