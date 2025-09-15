Hà Nội

Mở mộ cổ của người cai trị Maya, chấn động kho báu khủng

Kho tri thức

Mở mộ cổ của người cai trị Maya, chấn động kho báu khủng

Nhà khảo cổ học đến từ Đại học Moorpark phát hiện ra ngôi mộ của một vị cai trị cầm quyền Maya cổ đại, tiết lộ những kho báu quý hiếm kỳ lạ, độc đáo.

Thiên Đăng (Theo thehistoryblog)
Tại khu di chỉ K'o của người Maya cổ đại ở đông bắc Guatemala, các chuyên gia đến từ trường Đại học Moorpark bất ngờ tìm thấy một quần thể di tích lạ. Ảnh: @Đại học Moorpark.
Đó là ngôi mộ hoàng gia Maya cổ nhất, ước tính có niên đại từ năm 350 Trước Công Nguyên. Ảnh: @Đại học Moorpark.
Có bảy bình gốm trong ngôi mộ, bao gồm bình, bát, và một lư hương màu đen khắc họa một nhân vật đội mũ đội đầu mà các nhà khảo cổ học gọi là thần hề Maya. Ảnh: @Đại học Moorpark.
Vốn dĩ, thần hề Maya là một trong những biểu tượng sớm nhất của giới hoàng gia Maya. Ảnh: @Đại học Moorpark.
Theo nhà khảo cổ học Andrew Kinkella thuộc trường Đại học Moorpark, đây là một phát hiện bất ngờ và chính những đồ tùy táng cho thấy, bộ xương được chôn cất trong đó là của một thành viên thuộc tầng lớp tinh hoa cầm quyền Maya cổ xưa. Ảnh: @Đại học Moorpark.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Mở” xác ướp 3.000 năm của Pharaoh Ai Cập: Dung mạo thật "gây sốc" và những bí mật động trời. Nguồn video: @VGT TV - Đời Sống.
