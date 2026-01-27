Moody’s công bố giữ nguyên xếp hạng tín nhiệm đối với Agribank

Theo đó, Moody’s giữ nguyên xếp hạng tín nhiệm của Agribank ở mức Ba2 đối với các xếp hạng Nhà phát hành và Tiền gửi ngân hàng dài hạn bằng nội tệ và ngoại tệ. Đồng thời, Moody’s cũng giữ nguyên xếp hạng Rủi ro đối tác dài hạn bằng nội tệ và ngoại tệ ở mức Ba2, cùng với Đánh giá rủi ro đối tác dài hạn ở mức Ba2(cr). Triển vọng xếp hạng của Agribank tiếp tục được duy trì ở mức Ổn định.

Trong kỳ đánh giá này, Moody’s đã nâng Đánh giá tín nhiệm cơ sở (Baseline Credit Assessment - BCA) và BCA điều chỉnh của Agribank lên mức b1, phản ánh đánh giá của Moody’s đối với việc cải thiện năng lực tài chính và hồ sơ tín nhiệm nội tại của Agribank, trên cơ sở các thông tin và dữ liệu được xem xét trong kỳ đánh giá.

Kết quả xếp hạng và triển vọng xếp hạng tín nhiệm của Agribank tiếp tục ngang bằng với xếp hạng tín nhiệm quốc gia của Việt Nam (Ba2, triển vọng Ổn định). Việc duy trì xếp hạng Ba2 cùng triển vọng Ổn định cho thấy Moody’s đánh giá Agribank tiếp tục duy trì nền tảng tài chính và tín dụng ổn định trong bối cảnh môi trường kinh tế vĩ mô nhiều biến động.

Theo Moody’s, chất lượng tài sản của Agribank được duy trì ổn định, với tỷ lệ nợ xấu giảm, cùng với tỷ lệ bao phủ nợ xấu ở mức cao, tạo bộ đệm dự phòng vững chắc trước các rủi ro tín dụng có thể phát sinh. Những yếu tố này phản ánh cách thức quản lý rủi ro tín dụng thận trọng và nhất quán của Agribank trong hoạt động ngân hàng.

Moody’s đánh giá năng lực vốn và khả năng sinh lời của Agribank được duy trì ở mức phù hợp, phản ánh hiệu quả hoạt động ổn định và bền vững trong bối cảnh chi phí vốn và môi trường kinh doanh có nhiều thách thức.

Về nguồn vốn, Agribank tiếp tục được Moody’s đánh giá cao nhờ nền tảng tiền gửi lớn, ổn định và có tính phân tán cao, cùng với vị thế là ngân hàng thương mại thuộc sở hữu nhà nước, qua đó góp phần duy trì tính ổn định của nguồn vốn và thanh khoản.

Năm 2025 ghi dấu một năm hoạt động nổi bật của Agribank khi ngân hàng hoàn thành toàn diện và vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh, tài chính được Ngân hàng Nhà nước giao, tiếp tục khẳng định vai trò trụ cột tài chính của nền kinh tế và chủ lực trong đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn. Đến cuối năm 2025, tổng tài sản của Agribank đạt trên 2,6 triệu tỷ đồng, nguồn vốn huy động đạt trên 2,35 triệu tỷ đồng, dư nợ cho vay nền kinh tế đạt gần 2 triệu tỷ đồng, trong đó dư nợ cho vay lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn chiếm khoảng 64% tổng dư nợ. Chất lượng tài sản được kiểm soát hiệu quả với tỷ lệ nợ xấu nội bảng ở mức khoảng 1,1%, thấp hơn đáng kể so với ngưỡng mục tiêu theo Phương án cơ cấu lại. Agribank đồng thời đẩy mạnh cơ cấu lại hoạt động gắn với xử lý nợ xấu, đổi mới mô hình quản trị, tăng cường chuyển đổi số và đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin, tạo nền tảng tài chính vững chắc cho phát triển an toàn, hiệu quả và bền vững.

Bước sang năm 2026, Agribank xác định đây là năm có ý nghĩa bản lề trong việc triển khai các mục tiêu chiến lược giai đoạn mới, tiếp tục kiên định định hướng an toàn - hiệu quả - bền vững, giữ vững vai trò ngân hàng thương mại nhà nước chủ lực. Trọng tâm điều hành năm 2026 tập trung vào nâng cao năng lực quản trị và kiểm soát rủi ro, đẩy mạnh chuyển đổi số gắn với nâng cao chất lượng dịch vụ và năng suất lao động, củng cố năng lực tài chính, xử lý và thu hồi nợ xấu, đồng thời ưu tiên nguồn lực cho các lĩnh vực trọng tâm của nền kinh tế, qua đó góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và thúc đẩy tăng trưởng bền vững.

Việc Moody’s giữ nguyên xếp hạng tín nhiệm Ba2 và nâng Đánh giá tín nhiệm cơ sở của Agribank tiếp tục khẳng định vị thế và uy tín của Agribank trên thị trường tài chính, đồng thời là cơ sở quan trọng để ngân hàng duy trì khả năng tiếp cận thị trường vốn trong nước và quốc tế, phục vụ hiệu quả cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.