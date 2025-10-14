Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Mercury Nguyen 'comeback', thả dáng 'đốt mắt' khiến CĐM thích thú

Cộng đồng trẻ

Mercury Nguyen 'comeback', thả dáng 'đốt mắt' khiến CĐM thích thú

Mới đây Mercury Nguyen – nữ trọng tài xinh đẹp và nổi tiếng trong làng game Việt đã “comeback” đầy ấn tượng với một bộ ảnh mới toanh. 

Thiên Anh
Trong bức ảnh mới, nữ trọng tài xinh đẹp và nổi tiếng trong làng game Việt Mercury diện váy đen gợi cảm, tông trang điểm ngọt ngào nhưng vẫn giữ được vẻ xinh xắn, cuốn hút.
Trong bức ảnh mới, nữ trọng tài xinh đẹp và nổi tiếng trong làng game Việt Mercury diện váy đen gợi cảm, tông trang điểm ngọt ngào nhưng vẫn giữ được vẻ xinh xắn, cuốn hút.
Gương mặt dễ mến, đôi mắt hút hồn cùng mái tóc ngắn cá tính giúp Mercury dễ dàng “đốt mắt” người xem chỉ sau vài giây.
Gương mặt dễ mến, đôi mắt hút hồn cùng mái tóc ngắn cá tính giúp Mercury dễ dàng “đốt mắt” người xem chỉ sau vài giây.
Rất nhanh chóng, CĐM đã tràn vào phần bình luận của Mercury để bày tỏ sự phấn khích trước màn khoe sắc hoàn hảo của nữ trọng tài đình đám.
Rất nhanh chóng, CĐM đã tràn vào phần bình luận của Mercury để bày tỏ sự phấn khích trước màn khoe sắc hoàn hảo của nữ trọng tài đình đám.
Trước đó, Mercury từng khiến fan lo lắng khi chia sẻ về tình trạng sức khỏe không ổn định, thậm chí có thời điểm bị liệt chân tạm thời.
Trước đó, Mercury từng khiến fan lo lắng khi chia sẻ về tình trạng sức khỏe không ổn định, thậm chí có thời điểm bị liệt chân tạm thời.
Việc Mercury dần tái xuất với hình ảnh rạng rỡ, liên tục "tung" ra nhiều bộ ảnh tràn đầy năng lượng càng khiến người hâm mộ vui mừng và yên tâm hơn bao giờ hết.
Việc Mercury dần tái xuất với hình ảnh rạng rỡ, liên tục "tung" ra nhiều bộ ảnh tràn đầy năng lượng càng khiến người hâm mộ vui mừng và yên tâm hơn bao giờ hết.
Mercury Nguyen không chỉ được biết đến là trọng tài nữ hiếm hoi trong giới Esports, đặc biệt là ở đấu trường VCS, mà còn nổi tiếng nhờ phong cách thời trang ấn tượng và nét đẹp lai cuốn hút.
Mercury Nguyen không chỉ được biết đến là trọng tài nữ hiếm hoi trong giới Esports, đặc biệt là ở đấu trường VCS, mà còn nổi tiếng nhờ phong cách thời trang ấn tượng và nét đẹp lai cuốn hút.
Mercury từng khiến dân mạng “sốt xình xịch” mỗi lần xuất hiện tại các sự kiện với phong thái chuyên nghiệp, tự tin và vô cùng bản lĩnh.
Mercury từng khiến dân mạng “sốt xình xịch” mỗi lần xuất hiện tại các sự kiện với phong thái chuyên nghiệp, tự tin và vô cùng bản lĩnh.
Sự nghiệp của Mercury là minh chứng rõ ràng cho hình mẫu người phụ nữ hiện đại: mạnh mẽ, có năng lực nhưng vẫn giữ được nét quyến rũ riêng.
Sự nghiệp của Mercury là minh chứng rõ ràng cho hình mẫu người phụ nữ hiện đại: mạnh mẽ, có năng lực nhưng vẫn giữ được nét quyến rũ riêng.
Dù vướng phải những giai đoạn khó khăn, cô vẫn chọn cách im lặng, tập trung hồi phục sức khỏe và quay trở lại bằng năng lượng tích cực nhất.
Dù vướng phải những giai đoạn khó khăn, cô vẫn chọn cách im lặng, tập trung hồi phục sức khỏe và quay trở lại bằng năng lượng tích cực nhất.
Là gương mặt quen thuộc trong cộng đồng LMHT Việt Nam, Mercury Nguyen luôn biết cách cân bằng giữa đam mê và cá tính. Cô liên tục làm mới hình ảnh, vừa tinh tế vừa “đủ liều” để khiến khán giả phải nhớ nhung, xao xuyến. Ảnh sử dụng trong bài: FBNV
Là gương mặt quen thuộc trong cộng đồng LMHT Việt Nam, Mercury Nguyen luôn biết cách cân bằng giữa đam mê và cá tính. Cô liên tục làm mới hình ảnh, vừa tinh tế vừa “đủ liều” để khiến khán giả phải nhớ nhung, xao xuyến. Ảnh sử dụng trong bài: FBNV
Thiên Anh
#Mercury Nguyen #trọng tài game #cộng đồng mạng #nhan sắc xinh đẹp #bộ ảnh mới

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT