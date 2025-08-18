Trong tháng 7/2025, Mitsubishi Xpander và Xforce tiếp tục góp mặt trong top 10 xe bán chạy nhất thị trường Việt, tiếp tục duy trì doanh số trên 1,000 xe/ tháng.

Video: 9 câu hỏi chi tiết về Mitshubishi Xforce tại Việt Nam.

Kể từ đầu năm đến nay, Mitsubishi Xpander có mức bán ổn định hàng nghìn chiếc mỗi tháng và liên tục đứng đầu phân khúc MPV. Trong tháng 7/2025 vừa qua, Xpander đạt doanh số 1,553 xe bán ra. Lũy kế từ đầu năm, Xpander chiếm gần một nửa thị phần phân khúc MPV. Mẫu xe tiếp tục là sự lựa chọn của nhiều gia đình Việt và được cộng đồng người dùng đánh giá cao, nhờ ngoại thất hiện đại, chi phí vận hành hợp lý và khả năng đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng.

Mitsubishi Xpander và Xforce vững ngôi "vua doanh số" tháng 7/2025.

Mẫu xe Mitsubishi Xforce cùng Xpander, góp mặt trong top 10 xe bán chạy nhất thị trường và tiếp tục duy trì doanh số trên 1,000 xe/tháng. Tháng 7 vừa qua, dòng xe hàng đầu phân khúc B-SUV này ghi nhận 1,185 xe bán ra.

Trong tháng 8/2025, khách hàng mua xe mới sẽ nhận được hỗ trợ lên tới 100% lệ phí trước bạ, cùng nhiều ưu đãi quà tặng hấp dẫn.

Xforce: Hỗ trợ 100% phí trước bạ (tương đương 60 triệu) dành cho phiên bản GLX. Hai phiên bản Ultimate và Premium ưu đãi 50% lệ phí trước bạ và tặng kèm phiếu nhiên liệu trị giá cao nhất lên đến 21 triệu đồng.

Mitsubishi Xforce cùng Xpander, góp mặt trong top 10 xe bán chạy nhất thị trường và tiếp tục duy trì doanh số trên 1,000 xe/tháng.

Cụ thể, các phiên bản đều được hỗ trợ 50% phí trước bạ cùng phiếu nhiên liệu trị giá từ 15 đến 20 triệu đồng. Ngoài ra khách hàng còn nhận thêm nhiều quà tặng đặc biệt như camera 360, camera lùi hoặc 01 năm bảo hiểm vật chất.

Xpander và Xpander Cross: Tổng giá trị khuyến mãi tương đương hơn 80 triệu, thay đổi theo từng phiên bản.

All-New Triton: Hỗ trợ 50% phí trước bạ và quà tặng trị giá 10 triệu từ NPP cho tất cả phiên bản.

Mitsubishi Triton hỗ trợ 50% phí trước bạ và quà tặng trị giá 10 triệu đồng.

Đối với phiên bản GLX, khách hàng có thể lựa chọn nhận thêm 06 lần thay dầu động cơ và lọc dầu chính hãng hoặc hỗ trợ tài chính MAF (lãi suất 6% cố định trong 24 tháng đầu)