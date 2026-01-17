Hà Nội

Xã hội

Ngăn chặn một đối tượng đổ xăng lên người đe dọa tự thiêu ở Bắc Ninh

Đại úy Nguyễn Nhân Huy – cán bộ Công an phường Vũ Ninh (Bắc Ninh) đã bị thương khi ngăn chặn một đối tượng đổ xăng lên người đe dọa tự thiêu.

Gia Đạt

Ngày 17/1, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, khoảng 12h30 ngày 14/1/2026, Công an phường Vũ Ninh tiếp nhận đơn đề nghị của chị Khuất Thị Thu Hiền (SN 1978), trú tại Tổ dân phố Cô Mễ, phường Vũ Ninh về việc em chồng chị là Lê Thanh Tuyên (SN 1981), cùng ở địa chỉ trên đã trốn khỏi Bệnh viện Sức khỏe Tâm thần số 2 Bắc Ninh về nhà.

c384ecb1481dc7439e0c20260116213124.jpg
Đại úy Nguyễn Nhân Huy bị thương được điều trị tại bệnh viện.

Theo trình báo và làm việc với Công an phường, chị Hiền cho biết Tuyên biểu hiện tâm lý không ổn định, có hành vi đập phá, đe dọa mọi người, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh, trật tự, xâm hại tính mạng, sức khỏe của người thân trong gia đình. Ngay sau khi nhận được đơn trình báo, Công an phường Vũ Ninh đã cử Đại uý Nguyễn Nhân Huy cùng tổ công tác xuống địa bàn để nắm tình hình, giải thích, vận động đối tượng ra cơ quan Công an làm việc.

Khi tổ công tác có mặt tại nhà Lê Thanh Tuyên thì đối tượng đã khóa cổng ngoài, đứng trong sân và cầm chai xăng dung tích khoảng 500ml đổ lên người, đe dọa tự thiêu. Đại uý Nguyễn Nhân Huy đứng ngoài cổng trực tiếp giải thích, kiên trì vận động, thuyết phục đối tượng, tuy nhiên đối tượng ngoan cố, không chấp hành. Ngay sau đó, Lê Thanh Tuyên bất ngờ mở cổng, cầm 1 chai nhựa chứa xăng và 2 bật lửa lao ra ngoài.

Trước tính chất manh động và hành vi nguy hiểm của đối tượng có thể đe doạ tính mạng của những người dân xung quanh, anh Huy nhanh chóng tiếp cận, khống chế Tuyên thì bị đối tượng hất xăng vào người rồi bật lửa đốt khiến anh bị bỏng bàn tay trái, vùng trán và hai tai.

Mặc dù bị thương nhưng anh Huy vẫn quyết tâm cùng tổ công tác khống chế bắt giữ đối tượng Tuyên. Sau khi được đưa đi cấp cứu, anh Huy được xác định bị bỏng lửa xăng với tổng diện tích khoảng 2% cơ thể, gồm bỏng độ II và độ III. Hiện tại, sức khỏe của anh Huy đã ổn định và đang điều trị tích cực tại bệnh viện. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an phường Vũ Ninh đã báo cáo Lãnh đạo Công an tỉnh và các đơn vị nghiệp vụ để kịp thời chỉ đạo giải quyết.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Lê Thanh Tuyên về hành vi chống người thi hành công vụ.

Nguồn: ĐTHĐT.
