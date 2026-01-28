Hà Nội

Lý Hải – Minh Hà “trốn con” hẹn hò, tình tứ như thuở mới yêu

Giải trí

Lý Hải – Minh Hà “trốn con” hẹn hò, tình tứ như thuở mới yêu

Vợ chồng Lý Hải – Minh Hà đã tranh thủ dành thời gian riêng tư bên nhau, dạo bước dưới tán mai anh đào nở rộ. 

Ngọc Mai (Tổng hợp)
Trong loạt ảnh mới được chia sẻ, Lý Hải và Minh Hà chụp ảnh tình tứ. Giữa khung cảnh mai anh đào nở rộ, cặp đôi sánh bước bên nhau, nhẹ nhàng trao ánh mắt tình cảm như những ngày đầu yêu.
Đặc biệt, nhan sắc của Minh Hà nhận được nhiều lời khen ngợi.
Bà xã Lý Hải xuất hiện với vẻ đẹp trẻ trung, dịu dàng, tựa nàng thơ giữa khung cảnh thơ mộng.
Dù đã trải qua nhiều năm hôn nhân và bận rộn chăm sóc gia đình đông con, Minh Hà vẫn giữ được thần thái rạng rỡ và phong cách thanh lịch.
Chia sẻ về chuyến đi, cặp vợ chồng cho biết đây là dịp rất hiếm hoi họ có thể đi du lịch riêng. Thông thường, những chuyến đi của gia đình luôn có các con đồng hành.
Không chỉ thành công trong sự nghiệp, Lý Hải và Minh Hà còn được ngưỡng mộ bởi cuộc sống hôn nhân hạnh phúc.
Từ khi kết hôn đến nay, cả hai luôn đồng hành trong công việc lẫn cuộc sống, cùng xây dựng tổ ấm viên mãn với các con ngoan ngoãn, đáng yêu.
Lý Hải kết hôn với Minh Hà vào năm 2011, hiện có 4 người con. Cặp đôi thường xuyên khoe khoảnh khắc đời thường cả gia đình bên nhau vui vẻ.
Vào mỗi dịp rảnh rỗi hay kỳ nghỉ lễ, vợ chồng đạo diễn thường đưa các con đi du lịch hoặc về quê để trải nghiệm cuộc sống.
Lý Hải - Minh Hà lâu nay vẫn được nhắc đến là cặp vợ chồng hạnh phúc của giới giải trí.
