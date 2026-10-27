Mùa phượt cuối năm, cần chuẩn bị "xế" gì cho những cung đường đa địa hình?

Yamaha WR155R là mẫu xe Dual-Sport 155cc mang DNA Enduro, hướng đến nhu cầu kết hợp di chuyển đường phố và khám phá những cung đường nhiều thử thách hơn.

Video: Yamaha WR155R 2026, chiếc xe cho những cung đường đa địa hình.

Tháng 10, sắc vàng mùa lúa chín ở Mù Cang Chải và mùa hoa tam giác mạch tại Hà Giang gợi mở nhiều hành trình khám phá vùng núi phía Bắc. Nhưng với những chuyến đi kết hợp đường phố, đèo dốc và các đoạn đường gồ ghề, người lái cần chuẩn bị cho mình những gì để chinh phục hành trình đó?

Cuối năm, thời điểm cho những hành trình đa địa hình

Thời tiết giao mùa mát mẻ, hanh khô tạo điều kiện thuận lợi cho những chuyến đi đường dài. Tuy nhiên, mỗi hành trình có thể đưa người lái qua những điều kiện mặt đường khác nhau, đòi hỏi sự chuẩn bị phù hợp về lịch trình, kỹ năng và phương tiện.

Mùa cuối năm, những cung đường vùng núi phía Bắc trở thành điểm hẹn của những người đam mê khám phá.

Đối với những người ưa thích cảm giác mạnh và chinh phục những địa hình phức tạp, sự chuẩn bị trước giờ xuất phát vẫn là yếu tố không thể thiếu. Bên cạnh trang phục phù hợp với thời tiết, đồ dùng cá nhân và những vật dụng cần thiết, người đi phượt cần chủ động kiểm tra dự báo thời tiết, chuẩn bị phương án liên lạc, dự trù thời gian nghỉ ngơi và tính đến những tình huống có thể phát sinh trên đường. Một kế hoạch được chuẩn bị kỹ giúp người lái linh hoạt điều chỉnh lịch trình khi có thay đổi và chủ động hơn trước những tình huống phát sinh trên đường.

Không chỉ vậy, với những chuyến đi kết hợp nhiều dạng địa hình, người lái nên tìm hiểu trước tuyến đường, từ đó điều chỉnh cách di chuyển phù hợp. Việc tìm hiểu trước điều kiện mặt đường, độ dốc giúp người lái chủ động lựa chọn tốc độ, tư thế lái cũng như cách xử lý trong từng điều kiện thực tế.

Yamaha WR155R sở hữu thiết kế Dual-Sport đậm chất Enduro hướng đến khả năng di chuyển trên nhiều dạng địa hình.

Sau khi xác định lộ trình và những điều kiện đường đi có thể gặp, lựa chọn phương tiện phù hợp là yếu tố tiếp theo cần cân nhắc. Mẫu xe phù hợp cần có khả năng thích ứng với những thay đổi của địa hình, từ đường phố đến các cung đường đèo dốc hay đoạn đường không bằng phẳng. Để đưa ra lựa chọn cho người bạn đồng hành, người lái cần xem xét thiết kế xe, cấu hình vận hành và các trang bị hỗ trợ kiểm soát xe.

Yamaha WR155R: Mẫu xe Dual-Sport sẵn sàng chinh phục những hành trình đa địa hình

Yamaha WR155R là mẫu xe Dual-Sport 155cc mang DNA Enduro, hướng đến nhu cầu kết hợp di chuyển trên đường phố và khám phá những cung đường có điều kiện mặt đường thử thách hơn.Yamaha WR155R sở hữu thiết kế Dual-Sport đậm chất Enduro với kiểu dáng cao ráo, khỏe khoắn, khoảng sáng gầm 245 mm, bánh trước 21 inch và bánh sau 18 inch. Cấu hình này hướng đến khả năng di chuyển trên nhiều dạng địa hình, bao gồm đoạn đường không bằng phẳng.

Yamaha WR155R trang bị động cơ 155,1 cc tích hợp VVA, hộp số 6 cấp đáp ứng công suất tối đa trên những cung đường dài.

Trên những cung đường liên tục thay đổi về độ dốc và bề mặt, tư thế lái có vai trò quan trọng trong việc kiểm soát xe. Yên phẳng kiểu YZ kết hợp gác chân rộng tạo điều kiện để người lái thay đổi tư thế và dịch chuyển trọng tâm khi xử lý địa hình...

Bên cạnh đó, hộp số 6 cấp kết hợp bộ ly hợp Assist & Slipper (A&S) hỗ trợ người lái thao tác chuyển số và kiểm soát quá trình vận hànhgiúp người lái chủ động hơn trong việc điều khiển xe.

Yamaha WR155R hỗ trợ người lái chủ động kiểm soát trên nhiều dạng địa hình nhờ cấu hình vận hành đặc trưng và các trang bị hỗ trợ kiểm soát tay lái.

Yamaha WR155R được trang bị động cơ 155,1 cc SOHC, 4 van, phun xăng điện tử, tích hợp công nghệ van biến thiên VVA, cho công suất tối đa 12,3 kW tại 10.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 14,3 Nm tại 6.500 vòng/phút. Đây là nền tảng vận hành của mẫu xe khi di chuyển qua nhiều điều kiện đường sá khác nhau.

WR155R sử dụng phuộc trước dạng ống lồng kích thước lớn có khóa dầu, hệ thống treo sau Monocross dạng liên kết và khung sườn nôi đôi. Sự kết hợp này hướng đến khả năng hấp thụ những biến động từ mặt đường, góp phần duy trì độ ổn định khi xe đi qua các đoạn đường gồ ghề.

Yamaha WR155R. mới hiện đã có mặt tại 9 cơ sở Yamaha Town trải dài trên toàn quốc, giúp người dùng dễ dàng tiếp cận và tìm hiểu sản phẩm hơn.

Ngoài ra, màn hình LCD đa chức năng trên WR155R cung cấp thông tin vận hành cho người lái. Còn cụm đèn Hazard cho phép phát tín hiệu cảnh báo đến các phương tiện xung quanh khi cần thiết.

Mẫu xe hiện có mặt tại 9 cơ sở Yamaha Town trải dài trên toàn quốc, giúp người dùng dễ dàng tiếp cận và tìm hiểu sản phẩm hơn.

Với khả năng kết hợp giữa di chuyển trên đường phố và địa hình off-road, WR155R là lựa chọn đáng cân nhắc cho những hành trình với những địa hình đa dạng.