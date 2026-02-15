Năm 2026 có bao nhiêu cơn bão ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam?

Tên trộm cố gắng ăn cắp xe máy nhưng bị xe cán văng lên không trung
Một nữ cảnh sát đã tông xe và hất văng một tên trộm đang cố cướp đồ của một người đi xe máy ở Quilmes.
Năm 2026, số lượng bão và áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông có khả năng ít hơn trung bình nhiều năm, đặc biệt trong các tháng cuối năm.
Một nữ cảnh sát đã tông xe và hất văng một tên trộm đang cố cướp đồ của một người đi xe máy ở Quilmes.
Năm 2026, số lượng bão và áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông có khả năng ít hơn trung bình nhiều năm, đặc biệt trong các tháng cuối năm.
Hình ảnh từ trên cao cho thấy cảnh tượng kinh hoàng khi cung đường ở Thượng Hải bị sập, một chiếc xe tải bị rơi một phần xuống hố sụt khổng lồ.
Một nữ cảnh sát đã tông xe và hất văng một tên trộm đang cố cướp đồ của một người đi xe máy ở Quilmes.
Hình ảnh từ trên cao cho thấy cảnh tượng kinh hoàng khi cung đường ở Thượng Hải bị sập, một chiếc xe tải bị rơi một phần xuống hố sụt khổng lồ.
Những tên cướp có vũ trang đã xông vào xe và nổ súng trước khi bỏ trốn khỏi hiện trường.
Theo lời chủ nhân của con rùa, vụ cháy là do một chiếc đèn sưởi "hoạt động ngoài ý muốn" gây ra.
Nhân viên lái tàu kịp kéo phanh, người trực ban chạy vội tới mức vấp ngã để cố cảnh báo người đàn ông đi bộ ngang qua đường tàu.
Vụ tai nạn xảy ra khi nạn nhân đang chờ phương tiện giao thông công cộng. Tài xế đã bị tạm giữ, gây ra sự phẫn nộ rộng rãi.
Một người phụ nữ đã thoát chết trong gang tấc khi bị một chiếc máy kéo lùi xe cán qua trên một con đường đông đúc.
Một loài sứa khổng lồ hiếm gặp có hình dạng ma quái đã được phát hiện trong chuyến thám hiểm biển sâu gần Argentina.
Người đàn ông cố gắng xua đuổi con rắn độc bằng một con dao rựa trong khi tiếng la hét của hai người phụ nữ có thể được nghe thấy ở phía sau.
Tài xế xe tải đã cứu các nạn nhân dù phải chịu trách nhiệm chính vì có lỗi và sau đó đã xin được ghi nhận vì hành động dũng cảm của mình.
Video từ camera của chính chiếc xe cố tình vượt đường đèo, làm 2 người đi xe máy giật mình ngã và bị cán tử vong nhưng thản nhiên 'do người ta chứ do mình đâu'.
Một chiếc xích đu đang quay đã bị gãy giữa không trung, hất tung 15 người và khiến một cảnh sát thiệt mạng do bị mảnh vỡ của chiếc xích đu rơi trúng.
Một video ghi lại cảnh hai người thoát chết trong gang tấc khỏi đám cháy do rò rỉ bình gas lan truyền chóng mặt trên mạng.
Đàn bò xuất hiện trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết, dẫn đến nhiều vụ va chạm.
Giới chức trách cho biết đang tiến hành điều tra để xác định xem những quả bóng bay đó được bơm khí hydro hay khí heli.
Đây là khoảnh khắc kinh hoàng khi một bình gas phát nổ khiến ba người thiệt mạng tại một ngôi nhà ở Indonesia.
Hai người đàn ông đeo mặt nạ đã cướp một cửa hàng trang sức ở Richmond, London, dùng búa tạ đập vỡ cửa kính, lấy đi số trang sức trị giá hàng nghìn bảng Anh.
Một hố sụt bất ngờ đã xuất hiện tại một trạm xăng ở thủ đô Cairo của Ai Cập, do các hoạt động đào bới gần đó khiến nền đất trở nên không ổn định.
Rạng sáng 4/2, một vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây giữa hai xe tải và một xe đầu kéo khiến tài xế tử vong.
Đây là khoảnh khắc kinh hoàng khi một con voi lao vào chiếc xe du lịch chở đầy khách du lịch người Anh ở Tanzania.