Xe

Mitsubishi Destinator sắp bán tại Việt Nam "cháy đơn" ở Indonesia

Chỉ sau 5 ngày mở bán tại Đông Nam Á, mẫu SUV 7 chỗ mới Mitsubishi Destinator đã nhận về khoảng 2.000 đơn đặt trước và hiện con số đã tăng khoảng hơn 12.000.

Thảo Nguyễn
Video: Giới thiệu chi tiết mẫu xe SUV Mitsubishi Destinator 2026.

Hiện tại, tổng lượng đặt hàng mua xe Mitsubishi Destinator đã tăng lên khoảng 12.000 xe. Con số này không chỉ phản ánh sức hút lớn của Destinator mà còn vượt xa mục tiêu mà Mitsubishi đặt ra cho giai đoạn kinh doanh 2025 - 2026. Trước đó, hãng chỉ kỳ vọng tiêu thụ khoảng 10.000 xe từ tháng 8/2025 đến tháng 3/2026. Việc sớm đạt mốc cao hơn dự tính cho thấy nhu cầu thị trường vượt ngoài dự báo.

2-728.jpg
Mitsubishi Destinator "cháy đơn" tại Indonesia với 12.000 khách đặt xe.

Do lượng đơn đặt mua tăng mạnh, Mitsubishi buộc phải điều chỉnh công suất lắp ráp để tránh tình trạng kéo dài thời gian giao xe. Một số báo cáo tại Indonesia cho biết, hãng có thể đối mặt với nguy cơ thiếu nguồn cung nếu không tăng tốc dây chuyền sản xuất.

Về thiết kế, Destinator tiếp tục sở hữu ngôn ngữ Dynamic Shield đặc trưng. Ngoại hình mang phong cách SUV rõ nét với các đường gân khỏe khoắn, cấu trúc mặt trước sắc sảo và hệ thống chiếu sáng theo hướng hiện đại.

3-4777.jpg
Về thiết kế, Destinator tiếp tục sở hữu ngôn ngữ Dynamic Shield đặc trưng. Ngoại hình mang phong cách SUV rõ nét với các đường gân khỏe khoắn.

Khoang nội thất của xe được đánh giá cao nhờ không gian rộng rãi cho cả ba hàng ghế. Nổi bật trong cabin là màn hình giải trí trung tâm 12.3 inch, cụm đồng hồ kỹ thuật số 8 inch, cùng hệ thống âm thanh Dynamic Sound Yamaha Premium mang lại trải nghiệm sống động và cao cấp. Tiện ích thông minh được bố trí hợp lý giúp mọi vị trí ngồi đều dễ dàng tiếp cận các tính năng giải trí và điều khiển.

4-5391.jpg
Khoang nội thất của xe được đánh giá cao nhờ không gian rộng rãi cho cả ba hàng ghế. Nổi bật trong cabin là màn hình giải trí trung tâm 12.3 inch.

Mitsubishi trang bị cho Destinator động cơ tăng áp 1.5L Turbo mới, hứa hẹn khả năng tăng tốc mạnh mẽ và phản hồi chân ga nhạy bén. Xe sở hữu 5 chế độ lái linh hoạt: Normal (đường thường), Wet (đường ướt), Mud (đường bùn lầy), Gravel (đường sỏi) và Tarmac – chế độ hoàn toàn mới giúp tối ưu cảm giác lái trên cao tốc hoặc khi vượt xe ở tốc độ cao.

5-8738.jpg
Mitsubishi trang bị cho Destinator động cơ tăng áp 1.5L Turbo mới, hứa hẹn khả năng tăng tốc mạnh mẽ và phản hồi chân ga nhạy bén.

Về trang bị an toàn, Destinator được trang bị gói công nghệ hỗ trợ lái Diamond Sense, bao gồm nhiều tính năng như: cảnh báo điểm mù, phanh khẩn cấp tự động hay cảnh báo va chạm phía trước.

Tại Việt Nam, Mitsubishi Destinator dự kiến sẽ chính thức ra mắt vào ngày 1/12. Bản thương mại đã được ghi nhận cập cảng từ giữa tháng 11/2025, cho thấy mẫu xe gần như hoàn tất quá trình chuẩn bị để giới thiệu tới khách hàng.

1-7195.jpg
Tại Việt Nam, Mitsubishi Destinator dự kiến chính thức ra mắt vào ngày 1/12.

Các đại lý Mitsubishi hiện đã bắt đầu nhận đặt cọc cho mẫu SUV 7 chỗ này. Khách hàng đăng ký mua từ ngày 15/10 đến trước thời điểm ra mắt sẽ nhận gói quà tặng bao gồm phim cách nhiệt cao cấp và phiếu dịch vụ 3 triệu đồng, tổng trị giá khoảng 14,5 triệu đồng.

