Quân sự

Nga-Ukraine đàm phán tại Abu Dhabi giữa lúc chiến sự vẫn tiếp diễn

Mặc dù đàm phán diễn ra, chiến sự tại Ukraine vẫn căng thẳng, với Nga tiếp tục tấn công hạ tầng, đặt ra nhiều thách thức cho nỗ lực hòa bình.

Nguyễn Cúc

Các đặc phái viên của Nga và Ukraine đã gặp nhau tại Abu Dhabi (Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất) trong một vòng đàm phán mới do Mỹ làm trung gian, nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt cuộc xung đột kéo dài gần bốn năm. Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh tình hình chiến sự trên thực địa tiếp tục leo thang, với hàng loạt cuộc tấn công của Nga nhằm vào hạ tầng năng lượng và khu dân cư của Ukraine.

Theo ông Rustem Umerov, Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia Ukraine, các cuộc đàm phán kéo dài hai ngày, bắt đầu với sự tham gia của ba phái đoàn Nga, Ukraine và Mỹ, sau đó chia thành các nhóm làm việc theo từng chủ đề trước khi tái hợp vào phiên họp cuối. Phái đoàn Mỹ dự kiến có sự tham gia của đặc phái viên Steve Witkoff và ông Jared Kushner, con rể của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

2026-01-23t193143z-913083105-rc217ja1h0dx-rtrmadp-3-ukraine-crisis-russia-emirates-talks.jpg
Cuộc hội đàm giữa các đại diện ngoại giao ba nước, có cờ UAE, Mỹ và Ukraine tại phòng họp

Vòng đàm phán lần này diễn ra đúng thời điểm hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng còn hiệu lực giữa Nga và Mỹ sắp hết hạn, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ bùng phát một cuộc chạy đua vũ khí hạt nhân mới nếu hai bên không đạt được thỏa thuận gia hạn hoặc tái đàm phán.

Trong khi các cuộc đối thoại ngoại giao đang diễn ra, chiến sự tại Ukraine vẫn không có dấu hiệu hạ nhiệt. Nga tiếp tục tiến hành các đợt tấn công quy mô lớn nhằm vào hệ thống năng lượng của Ukraine, vốn đã bị tàn phá nghiêm trọng qua nhiều mùa đông kể từ khi xung đột bùng nổ. Một đợt oanh kích gần đây bao gồm hàng trăm UAV và hàng chục tên lửa đạn đạo đã khiến nhiều người bị thương, đồng thời làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu điện và sưởi ấm giữa mùa đông khắc nghiệt.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Moscow vẫn để ngỏ “cánh cửa cho một giải pháp hòa bình”, song nhấn mạnh Nga sẽ tiếp tục các hành động quân sự cho đến khi Ukraine đáp ứng những yêu cầu mà Moscow đưa ra. Nga khẳng định các cơ sở năng lượng của Ukraine là mục tiêu hợp pháp vì bị cho là phục vụ nỗ lực quân sự của Kyiv.

Phía Ukraine bày tỏ sự hoài nghi sâu sắc về thiện chí của Nga. Tổng thống Volodymyr Zelenskyy cho rằng các cam kết tạm dừng tấn công của Moscow không được thực hiện đầy đủ, khi các cuộc không kích vẫn tiếp diễn chỉ vài ngày sau những tuyên bố kiềm chế. Tình hình này khiến người dân Ukraine tiếp tục phải đối mặt với khó khăn nghiêm trọng, đặc biệt tại các đô thị lớn như Kyiv và Odesa, nơi hàng nghìn hộ dân vẫn thiếu điện và sưởi.

Các tổ chức nghiên cứu phương Tây nhận định việc Nga vừa đàm phán vừa gia tăng sức ép quân sự là một phần trong chiến lược nhằm tạo lợi thế trên bàn thương lượng. Điều này khiến triển vọng đạt được đột phá tại Abu Dhabi trở nên mong manh, nhất là sau các vụ tấn công gây thương vong cho dân thường, bao gồm cả việc sử dụng đạn chùm tại khu vực miền đông Ukraine.

Trong bối cảnh đó, cuộc gặp tại Abu Dhabi được xem là phép thử quan trọng đối với nỗ lực ngoại giao của Mỹ, nhưng con đường hướng tới một thỏa thuận chấm dứt xung đột Nga-Ukraine vẫn còn nhiều thách thức.

Việc Nga song song tiến hành đàm phán và gia tăng các đòn tấn công quân sự phản ánh chiến lược “vừa đánh vừa nói” nhằm tạo lợi thế trên bàn thương lượng. Các cuộc không kích, đặc biệt vào hạ tầng năng lượng, giúp Moscow gia tăng sức ép tâm lý và kinh tế đối với Ukraine, đồng thời phát tín hiệu cứng rắn tới phương Tây. Bằng cách duy trì cường độ chiến sự, Nga tìm cách buộc Kyiv phải nhượng bộ nhiều hơn, trong khi vẫn giữ hình ảnh sẵn sàng đối thoại để tránh bị xem là bên từ chối hòa bình.

Military.com
Link bài gốc Copy link
https://www.military.com/daily-news/2026/02/04/russia-and-ukraine-envoys-meet-abu-dhabi-us-brokered-talks.html
#Abu Dhabi #Mỹ làm trung gian #chiến sự Ukraine #tấn công năng lượng #đàm phán hòa bình #Nga-Ukraine đàm phán

