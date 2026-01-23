Moscow lên tiếng về cuộc đàm phán 3 bên giữa Nga, Mỹ và Ukraine

Trợ lý cấp cao của Tổng thống Nga Putin cho biết phái đoàn Nga, Mỹ và Ukraine sẽ tổ chức cuộc đàm phán 3 bên đầu tiên tại Abu Dhabi, UAE.

RT đưa tin, Trợ lý cấp cao của Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Yury Ushakov, cho biết phái đoàn Nga, Mỹ và Ukraine sẽ tổ chức cuộc đàm phán 3 bên đầu tiên tại Abu Dhabi, Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE), vào ngày 23/1, sau cuộc gặp giữa Tổng thống Putin và các quan chức Mỹ tại Moscow (Nga).

Ông Putin đã có cuộc thảo luận kéo dài gần 4 giờ với Đặc phái viên Mỹ về Trung Đông Steve Witkoff, con rể của ông Trump là Jared Kushner, và ông Josh Gruenbaum, Ủy viên Cơ quan mua sắm Liên bang thuộc Cơ quan dịch vụ tổng hợp Mỹ. Phía Nga còn có sự tham gia của ông Yury Ushakov và ông Kirill Dmitriev, Giám đốc Quỹ Đầu tư Quốc gia Nga.

Trợ lý cấp cao của Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Yury Ushakov. Ảnh: TASS.

Ông Ushakov cho biết cuộc đàm phán giữa hai bên "có nội dung thực chất, mang tính xây dựng và vô cùng thẳng thắn".

Ông Ushakov nói thêm rằng cuộc đàm phán 3 bên (Nga-Mỹ-Ukraine) về an ninh lần đầu tiên sẽ diễn ra tại Abu Dhabi vào cuối ngày 23/1.

"Phái đoàn Nga do Đô đốc Igor Kostyukov, người đứng đầu cơ quan tình báo quân sự GRU, dẫn đầu đã nhận được chỉ thị từ Tổng thống Putin và sẽ bay đến UAE trong vài giờ tới", ông Ushakov thông tin.

Theo ông Ushakov, ông Witkoff và ông Dmitriev cũng sẽ có cuộc gặp riêng tại Abu Dhabi để thảo luận về thương mại Nga-Mỹ.

Ông Ushakov cho biết phía Nga một lần nữa nhấn mạnh rằng hòa bình giữa Moscow và Kiev là điều không thể "nếu không giải quyết được vấn đề lãnh thổ".

"Chúng tôi vẫn quan tâm đến việc giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine bằng các biện pháp chính trị và ngoại giao. Tuy nhiên, nếu điều đó không xảy ra, Nga sẽ tiếp tục để đạt được mục tiêu của mình trên chiến trường nơi Quân đội Nga nắm thế chủ động", ông Ushakov nói.