Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Video

Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh mạnh, vùng núi có nơi dưới 21 độ C

Sau chuỗi ngày nắng nóng bất thường, miền Bắc dự báo đón liên tiếp hai đợt không khí lạnh trong đầu tháng 11, cường độ mạnh hơn, khiến nền nhiệt giảm rõ rệt.

Trường Hân t/h

Tháng 10 vừa qua, thời tiết miền Bắc ghi nhận nhiều diễn biến bất thường. Trong giai đoạn từ ngày 28/9 đến 2/10, Bắc Bộ trải qua 5 ngày nắng nóng liên tiếp, với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C.

Theo số liệu khí tượng, đây là lần đầu tiên kể từ năm 1991, nắng nóng diện rộng xuất hiện trên toàn Bắc Bộ trong tháng 10. Riêng hai ngày đầu tháng, các trạm quan trắc tại miền Bắc ghi nhận 42 kỷ lục nhiệt độ. Tại trạm Láng (Hà Nội), nhiệt độ đạt 38,4 độ C, mức cao nhất từng được ghi nhận tại đây trong tháng 10.

Theo Trung tâm Nghiên cứu Khí tượng và Khí hậu, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn, Môi trường và Biển, cho biết xu thế nóng lên do biến đổi khí hậu góp phần đẩy nhiệt độ nền tăng cao, làm gia tăng khả năng xuất hiện những đợt nóng bất thường.

Bên cạnh đó, El Niño đang diễn ra với cường độ rất mạnh cũng làm tăng khả năng xuất hiện một mùa đông ấm, với nhiệt độ cao hơn trung bình nhiều năm. Vì vậy, những đợt không khí lạnh đầu mùa có thể chỉ khiến thời tiết se lạnh trong thời gian ngắn, sau đó nền nhiệt nhanh chóng tăng trở lại.

Theo dự báo, miền Bắc sẽ chịu tác động của hai đợt không khí lạnh liên tiếp. Đợt đầu tiên xuất hiện trong những ngày đầu tháng 11, có cường độ yếu, chủ yếu giúp giảm cảm giác oi nóng và đưa thời tiết chuyển mát. Nhiệt độ ban ngày phổ biến 28-32 độ C, ban đêm và sáng sớm dao động 22-26 độ C.

Đáng chú ý, khoảng ngày 5-7/11, một đợt không khí lạnh khác có thể tiếp tục ảnh hưởng đến khu vực với cường độ mạnh hơn. Nhiệt độ cao nhất ban ngày dự báo phổ biến 27-30 độ C, ban đêm giảm còn 21-24 độ C. Một số khu vực vùng núi có thể ghi nhận nhiệt độ dưới 21 độ C.

Trang AccuWeather của Mỹ dự báo nhiệt độ tại Hà Nội trong tuần này dao động 24-34 độ C vào đầu tuần, sau đó giảm còn 21-29 độ C vào cuối tuần. Tại Sa Pa (Lào Cai), khu vực có độ cao trên 1.500 m, nhiệt độ dự báo ở mức 16-23 độ C.

Không chỉ miền Bắc, thời tiết miền Trung cũng có nhiều biến động. Tại khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế và duyên hải Nam Trung Bộ, những ngày đầu tuần có mưa rào và dông vài nơi. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường lệch đông, từ chiều tối 2/11, mưa rào và dông có xu hướng gia tăng.

Trong hai ngày 6-7/11, khu vực này tiếp tục có mưa rào và dông rải rác. Đáng lưu ý, từ ngày 8 đến 11/11, không khí lạnh tăng cường kết hợp với gió đông có thể gây mưa lớn, dông mạnh tại khu vực từ Nghệ An đến TP Huế và duyên hải Nam Trung Bộ.

Trong khi đó, Nam Bộ và Lâm Đồng có mưa rào, dông rải rác vào chiều tối. Người dân trên cả nước cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm trong mưa dông như lốc, sét, mưa đá và gió giật

#không khí lạnh #thời tiết miền Bắc #dự báo thời tiết #nắng nóng bất thường #nhiệt độ vùng núi #mưa dông miền Trung

Bài liên quan

Video

El Niño mạnh kỷ lục, miền Bắc nóng nực dù đã cuối thu

El Niño có thể đạt cường độ chưa từng thấy, làm gia tăng nguy cơ nhiệt độ cao hơn trung bình nhiều năm, gây lo ngại sẽ không có không khí lạnh.

El Niño có thể đạt đỉnh vào cuối năm

Xem chi tiết

Video

Hà Nội tiếp tục oi nóng, bao giờ miền Bắc mới đón không khí lạnh?

Thay vì se lạnh đặc trưng của mùa thu, người dân tiếp tục trải qua những ngày oi bức. Dự báo nền nhiệt tại miền Bắc còn cao hơn trung bình nhiều năm.

Sau những ngày thời tiết dịu mát, Hà Nội đang tăng nhiệt trở lại. Theo bản tin dự báo thời tiết ngày 15/10 của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, nhiệt độ thấp nhất tại Hà Nội phổ biến 24–26°C, cao nhất 32–34°C. Trời có mây, sáng sớm một số nơi xuất hiện sương mù nhẹ, ban ngày có nắng và ban đêm ít khả năng có mưa.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới