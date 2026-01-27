Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Doanh nghiệp

Moody’s công bố giữ nguyên xếp hạng tín nhiệm đối với Agribank

Ngày 22/01/2026, tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế Moody’s Ratings đã công bố kết quả đánh giá định kỳ đối với Ngân hàng  (Agribank).

PV

Theo đó, Moody’s giữ nguyên xếp hạng tín nhiệm của Agribank ở mức Ba2 đối với các xếp hạng Nhà phát hành và Tiền gửi ngân hàng dài hạn bằng nội tệ và ngoại tệ. Đồng thời, Moody’s cũng giữ nguyên xếp hạng Rủi ro đối tác dài hạn bằng nội tệ và ngoại tệ ở mức Ba2, cùng với Đánh giá rủi ro đối tác dài hạn ở mức Ba2(cr). Triển vọng xếp hạng của Agribank tiếp tục được duy trì ở mức Ổn định.

Trong kỳ đánh giá này, Moody’s đã nâng Đánh giá tín nhiệm cơ sở (Baseline Credit Assessment - BCA) và BCA điều chỉnh của Agribank lên mức b1, phản ánh đánh giá của Moody’s đối với việc cải thiện năng lực tài chính và hồ sơ tín nhiệm nội tại của Agribank, trên cơ sở các thông tin và dữ liệu được xem xét trong kỳ đánh giá.

Kết quả xếp hạng và triển vọng xếp hạng tín nhiệm của Agribank tiếp tục ngang bằng với xếp hạng tín nhiệm quốc gia của Việt Nam (Ba2, triển vọng Ổn định). Việc duy trì xếp hạng Ba2 cùng triển vọng Ổn định cho thấy Moody’s đánh giá Agribank tiếp tục duy trì nền tảng tài chính và tín dụng ổn định trong bối cảnh môi trường kinh tế vĩ mô nhiều biến động.

anh11.jpg

Theo Moody’s, chất lượng tài sản của Agribank được duy trì ổn định, với tỷ lệ nợ xấu giảm, cùng với tỷ lệ bao phủ nợ xấu ở mức cao, tạo bộ đệm dự phòng vững chắc trước các rủi ro tín dụng có thể phát sinh. Những yếu tố này phản ánh cách thức quản lý rủi ro tín dụng thận trọng và nhất quán của Agribank trong hoạt động ngân hàng.

Moody’s đánh giá năng lực vốn và khả năng sinh lời của Agribank được duy trì ở mức phù hợp, phản ánh hiệu quả hoạt động ổn định và bền vững trong bối cảnh chi phí vốn và môi trường kinh doanh có nhiều thách thức.

Về nguồn vốn, Agribank tiếp tục được Moody’s đánh giá cao nhờ nền tảng tiền gửi lớn, ổn định và có tính phân tán cao, cùng với vị thế là ngân hàng thương mại thuộc sở hữu nhà nước, qua đó góp phần duy trì tính ổn định của nguồn vốn và thanh khoản.

Năm 2025 ghi dấu một năm hoạt động nổi bật của Agribank khi ngân hàng hoàn thành toàn diện và vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh, tài chính được Ngân hàng Nhà nước giao, tiếp tục khẳng định vai trò trụ cột tài chính của nền kinh tế và chủ lực trong đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn. Đến cuối năm 2025, tổng tài sản của Agribank đạt trên 2,6 triệu tỷ đồng, nguồn vốn huy động đạt trên 2,35 triệu tỷ đồng, dư nợ cho vay nền kinh tế đạt gần 2 triệu tỷ đồng, trong đó dư nợ cho vay lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn chiếm khoảng 64% tổng dư nợ. Chất lượng tài sản được kiểm soát hiệu quả với tỷ lệ nợ xấu nội bảng ở mức khoảng 1,1%, thấp hơn đáng kể so với ngưỡng mục tiêu theo Phương án cơ cấu lại. Agribank đồng thời đẩy mạnh cơ cấu lại hoạt động gắn với xử lý nợ xấu, đổi mới mô hình quản trị, tăng cường chuyển đổi số và đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin, tạo nền tảng tài chính vững chắc cho phát triển an toàn, hiệu quả và bền vững.

Bước sang năm 2026, Agribank xác định đây là năm có ý nghĩa bản lề trong việc triển khai các mục tiêu chiến lược giai đoạn mới, tiếp tục kiên định định hướng an toàn - hiệu quả - bền vững, giữ vững vai trò ngân hàng thương mại nhà nước chủ lực. Trọng tâm điều hành năm 2026 tập trung vào nâng cao năng lực quản trị và kiểm soát rủi ro, đẩy mạnh chuyển đổi số gắn với nâng cao chất lượng dịch vụ và năng suất lao động, củng cố năng lực tài chính, xử lý và thu hồi nợ xấu, đồng thời ưu tiên nguồn lực cho các lĩnh vực trọng tâm của nền kinh tế, qua đó góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và thúc đẩy tăng trưởng bền vững.

Việc Moody’s giữ nguyên xếp hạng tín nhiệm Ba2 và nâng Đánh giá tín nhiệm cơ sở của Agribank tiếp tục khẳng định vị thế và uy tín của Agribank trên thị trường tài chính, đồng thời là cơ sở quan trọng để ngân hàng duy trì khả năng tiếp cận thị trường vốn trong nước và quốc tế, phục vụ hiệu quả cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

#Xếp hạng tín nhiệm Agribank #Đánh giá Moody’s về ngân hàng #Chất lượng tài sản và nợ xấu #Chiến lược phát triển ngân hàng #Ảnh hưởng môi trường kinh tế vĩ mô #Chuyển đổi số và công nghệ ngân hàng

Bài liên quan

Doanh nghiệp

Agribank và Đại học Kinh tế Quốc dân ký kết thỏa thuận hợp tác

Agribank và Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU) tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác nhằm tăng cường mối quan hệ đã được xây dựng hơn 20 năm.

Chiều ngày 06/11/2025, tại Trụ sở chính Agribank, cùng hướng tới mục tiêu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động và uy tín của cả hai bên trong thời kỳ mới, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

anh-1-le-ky-ket-thoa-thuan-hop-tac-giua-agribank-va-neu.jpg
Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa Agribank và Đại học Kinh tế Quốc dân
Xem chi tiết

Doanh nghiệp

Agribank chủ động kiến tạo ngân hàng số, đưa dịch vụ đến từng người dân

Với chiến lược chuyển đổi rõ ràng, Agribank tập trung nâng cấp hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực và bảo vệ an toàn dữ liệu, hướng tới phục vụ mọi tầng lớp dân cư.

Agribank đang kiến tạo cơ chế triển khai rõ ràng, đặt công nghệ là xương sống, tổ chức là khung, con người là lực lượng, bảo mật là lá chắn, với mục tiêu cuối cùng là đưa dịch vụ số đến từng người dân và “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Nền tảng vững chắc

Xem chi tiết

Doanh nghiệp

UBTƯ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thông tin số tài khoản tại Agribank

Cơn bão số 10 đã đổ bộ vào nhiều tỉnh, thành phố Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ với sức gió mạnh, mưa lớn, lũ quét trên diện rộng, gây gây thiệt hại nặng nề.

Theo thống kê ban đầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho thấy, bão số 10 đã khiến ít nhất 34 người chết và 20 người hiện còn đang mất tích; cùng với đó là 40 người khác bị thương; 153 nhà dân bị sập, đổ hoàn toàn; 154.565 ngôi nhà hư hỏng, tốc mái. Hàng nghìn hecta lúa, hoa màu, cây công nghiệp dài ngày và vật nuôi bị cuốn trôi, gây thiệt hại nặng nề đến đời sống và sản xuất của người dân. Đặc biệt, nhiều trường học, trạm y tế, công trình công cộng bị phá hủy, khiến sinh hoạt của đồng bào vùng bão gặp vô vàn khó khăn.

Nhằm kịp thời huy động nguồn lực giúp đỡ đồng bào tại các địa phương bị thiệt hại, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Ban Vận động Cứu trợ Trung ương đã mở tài khoản tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) để tiếp nhận tấm lòng và sự ủng hộ của đồng bào cả nước, kiều bào ở nước ngoài, cùng các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị trên tinh thần “tương thân tương ái”, kịp thời chia sẻ khó khăn, hỗ trợ đồng bào các tỉnh bị ảnh hưởng sớm khắc phục hậu quả của cơn bão này.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Lần đầu tiên pháo hoa bắn liên tục từ đầu đến cuối tại “concert quốc gia” ở Mỹ Đình tối nay

Lần đầu tiên pháo hoa bắn liên tục từ đầu đến cuối tại “concert quốc gia” ở Mỹ Đình tối nay

Chiều 23/1, trong cái rét 10 độ C, khu vực Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình đã rộn ràng khác thường. Từng dòng người đổ về quanh sân, tay cầm cờ, háo hức chờ đợi đại nhạc hội đặc biệt “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng” diễn ra 20h tối nay với điểm nhấn là những màn pháo hoa đặc sắc và ngoạn mục chưa từng có tại Hà Nội, được ví như “concert pháo hoa quốc gia” năm 2026.

Đêm nghệ thuật “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng”: Đại nhạc hội pháo hoa chưa từng có ở Việt Nam

Đêm nghệ thuật “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng”: Đại nhạc hội pháo hoa chưa từng có ở Việt Nam

Đêm nghệ thuật đặc biệt “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng” diễn ra tối 23/1 tại SVĐ quốc gia Mỹ Đình sẽ là một đại nhạc hội pháo hoa quy mô hoành tráng chưa từng có với sự tham gia của gần 10.000 nghệ sĩ, diễn viên cùng các tiết mục nghệ thuật, pháo hoa dàn dựng công phu, với những chủng loại pháo lần đầu tiên trình diễn tại Việt Nam.