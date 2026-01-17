Hà Nội

Quân sự

Binh sĩ Trung Quốc được trang bị vũ khí chống UAV

Hình ảnh binh sĩ Trung Quốc đa nhiệm thể hiện sự thích ứng với chiến tranh phức tạp, từ chống UAV đến tác chiến tầm xa, qua các thử nghiệm mới.

Nguyễn Cúc
Ảnh chụp từ Weibo
Ảnh chụp từ Weibo

Quân đội Trung Quốc đang thu hút sự chú ý lớn của dư luận quân sự quốc tế sau khi một bức ảnh huấn luyện lan truyền mạnh trên mạng xã hội đầu tháng 1, cho thấy một binh sĩ bộ binh mang theo trang bị vũ khí hiếm thấy: súng trường Type 191, súng shotgun Type 09, súng phóng rocket vác vai cùng một máy bay không người lái quadcopter.

Hình ảnh này nhanh chóng được cộng đồng mạng gọi bằng cái tên “siêu binh sĩ Trung Quốc”, do một cá nhân dường như có thể đảm nhiệm cùng lúc nhiều vai trò chiến đấu khác nhau. Theo trang Observer Network của Trung Quốc, bức ảnh xuất phát từ một bài viết đăng trên tài khoản chính thức “Junwu Ciweimian”, chuyên phân tích các vấn đề quân sự của Trung Quốc.

z7425006077288-215671c4c2f4edaa1b1e6b8485f62f7a.jpg
Quân đội Trung Quốc có xu hướng mở rộng vai trò của bộ binh hiện đại, khi mỗi binh sĩ không còn chỉ đảm nhiệm một chức năng hỏa lực đơn lẻ. Ảnh chụp từ Weibo

Cấu hình đa nhiệm phản ánh tư duy tác chiến mới

Theo Observer Network, sự kết hợp vũ khí trong bức ảnh phản ánh xu hướng mở rộng vai trò của bộ binh hiện đại, khi mỗi binh sĩ không còn chỉ đảm nhiệm một chức năng hỏa lực đơn lẻ. Với cấu hình này, người lính có thể tham gia tác chiến tầm xa và tầm gần, chống tăng, chống UAV và trinh sát chiến thuật trong cùng một tổ đội.

Nhiều bình luận trên mạng xã hội Trung Quốc ví von binh sĩ này giống như “một người chơi đã nạp thêm tài nguyên”, thậm chí đùa rằng anh ta có thể “bao trọn mọi nhiệm vụ từ phòng không, chống tăng cho tới trinh sát”.

Tuy nhiên, các nguồn phân tích nhấn mạnh rằng đây chưa phải là cấu hình tiêu chuẩn phổ biến trong Quân đội Trung Quốc, mà mới chỉ xuất hiện trong huấn luyện hoặc thử nghiệm.

Trước đây, bộ binh Trung Quốc thường chỉ được trang bị một vũ khí chính và trong một số trường hợp có thêm súng phóng rocket. Observer Network dẫn lại ý kiến cho biết, hơn một thập kỷ trước, nhiều người yêu thích quân sự vẫn còn đặt câu hỏi vì sao bộ binh Trung Quốc chưa được trang bị súng ngắn như các quân đội phương Tây.

Bài toán trọng lượng và kinh nghiệm từ chiến trường Ukraine

Bài viết của Junwu Ciweimian cho biết, lượng đạn tiêu chuẩn của bộ binh hiện đại thường dao động từ 150-210 viên, đủ cho các tình huống giao tranh ngắn. Tuy nhiên, kinh nghiệm từ các cuộc xung đột gần đây như tại Afghanistan, Iraq và đặc biệt là xung đột Ukraine cho thấy binh sĩ thường phải mang theo trên 300 viên đạn để đối phó với chiến trường phức tạp và cường độ cao.

Việc mang theo hai loại súng cùng lúc đã tạo ra áp lực lớn về trọng lượng, nhất là khi vũ khí hiện đại được trang bị thêm nhiều phụ kiện như ống ngắm quang học, ống giảm thanh hay tay cầm trước. Khi bổ sung thêm đạn dược và thiết bị trinh sát như UAV, gánh nặng đối với khả năng cơ động của bộ binh càng gia tăng.

Theo Observer Network, những cải tổ gần đây trong các lữ đoàn hợp thành của Quân đội Trung Quốc đã mở rộng việc sử dụng các tổ hợp vũ khí linh hoạt. Shotgun, vốn trước đây chủ yếu phục vụ tác chiến cận chiến, nay được đưa vào nhiệm vụ chống UAV - một thách thức nổi bật của chiến tranh hiện đại.

z7425015195346-a6376a305ceedd03ca7ca4dfaafd0865.jpg
Binh sĩ Trung Quốc huấn luyện chống UAV với các trang bị chuyên dụng. (Ảnh: CCTV)

Súng shotgun Type 09 được đánh giá cao nhờ khả năng nạp đạn rời không cần băng tiếp đạn và báng gập, giúp nó trở thành vũ khí phụ hiệu quả. Trung Quốc từng thử nghiệm nhiều loại súng và thiết bị bắn lưới chống UAV, song các bài học từ chiến trường Ukraine cho thấy những giải pháp này có hiệu quả hạn chế so với phương án linh hoạt dựa trên shotgun.

Bên cạnh đó, Quân đội Trung Quốc đang đẩy mạnh tích hợp UAV ở cấp tiểu đội, biến drone quadcopter thành công cụ trinh sát và chỉ thị mục tiêu quen thuộc. Xu hướng này cho thấy bộ binh Trung Quốc đang thích ứng nhanh với yêu cầu tác chiến mạng - thông tin - hỏa lực trong chiến tranh hiện đại.

Defence Blog
Quân sự

Trung Quốc tập trận mô phỏng đối đầu giữa J-16 và Rafale

Kênh CCTV tiết lộ mô phỏng chiến đấu giữa J-16 và Rafale, gửi thông điệp về năng lực quân sự và sự vượt trội của Trung Quốc.

Chương trình phát sóng của Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) mới đây đã hé lộ một cuộc mô phỏng tác chiến không đối không do Không quân Trung Quốc tổ chức, trong đó các tiêm kích J-16 được đặt vào kịch bản đối đầu với Rafale của Pháp.

Theo CCTV, cuộc diễn tập bao gồm nhiều kịch bản không chiến khác nhau, kết hợp giữa mô phỏng trên máy tính và phân tích chiến thuật nhằm nghiên cứu các phương thức tác chiến mới. Đây là một trong chuỗi các hoạt động huấn luyện được tổ chức tại Hứa Xương, tỉnh Hà Nam, với sự tham gia của khoảng 20 đơn vị thuộc nhiều quân, binh chủng và học viện quân sự Trung Quốc.

Quân sự

Trung Quốc xây dựng chiến lược mới với tàu tàng hình Type 054B

Việc đưa tàu khu trục tàng hình Type 054B vào hoạt động đánh dấu bước tiến lớn, khẳng định vai trò ngày càng quan trọng của Hải quân Trung Quốc trong các hoạt động tác chiến xa bờ.

Trung Quoc xay dung chien luoc moi voi tau tang hinh Type 054B

Hải quân Quân đội Giải phóng Nhân dân đã đưa vào hoạt động khinh hạm tàng hình tên lửa dẫn đường Type 054B đầu tiên, được NATO gọi là Jiangkai III. Sự kiện này diễn ra tại một buổi lễ chính thức vào ngày 22/1/2025. Tàu khinh hạm mới Trung Quốc mang tên
"Tháp Hà". Ảnh: Weibo 
Quân sự

Tàu khu trục Type 055 Trung Quốc: “Quái vật” thách thức toàn cầu

Trung Quốc tiếp tục khẳng định sức mạnh hải quân với việc hoàn tất đóng mới tàu khu trục Type 055 thứ 9, dự kiến sớm bắt đầu thử nghiệm trên biển.

Tau khu truc Type 055 Trung Quoc: “Quai vat” thach thuc toan cau
Những hình ảnh rõ nét đầu tiên của tàu khu trục Type 055 thứ 9

Theo Asia-Pacific Forces Tracker, tàu này đã chính thức được hoàn thiện vàsẽ mang tên CNS Dongguan. Đây là bước tiến quan trọng trong chiến lược hiện đại hóa Hải quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLAN).

Tau khu truc Type 055 Trung Quoc: “Quai vat” thach thuc toan cau-Hinh-2
Những hình ảnh rõ nét đầu tiên của tàu khu trục Type 055 thứ 9

Type 055 – Biểu tượng của sức mạnh Hải quân Trung Quốc

Type 055, còn được NATO gọi là lớp Renhai, là một trong những loại tàu khu trục hiện đại và mạnh mẽ nhất thế giới. Với chiều dài khoảng 180m, rộng 20m và lượng giãn nước từ 12.000-13.000 tấn, Type 055 được xem là "tuần dương hạm" dù Trung Quốc phân loại là khu trục hạm. 

Tau khu truc Type 055 Trung Quoc: “Quai vat” thach thuc toan cau-Hinh-3
Renai (Type 055) - tàu tuần dương lớp này phóng tên lửa phòng không NHK-YAB

Con tàu này được trang bị hệ thống vũ khí tối tân, radar tiên tiến, cùng khả năng hoạt động linh hoạt trong các nhiệm vụ: phòng không, chống hạm, chống ngầm và tấn công mặt đất. Điều này cho phép Type 055 không chỉ bảo vệ mà còn thể hiện sức mạnh vượt trội trong các hoạt động tầm xa.

Tau khu truc Type 055 Trung Quoc: “Quai vat” thach thuc toan cau-Hinh-4
Renai (Type 055) - tàu tuần dương lớp này phóng tên lửa phòng không NHK-YAB. 

Lịch sử phát triển và gia tăng số lượng

Tàu Type 055 đầu tiên, CNS Nanchang [101], được biên chế vào tháng 1/2020, đánh dấu một giai đoạn mới trong năng lực hải quân của Trung Quốc. Tiếp theo, hai tàu khác, CNS Lhasa [102] và CNS Dalian [105], gia nhập hạm đội năm 2021, củng cố vai trò của Trung Quốc như một cường quốc hàng hải khu vực. 

Tau khu truc Type 055 Trung Quoc: “Quai vat” thach thuc toan cau-Hinh-5
Tàu khu trục Type 055 (CNS) Nanchang vào tháng 4 năm 2021

Năm 2022, PLAN chào đón thêm hai tàu Type 055, CNS Anshan [103] và CNS Wuxi [104], gia tăng sức mạnh hỏa lực đáng kể. Đến năm 2023, ba tàu nữa gồm CNS Yan’an [106], CNS Zunyi [107] và CNS Xining [108] hoàn tất đợt triển khai đầu tiên của lớp tàu này. Việc hoàn thiện tàu CNS Dongguan lần này nâng tổng số tàu Type 055 trong biên chế lên chín chiếc, minh chứng cho tham vọng mở rộng năng lực tác chiến toàn cầu của PLAN.

Công nghệ vượt trội

Hệ thống động lực của Type 055 áp dụng cơ chế Combined Gas and Gas (COGAG) với bốn tua-bin khí, trong đó hai tua-bin QC-280 cung cấp công suất mỗi chiếc lên đến 28 megawatt. Điều này cho phép tàu đạt tốc độ tối đa 30 hải lý/giờ, phù hợp cho các nhiệm vụ dài ngày.

Hệ thống radar Type 346B AESA băng tần kép là "trái tim" của khả năng phát hiện và theo dõi mục tiêu. Nó hỗ trợ giám sát toàn diện cả trên không và mặt biển, đồng thời phối hợp với các hệ thống chiến tranh điện tử và liên lạc để tăng cường năng lực chiến đấu mạng trung tâm.

Điểm nổi bật của Type 055 nằm ở hệ thống phóng thẳng đứng VLS với 112-128 ống phóng, tương thích với nhiều loại tên lửa như HHQ-9 (phòng không), YJ-18 (chống hạm), CJ-10 (tấn công mặt đất), và các rocket chống ngầm. Ngoài ra, tàu còn trang bị pháo chính 130mm H/PJ-38, hệ thống phòng thủ tầm gần H/PJ-11 30mm CIWS, và ống phóng ngư lôi để chống ngầm.

Vai trò chiến lược trong bối cảnh khu vực

Type 055 không chỉ là biểu tượng công nghệ mà còn đóng vai trò quan trọng trong chiến lược hải quân của Trung Quốc. Với khả năng tác chiến đa dạng và khả năng hoạt động ở vùng biển sâu (blue-water navy), Type 055 giúp PLAN không chỉ bảo vệ các tuyến đường hàng hải quan trọng mà còn sẵn sàng triển khai sức mạnh tại các điểm nóng chiến lược.

Trong trường hợp xảy ra xung đột quanh eo biển Đài Loan, Type 055 sẽ là lực lượng nòng cốt giúp Trung Quốc thiết lập quyền kiểm soát biển và không phận. Với kho tên lửa tầm xa và khả năng chống ngầm, Type 055 sẽ dọn đường cho các lực lượng tấn công đổ bộ và ngăn chặn sự can thiệp từ các lực lượng bên ngoài, bao gồm Mỹ và đồng minh khu vực.

Tầm ảnh hưởng toàn cầu

Type 055 không chỉ củng cố sức mạnh phòng thủ mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc thể hiện tham vọng toàn cầu của Trung Quốc. Với khả năng tham gia nhóm tác chiến tàu sân bay hoặc hoạt động độc lập, các tàu này mang đến sự linh hoạt trong chiến lược đối ngoại, đảm bảo lợi ích quốc gia ở cả gần và xa bờ.

Sự ra đời của Type 055 thứ 9 cho thấy rõ nỗ lực hiện đại hóa hải quân không ngừng nghỉ của Trung Quốc, đồng thời đặt ra những thách thức lớn đối với các cường quốc khác trong khu vực và trên thế giới. (Nguồn ảnh: Bulgarian Military, X, Reddit, Asia-Pacific Forces Tracker).

