Binh sĩ Trung Quốc được trang bị vũ khí chống UAV

Hình ảnh binh sĩ Trung Quốc đa nhiệm thể hiện sự thích ứng với chiến tranh phức tạp, từ chống UAV đến tác chiến tầm xa, qua các thử nghiệm mới.

Quân đội Trung Quốc đang thu hút sự chú ý lớn của dư luận quân sự quốc tế sau khi một bức ảnh huấn luyện lan truyền mạnh trên mạng xã hội đầu tháng 1, cho thấy một binh sĩ bộ binh mang theo trang bị vũ khí hiếm thấy: súng trường Type 191, súng shotgun Type 09, súng phóng rocket vác vai cùng một máy bay không người lái quadcopter.

Hình ảnh này nhanh chóng được cộng đồng mạng gọi bằng cái tên “siêu binh sĩ Trung Quốc”, do một cá nhân dường như có thể đảm nhiệm cùng lúc nhiều vai trò chiến đấu khác nhau. Theo trang Observer Network của Trung Quốc, bức ảnh xuất phát từ một bài viết đăng trên tài khoản chính thức “Junwu Ciweimian”, chuyên phân tích các vấn đề quân sự của Trung Quốc.

Quân đội Trung Quốc có xu hướng mở rộng vai trò của bộ binh hiện đại, khi mỗi binh sĩ không còn chỉ đảm nhiệm một chức năng hỏa lực đơn lẻ. Ảnh chụp từ Weibo

Cấu hình đa nhiệm phản ánh tư duy tác chiến mới

Theo Observer Network, sự kết hợp vũ khí trong bức ảnh phản ánh xu hướng mở rộng vai trò của bộ binh hiện đại, khi mỗi binh sĩ không còn chỉ đảm nhiệm một chức năng hỏa lực đơn lẻ. Với cấu hình này, người lính có thể tham gia tác chiến tầm xa và tầm gần, chống tăng, chống UAV và trinh sát chiến thuật trong cùng một tổ đội.

Nhiều bình luận trên mạng xã hội Trung Quốc ví von binh sĩ này giống như “một người chơi đã nạp thêm tài nguyên”, thậm chí đùa rằng anh ta có thể “bao trọn mọi nhiệm vụ từ phòng không, chống tăng cho tới trinh sát”.

Tuy nhiên, các nguồn phân tích nhấn mạnh rằng đây chưa phải là cấu hình tiêu chuẩn phổ biến trong Quân đội Trung Quốc, mà mới chỉ xuất hiện trong huấn luyện hoặc thử nghiệm.

Trước đây, bộ binh Trung Quốc thường chỉ được trang bị một vũ khí chính và trong một số trường hợp có thêm súng phóng rocket. Observer Network dẫn lại ý kiến cho biết, hơn một thập kỷ trước, nhiều người yêu thích quân sự vẫn còn đặt câu hỏi vì sao bộ binh Trung Quốc chưa được trang bị súng ngắn như các quân đội phương Tây.

Bài toán trọng lượng và kinh nghiệm từ chiến trường Ukraine

Bài viết của Junwu Ciweimian cho biết, lượng đạn tiêu chuẩn của bộ binh hiện đại thường dao động từ 150-210 viên, đủ cho các tình huống giao tranh ngắn. Tuy nhiên, kinh nghiệm từ các cuộc xung đột gần đây như tại Afghanistan, Iraq và đặc biệt là xung đột Ukraine cho thấy binh sĩ thường phải mang theo trên 300 viên đạn để đối phó với chiến trường phức tạp và cường độ cao.

Việc mang theo hai loại súng cùng lúc đã tạo ra áp lực lớn về trọng lượng, nhất là khi vũ khí hiện đại được trang bị thêm nhiều phụ kiện như ống ngắm quang học, ống giảm thanh hay tay cầm trước. Khi bổ sung thêm đạn dược và thiết bị trinh sát như UAV, gánh nặng đối với khả năng cơ động của bộ binh càng gia tăng.

Theo Observer Network, những cải tổ gần đây trong các lữ đoàn hợp thành của Quân đội Trung Quốc đã mở rộng việc sử dụng các tổ hợp vũ khí linh hoạt. Shotgun, vốn trước đây chủ yếu phục vụ tác chiến cận chiến, nay được đưa vào nhiệm vụ chống UAV - một thách thức nổi bật của chiến tranh hiện đại.

Binh sĩ Trung Quốc huấn luyện chống UAV với các trang bị chuyên dụng. (Ảnh: CCTV)

Súng shotgun Type 09 được đánh giá cao nhờ khả năng nạp đạn rời không cần băng tiếp đạn và báng gập, giúp nó trở thành vũ khí phụ hiệu quả. Trung Quốc từng thử nghiệm nhiều loại súng và thiết bị bắn lưới chống UAV, song các bài học từ chiến trường Ukraine cho thấy những giải pháp này có hiệu quả hạn chế so với phương án linh hoạt dựa trên shotgun.

Bên cạnh đó, Quân đội Trung Quốc đang đẩy mạnh tích hợp UAV ở cấp tiểu đội, biến drone quadcopter thành công cụ trinh sát và chỉ thị mục tiêu quen thuộc. Xu hướng này cho thấy bộ binh Trung Quốc đang thích ứng nhanh với yêu cầu tác chiến mạng - thông tin - hỏa lực trong chiến tranh hiện đại.