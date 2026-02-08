Nghị quyết 68 thúc đẩy doanh nghiệp nhỏ và vừa mở rộng sản xuất kinh doanh

Với 297.500 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động trong năm 2025, đến nay nước ta đã có khoảng 1 triệu doanh nghiệp đang hoạt động.

Với những chính sách mới của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế tư nhân, cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa đang sẵn sàng đổi mới để nắm bắt những cơ hội mới, góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026 và những năm tiếp theo.

Những tháng đầu năm 2026, công ty cổ phần Tập đoàn ATS đang mở rộng hợp tác với các doanh nghiệp trong và ngoài nước để huy động nguồn lực, chuẩn bị cho giai đoạn phát triển mới. Ông Nguyễn Hữu Sơn, Chủ tịch HĐQT công ty cho biết, những sản phẩm mới mà doanh nghiệp này chuẩn bị đưa ra thị trường là những giải pháp công nghệ “Made in Việt Nam”, góp phần giúp doanh nghiệp đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số và minh bạch dòng tiền.

Chuyên gia kinh tế, Tiến sỹ Cấn Văn Lực

Ông Nguyễn Hữu Sơn nói: "Sắp tới hy vọng rằng sản phẩm được đưa ra thị trường chúng tôi sẽ tiếp cận được với các chính sách mới, để những giải pháp của chúng tôi có tính ứng dụng cao trong xã hội. Ví dụ chúng tôi đưa ra giải pháp để tiết giảm chi phí quản lý, vận hành và chi phí marketing cho doanh nghiệp lưu thông hàng hóa trên thị trường và giúp người tiêu dùng mua hàng với giá rẻ hơn".

Có thể thấy rất rõ, từ khi có Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, số doanh nghiệp gia nhập thị trường đã tăng rất mạnh. Chỉ trong 8 tháng qua, Nghị quyết đã “thấm” rất nhanh vào thực tế hoạt động của doanh nghiệp. Hàng loạt chính sách miễn, giảm thuế cho doanh nghiệp, cá nhân, hộ kinh doanh được ban hành khiến người dân tin vào cơ hội làm giàu, tin vào sự hậu thuẫn của chính sách Nhà nước. Từ đó, thúc đẩy phong trào khởi nghiệp, thúc đẩy các hộ kinh doanh mạnh dạn lớn lên thành doanh nghiệp và thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

Bà Nguyễn Thị Khuyên, Giám đốc Công ty TNHH Nasaki Việt Nam cho biết: "Chúng tôi là doanh nghiệp miền núi, rất háo hức khi chính quyền địa phương hai cấp được triển khai trong thời gian vừa qua, giúp giải quyết thủ tục hành chính rút ngắn rất nhiều. Qua đó giúp doanh nghiệp giảm chi phí. Chúng tôi cũng kỳ vọng vào những chính sách thông thoáng như hiện nay sẽ mang đến nhiều cơ hội cho doanh nghiệp tư nhân, để doanh nghiệp có thêm động lực vươn mình".

Bước sang năm 2026, trong bối cảnh cơ hội và thách thức đan xen, cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa của nước ta tiếp tục phát huy tinh thần tự lực, tự cường, tích cực chuẩn bị cho những kế hoạch mới với những mục tiêu cao hơn. Đây là những tín hiệu đáng mừng để nước ta hướng tới mục tiêu có thêm 1 triệu doanh nghiệp tiếp theo trong giai đoạn 2026 - 2030 và trở thành nước có thu nhập cao vào năm 2045.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Phương Đông chia sẻ: "Hành lang pháp lý của chúng ta đang hoàn thiện. Tài chính doanh nghiệp đã chuẩn bị. Người dân cũng phản ánh rất tích cực, đồng thuận cao với các chủ trương, chính sách mới được ban hành. Với sự đồng hành, quyết tâm của doanh nghiệp, tôi cho rằng sắp tới sẽ có nhiều dự án được triển khai, cung ứng nhiều sản phẩm tốt ra thị trường".

Không chỉ là thủ tục hành chính được cắt giảm mạnh mẽ mà tư duy, thái độ với khối tư nhân cũng được thay đổi. Với quan điểm coi doanh nghiệp, doanh nhân là lực lượng tiên phong trong đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững, các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp của Chính phủ và các địa phương cũng đang được thiết kế theo hướng thực chất hơn. Đơn cử, quan điểm khuyến khích kinh tế tư nhân tham gia các công trình trọng điểm quốc gia - vốn trước đây chỉ có khối doanh nghiệp Nhà nước hoặc nước ngoài - đã giúp cao tốc đường bộ, đường sắt, cảng biển, metro, sân bay... đều có sự hiện diện của các doanh nghiệp trong nước. Mặc dù vậy, theo Chuyên gia kinh tế, Tiến sỹ Cấn Văn Lực, có một thực tế hiện nay là vẫn còn một bộ phận doanh nghiệp chưa mạnh dạn mở rộng đầu tư sản xuất, kinh doanh mà còn đang nghe ngóng, chần chừ.

Chuyên gia kinh tế, Tiến sỹ Cấn Văn Lực cho biết: "Nhóm thứ nhất là các doanh nghiệp rất chủ động, họ coi đây là cơ hội vàng để doanh nghiệp phát triển nhanh, mạnh. Nhiều doanh nghiệp đã tích cực triển khai các giải pháp để phát triển đột phá. Nhón thứ hai là một số doanh nghiệp còn tâm lý chờ đợi, xem Trung ương thay đổi như nào, địa phương thay đổi như nào rồi mới đưa ra kế hoạch phát triển. Tôi cho rằng nhóm này có thể sẽ phát triển chậm hơn".

Để đạt được mục tiêu đặt ra tại Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, các bộ, ngành, địa phương còn rất nhiều việc phải làm. Trong đó cần khẩn trương rà soát, cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh không cần thiết; đơn giản hóa thủ tục gia nhập thị trường. Các chính sách hỗ trợ về tài chính, tín dụng, thuế, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo cho doanh nghiệp cũng cần thực chất hơn. Ngay từ đầu năm 2026, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 01 và 02, với những nhiệm vụ, giải pháp rất rõ ràng. Nếu tháo gỡ các điểm nghẽn, khơi thông mọi nguồn lực, doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ đóng góp rất quan trọng vào sự phát của đất nước trong năm nay và giai đoạn 5 năm tới.