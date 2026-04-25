Lý do hãng xe Honda Nhật Bản rút lui khỏi thị trường ôtô Hàn Quốc?

Sau nhiều thập kỷ hiện diện tại Hàn Quốc, mới đây hãng xe Honda Nhật Bản đã quyết định chấm dứt hoạt động kinh doanh ôtô tại thị trường này.

Video: Honda công bố Honda rút lui khỏi thị trường ôtô Hàn Quốc.

Không ít hãng xe nước ngoài đang gặp khó khăn tại thị trường Hàn Quốc và Honda cũng không phải ngoại lệ. Mới đây, thương hiệu ôtô Honda Nhật Bản còn công bố chính thức rút lui khỏi thị trường Hàn Quốc sau hơn 20 năm hiện diện. Theo thông báo của Honda, hoạt động kinh doanh ôtô ở Hàn Quốc sẽ dừng lại vào cuối năm nay. Tuy nhiên, hãng vẫn tiếp tục kinh doanh ở mảng xe máy.

Honda đã bắt đầu bán xe tại Hàn Quốc từ năm 2004 với một số mẫu như Accord và CR-V. Tuy nhiên, các sản phẩm này không tạo được sức hút đáng kể. Theo thông tin từ tờ Reuters, hãng chỉ bán được dưới 2.000 xe tại xứ sở kim chi trong năm ngoái.

Con số này gần như không đáng kể nếu so sánh với các thị trường lớn khác khi riêng Honda Accord đã đạt doanh số 13.612 xe tại Mỹ chỉ trong tháng 3/2026. Trước mức tiêu thụ thấp, Honda được cho là đã đi đến quyết định dừng cuộc chơi.

Dù vậy, hãng xe Nhật Bản lý giải việc rút lui là do “những thay đổi trong môi trường thị trường ôtô toàn cầu và tại Hàn Quốc”. Đồng thời, hãng cũng cho biết quyết định này được đưa ra sau quá trình “cân nhắc kỹ lưỡng nhằm tập trung nguồn lực để nâng cao năng lực cạnh tranh trung và dài hạn”.

Thông tin này có thể gây lo ngại cho khách hàng Hàn Quốc, song Honda khẳng định sẽ tiếp tục cung cấp dịch vụ hậu mãi như phụ tùng, sửa chữa, bảo dưỡng và bảo hành, đảm bảo quyền lợi cho người dùng trong thời gian tới.

Theo Hiệp hội nhập khẩu và phân phối xe Hàn Quốc, chỉ có 84 xe Honda được đăng ký mới tại thị trường Hàn Quốc trong tháng gần nhất. Dù con số này rất thấp, Honda vẫn vượt qua một số thương hiệu khác như Cadillac (75 xe), Chevrolet (6 xe), Ford (35 xe), Lincoln (20 xe) và Peugeot (72 xe).

Trong khi đó, một số hãng xe nước ngoài khác lại có kết quả kinh doanh vượt trội. Tesla ghi nhận 11.130 xe đăng ký trong tháng 3/2026 trong khi BMW đạt 6.785 xe. Mercedes-Benz cũng không kém cạnh với 5.419 xe được đăng ký trong cùng kỳ. BYD và Volvo cũng nằm trong top 5 với doanh số lần lượt 1.664 xe và 1.496 xe.

Hàn Quốc không phải là thị trường duy nhất mà Honda đang gặp khó khăn. Trước đó, đã có thông tin về việc Honda sẽ đóng cửa ít nhất một nhà máy liên doanh tại Trung Quốc vì không cạnh tranh được với các đối thủ nội địa. Theo thông tin ban đầu, đây là nhà máy sản xuất xe xăng hợp tác với Guangzhou Automobile Group (GAC). Ngoài ra, Đồng thời, Honda cũng đang xem xét tạm ngừng hoạt động của một nhà máy khác liên doanh với Dongfeng trong năm 2027.